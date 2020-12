Ένας μήνας γεμάτος σινεμά στην COSMOTE TV

Χαρτί, μολύβι και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τον προγραμματισμό για την πιο γιορτινή περίοδο του χρόνου, που φέτος θα περάσουμε διαφορετικά από τις άλλες χρονιές. Όλες και όλοι μας πρέπει να βρούμε τη δύναμη μέσα μας και να λάμψουμε για εμάς τους ίδιους πρώτα, αλλά και για τους γύρω μας.



Ξεκινάμε από τον στολισμό του σπιτιού ακούγοντας μουσική, στη συνέχεια κάνουμε τον ανεφοδιασμό μας σε είδη πρώτης ανάγκης όπως μελομακάρονα, κουραμπιέδες, ποπκορν, κρασί, χυμούς κτλ.



Συνεχίζουμε με τη λίστα των ταινιών που θέλουμε να δούμε τις ημέρες που θα καθόμαστε σπίτι και συντονιζόμαστε στην COSMOTE TV,που τώρα έχει και streaming εφαρμογή.



Όμως, είπαμε… προγραμματισμός και λίστες. Οπότε, για να αποφύγουμε γκρίνιες και κλάματα, πρέπει να μοιράσουμε τις ταινίες ανάλογα με τα γούστα.







Για τους φίλους των x-mas movies, οι προβολές έχουν ήδη αρχίσει από τις 6 Δεκεμβρίου στο νέο popup κανάλι COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD και θα είναι κοντά μας μέχρι την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου. Το πρόγραμμα του καναλιού έχει πάνω από 90 ταινίες, με 3 προβολές καθημερινά back-2-back και περιλαμβάνει δημοφιλή blockbusters, χριστουγεννιάτικα rom-coms, Christmas classics και, φυσικά, ταινίες κινουμένων σχεδίων από κορυφαία κινηματογραφικά στούντιο, όπως τα Walt Disney Studios, την Paramount, τη NBC/Universal, τη Lionsgate κλπ.



Εμείς θα φροντίσουμε να μην χάσουμε το αγαπημένο all-star «Love Actually» (Πέμπτη 24/12, 22.30), το ρομαντικό blockbuster με την Εμίλια Κλαρκ «Last Christmas» (Τρίτη 22/12, 22.30), το βραβευμένο με OSCAR® «How the Grinch Stole Christmas» με τον Τζιμ Κάρεϊ (Πέμπτη 31/12, 22.30), το αριστουργηματικό «It's a Wonderful Life» του Φρανκ Κάπρα (Πρωτοχρονιά, 18.45), αλλά και τα animation «Frozen 2» (Κυριακή 6/12, 20.40), «Sonic the Hedgehog» (Δευτέρα 21/12, 20.40), «Toy Story 4» (Σάββατο 26/12, 20.40) και «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» (Παρασκευή 1/1, 21.00).









Το εορταστικό πρόγραμμα της COSMOTE TV συνεχίζεται στα κανάλια COSMOTE CINEMA με κινηματογραφικές πρεμιέρες για όλα τα γούστα.



Αν προτιμάτε τα ποιοτικά δράματα, τότε μη χάσετε το «ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΟΥ ΑΝΝΑ» (14/12, 23.45, COSMOTECINEMA 2HD) από την Ρουμανία. Ο Τομά γνωρίζει την Άννα στο πανεπιστήμιο. Η Άννα πάσχει από μια ελαφρά νευρική διαταραχή και υποφέρει από κρίσεις πανικού. Ο Τομά την ακολουθεί σ’ αυτόν τον σκοτεινό λαβύρινθο. Αν και μοιάζει να έχει τον απόλυτο έλεγχο της σχέσης, στην πραγματικότητα έλκεται από μια γυναίκα που δεν καταλαβαίνει. Όταν η Άννα ξεπερνά τους φόβους της και προσαρμόζεται στον έξω κόσμο, ο Τομά μένει μόνος, προσπαθώντας να ενώσει τα κομμάτια του παζλ.









Όμως από μια χριστουγεννιάτικη βραδιά δεν πρέπει να λείπει και το γέλιο, που θα μας το προσφέρει το υπέροχο «DOLITTLE» (20/12, 21.00, COSMOTECINEMA 1HD). Ο εκκεντρικός Δόκτωρ Ντούλιτλ (Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ), ξακουστός γιατρός και κτηνίατρος της Βασίλισσας Βικτώρια, έχει απομονωθεί στην κατοικία του, με μοναδική συντροφιά τα εξωτικά του ζώα. Όταν όμως η νεαρή βασίλισσα (Τζέσι Μπάκλεϊ) αρρωσταίνει σοβαρά, ο αυτοεξόριστος Ντούλιτλ αναγκάζεται να αναχωρήσει για μια επικών διαστάσεων περιπέτεια ώστε να αναζητήσει το αντίδοτο σε ένα μυθικό νησί. Θα πρέπει να επανακτήσει λοιπόν τις ικανότητες και το κουράγιο του, καθώς θα αναζητήσει παλιούς αντιπάλους του και θα ανακαλύψει θαυμαστά πλάσματα.



Από τα Χριστούγεννα δεν πρέπει να λείπει ούτε η μουσική, γι’ αυτό δεν χάνουμε το «LES MISERABLES - THE STAGED CONCERT» (24/12, 22.00, COSMOTECINEMA 2HD) σε σκηνοθεσία των Τζέιμς Πάουελ και Ζαν-ΠιερΒανΝτερΣπούι. Οι περιπέτειες του Γιάννη Αγιάννη και του αδίστακτου διώκτη του επιθεωρητή Ιαβέρη, παρουσιάζονται σε ένα μουσικό υπερθέαμα πλαισιωμένο από πλούσιο επιτελείο συντελεστών, έτσι όπως μάγεψε εκατοντάδες θεατές στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου. Η ταινία καταγράφει την τελευταία σκηνική παρουσίαση της θεατρικής παραγωγής Les Misérables: The Staged Concert μετά από παραστάσεις 4 μηνών.







Τέλος, για τους νοσταλγούς παλαιότερων επιτυχιών, τα κανάλια COSMOTE CINEMA έχουν να προσφέρουν μια πληθώρα επιλογών μέσα στον Δεκέμβριο: The Lion King - Birdman - Λος Άντζελες: Εμπιστευτικό - Avengers: Endgame - Enchanted - Star Wars: Skywalker Η άνοδος - Οι Συμμορίες της Νέας Υόρκης



Οι βραδιές συνεχίζουν και φτάνουν μέχρι το τελικό σύνορο… το διάστημα, με όχημα τη σειρά και τις ταινίες Star Trek.Μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου -κάθε βράδυ στις 12.00- το COSMOTE SeriesHD θα προβάλει και τα 80 επεισόδια της θρυλικής σειράς «Star Trek: The Original Series», που προβλήθηκε στην αμερικανική τηλεόραση από το 1966 έως το 1969, εισάγοντας το κοινό στις περιπέτειες του διαστημόπλοιου Εντερπράιζ και του πληρώματος του.



Παράλληλα, θα μπορέσουμε να απολαύσουμε και τους δέκα τίτλους της σειράς ταινιών Star Trek κάθε Τρίτη βράδυ στο COSMOTE Cinema 2HD, αλλά και δωρεάν στους on demand καταλόγους της COSMOTE TV.





Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους πιο σκληροπυρηνικούς, που θέλουν να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τις εξελίξεις στον κινηματογράφο.



Η νέα Premium Video On Demand (PVoD) υπηρεσία μας δίνει τη δυνατότητα να νοικιάσουμε, με τιμή από 4.9€, κινηματογραφικές ταινίες, λίγο μετά την έξοδό τους από τον κινηματογράφο ή και σε πρώτη πανελλήνια προβολή μέσα από τη νέα επιλογή της υπηρεσίας Movies Club. Στην υπηρεσία προστίθενται συνεχώς νέοι τίτλοι, σε αποκλειστική συνεργασία με τις εταιρείες διανομής Odeon, Tanweer, Spentzos και Rosebud.21.



Ενδεικτικά: THE DOORMAN - THE SECRET GARDEN - HARD KILL - RUN - CAMBIO TUTTO - TALES OF THE LOCKDOWN - HOW TO BE A GOOD WIFE - JIU JITSU - FATMAN