Apple: Δείτε τα νέα iPad, MacBook Air και Mac Mini

To δεύτερο event της Apple όσον αφορά στο hardware για φέτος είχε στο επίκεντρο τη δεύτερη σειρά συσκευών της εταιρείας, μετά τα iPhone. Οι ανακοινώσεις που είχαμε σήμερα αφορούν σε εντυπωσιακές νέες εκδόσεις των γνωστών και αγαπημένων συσκευών.



MacBook Air



Ο Tim Cook αποκάλυψε ότι οι χρήστες Mac φτάνουν πλέον τα 100 εκατ., ενώ το 51% αυτών είναι νέοι αγοραστές. Άρα, σύμφωνα με τον Tim Cook, ήρθε η ώρα για νέο MacBook Air.







To νέο MacBook Air έρχεται με οθόνη Retina 13.3" και ανάλυση 4 εκατ. pixels. Τα αλουμινένια bezels έχουν αντικατασταθεί με πιο λεπτό μαύρο γυαλί. Διαθέτει Touch ID αισθητήρα ενσωματωμένο στο πληκτρολόγιο και η εταιρεία υποσχέθηκε ότι θα έχει καλύτερο επεξεργαστή και επιλογές αποθηκευτικού χώρου μαζί με πιο σταθερό πληκτρολόγιο και μεγαλύτερο trackpad. Θα ζυγίζει μόλις 1,25 κιλά.



Θα έρθει σε 3 νέα χρώματα, με τιμή που θα ξεκινά από $1199.



Mac Mini



Η επόμενη συσκευή που παρουσίασε ο Cook ήταν το νέο Mac Mini, μια μικρή αλλά πανίσχυρη συσκευή που θα έρθει σε νέο χρώμα: γκρι.







Θα ενσωματώσει νέους επεξεργαστές με επιλογές ανάμεσα σε 4-πύρηνο και 6-πύρηνο, ενώ θα είναι έως και 5 φορές πιο ισχυρό από πριν. Θα έρθει με έως και 64GB μνήμης και ξεκινά με 128GB SSD για αποθηκευτικό χώρο.



Η τιμή του θα ξεκινά στα $799.



iPad Pro



Τα νέα iPad ήταν οι πρωταγωνιστές της βραδιάς. Θα έρθουν στις 11 και 12,9 ίντσες με 5,9mm πάχος, 15 % πιο λεπτά από τα προηγούμενα και 25% μικρότερα. Πλέον επίσης, όπως αναμενόταν, θα έχει Face ID, αντί για home button.







Εξαιτίας της έλλειψης κουμπιού, πλέον χρησιμοποιεί τις χειρονομίες του iPhone X (και XS), ενώ πλέον διαθέτει τον A12X Bionic, με δυνατότητες επεξεργασίας γραφικών που φτάνουν αυτά του... Xbox One, όπως αναφέρεται. Θα ενσωματώνει κάποιους μαγνήτες που θα επιτρέπουν στους χρήστες να ακουμπήσουν το Apple Pencil, και το καινούργιο πληκτρολόγιο, το οποίο μπορεί να φορτίζει ασύρματα εφόσον υπάρχει επαφή.



Μια σημαντική αλλαγή έχει να κάνει με τις θύρες USB-C, κάτι που βλέπουμε για πρώτη φορά σε συσκευή της Apple και την αφαίρεση των Lightning θυρών, ενώ πλέον επιτέλους θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις θύρες για πολλές άλλες χρήσεις, όπως τη φόρτιση των τηλεφώνων σας.



Το μοντέλο των 11 ιντσών θα ξεκινήσει από $799 και το 12.9" από $999.



iOS 12.1



Ο Tim Cook παρουσίασε επίσης τη νέα ενημέρωση του λογισμικού τους, iOS, που κυκλοφορεί σήμερα. Οι πιο βασικές αλλαγές έχουν να κάνουν με το νέο Group Facetime και τα 70 νέα emoji.



Επιμέλεια: Παύλος Κρούστης