Disney+: Η ανταγωνιστική υπηρεσία του Netflix και στην Ελλάδα από το 2019

Σύμφωνα με δηλώσεις του CEO, Bob Iger, η υπηρεσία θα λανσάρει και νέες σειρές που θα βασίζονται στο Marvel Cinematic Universe αλλά και στο σύμπαν του Star Wars.





To Disney+ θα διαθέτει πολλές υπάρχουσες ταινίες και σειρές της Disney, το οποίο σημαίνει ότι μέσα στο 2019 θα σταματήσουν να είναι διαθέσιμες για παράδειγμα οι ταινίες/σειρές της Marvel στο Netflix. Η νέα υπηρεσία θα βασιστεί πολύ και σε πρωτότυπο υλικό, όπως είναι οι σειρές που ανακοινώθηκαν...









Επίσης θα δούμε και σειρές κινουμένων σχεδίων με το Star Wars: The Clone Wars να έρχεται στη πλατφόρμα, όπως και σειρά βασισμένη στο "Μπαμπούλας ΑΕ" της Pixar.





Η υπηρεσία αναμένεται να λανσαριστεί και στην Ελλάδα (αφού υπάρχει επίσημη ιστοσελίδα στα Ελληνικά για όσους θέλουν να λαμβάνουν ενημερώσεις) στα τέλη του 2019.





Να υπενθυμίσουμε ότι η Disney βρίσκεται σε διαδικασία εξαγοράς της Fox, ενώ κατέχει και το 30% του Hulu.