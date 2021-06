H Alienware παρουσιάζει τα νέα gaming laptops Χ-Series

Πάντα υπάρχουν εκείνοι που φτάνουν πολύ μακριά, αναζητώντας το “X Factor”, εκείνο το στοιχείο που κάνει τη μεγάλη διαφορά, και στο gaming πρόκειται για εκείνον τον παράγοντα που καθιστά ένα προϊόν ξεχωριστό. Για την Alienware, αυτό είναι μέρος του DNA μας και τίποτα δεν το ενσαρκώνει αυτό περισσότερο από τη σειρά Alienware X-Series: μια ολοκαίνουργια οικογένεια gaming laptops που αποτελεί παράδειγμα των αξιών μας για τολμηρή καινοτομία, υψηλή απόδοση, εμβληματικό σχεδιασμό και κορυφαία ποιότητα.





Με το λανσάρισμα της σειράς X-Series, είμαστε περήφανοι που παρουσιάζουμε τους λεπτότερους φορητούς υπολογιστές για gaming 15" και 17" της Alienware, παρουσιάζοντας τα πρώτα μοντέλα Alienware x15 και Alienware x17. Με πρωτοποριακά στοιχεία ελέγχου μηχανικής σε επίπεδο συστήματος για να μπορείτε να παίζετε τους πιο πρόσφατους και μεγαλύτερους τίτλους παιχνιδιών με σιγουριά, οι νέοι μας υπολογιστές διαθέτουν τεχνολογίες ψύξης που έχουν κατατεθεί για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τα πιο πρόσφατα χαρακτηριστικά απόδοσης, οθόνες διαχωρισμού ρυθμού ανανέωσης και χαρακτηριστικά σχεδίασης Legend 2.0. Επιπλέον, η συνεργασία μας με την Intel μας βοήθησε να επιτύχουμε έναν από τους λεπτότερους παράγοντες μορφής που έχουν εφαρμοστεί ποτέ σε έναν υπολογιστή αυτού του επιπέδου.



Κατά την ανάπτυξη της σειράς X-Series, θέλαμε να δώσουμε στην κοινότητά μας κάτι περισσότερο από το τυπικό gaming laptop. Θέλαμε να αμφισβητήσουμε το status quo και να δημιουργήσουμε κάτι που επαναπροσδιορίζει την απόλυτη εμπειρία gaming σε φορητό υπολογιστή. Αυτό ήταν ευκολότερο στα λόγια παρά στην πράξη εξαιτίας των φυσικών περιορισμών και των μηχανικών προκλήσεων που παρουσιάζονται στην περίπτωση ενός λεπτού φορητού υπολογιστή. Ωστόσο, η ομάδα μας ήταν σε θέση να ξεπεράσει αυτήν την πρόκληση με επιμονή, επιπλέον σφηνάκια εσπρέσο και αρκετές ανακαλύψεις μηχανικής.



Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο οι λεπτότεροι φορητοί υπολογιστές για gaming που έχουμε κατασκευάσει μέχρι σήμερα: το νέο μας μοντέλο x15 είναι το πιο ισχυρό gaming laptop 15 ιντσών με πάχος μικρότερο των 15 χιλιοστών στον κόσμο. Τι απαιτήθηκε όμως, για να φτάσουμε σήμερα στην ευχάριστη θέση αυτής της ανακοίνωσης;



Αντιμέτωποι με τη θερμότητα





Ας αρχίσουμε με τη θερμότητα, τον εχθρό όλων των gamers. Η πρόοδος των θερμικών τεχνολογιών σε φορητούς υπολογιστές εξακολουθεί να αποτελεί το #1 αίτημα των πελατών μας. Οι λύσεις ψύξης που υπάρχουν στην αγορά σήμερα παρουσιάζουν πραγματικά διλήμματα στους κατασκευαστές υπολογιστών και πάντα γίνονται συμβιβασμοί. Για να αντιμετωπίσουμε σωστά αυτούς τους θερμικούς περιορισμούς, έπρεπε να κοιτάξουμε το εσωτερικό και να επανεφεύρουμε το σύστημα μόνοι μας. Έτσι, ανακαλύψαμε νέα υλικά και αρκετές νέες μεθόδους μηχανικής, συμπεριλαμβανομένων πέντε διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που βρίσκονται στο στάδιο της έγκρισης, αποκλειστικά για την Alienware. Είμαστε περήφανοι για τη δουλειά αυτή, και ακόμα περισσότερο για τα αποτελέσματά της.





Έχουμε κατασκευάσει την επόμενη εξέλιξη της τεχνολογίας ψύξης Alienware Cryo-Tech που εισάγει το στοιχείο 31, σε ένα αποκλειστικό υλικό θερμικής διεπαφής (TIM) κατασκευασμένο με χρήση γαλλίου και σιλικόνης. Αυτό το υλικό τοποθετείται μεταξύ του επεξεργαστή και των θερμικών στοιχείων για να διευκολύνει τη ροή της θερμότητας και να εμποδίσει τις απότομες διακυμάνσεις στις θερμοκρασίες του πυρήνα για να μην επηρεάσουν την απόδοση του συστήματος. Σε αντίθεση με τις ανάλογες λύσεις που υπάρχουν επί του παρόντος στην αγορά, η σειρά X-Series προσφέρει έως και 25% βελτίωση του πλεονεκτήματος θερμικής αντίστασης με το στοιχείο 31.







Η νέα μας σχεδίαση περιλαμβάνει έναν συνδυασμό τυπικών ανεμιστήρων εξαγωγής θερμότητας οι οποίοι διοχετεύουν τον αέρα εκτός συστήματος, καθώς και μια αποκλειστική τεχνολογία διπλών, αντίθετα τοποθετημένων ανεμιστήρων.



Παράλληλα με το υπερ-υψηλής απόδοσης σύστημα ελέγχου της τάσης HyperEfficient Voltage Regulation που αποσκοπεί στην συνεχόμενη λειτουργία του συστήματος σε υψηλή απόδοση για πολλές ώρες gaming, η σειρά X-Series προσφέρει πολύ καλύτερη διάχυση της θερμότητας αλλά και απόδοση στο gaming. Ο νέος αποκλειστικός σχεδιασμός Alienware Quad Fan φυσάει τον αέρα αποτελεσματικά μέσω του συστήματος, του πλαισίου και των εσωτερικών σημείων που δέχονται το περισσότερο θερμικό φορτίο, για να διατηρεί τον υπολογιστή σας δροσερό όπου κι αν πάτε. Τέλος, η τεχνολογία ελέγχου Smart Fan που κι αυτή είναι μια τεχνολογία που εκκρεμεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, χρησιμοποιεί αποσκοπεί στη βελτιωμένη απόδοση κάθε εφαρμογής, καθώς κάθε ανεμιστήρας περιστρέφεται ανεξάρτητα, επιβραδύνεται ή παραμένει σταθερός σύμφωνα με διάφορους αισθητήρες στρατηγικά τοποθετημένους γύρω από τα βασικά εξαρτήματα του συστήματος.



Ο συνδυασμός αυτών των τεχνολογιών επιτρέπει στους gamers να απολαμβάνουν τα αγαπημένα τους παιχνίδια σε υψηλή απόδοση σε έναν εξαιρετικά λεπτό φορητό υπολογιστή, διατηρώντας παράλληλα ένα εντυπωσιακό επίπεδο ησυχίας και δροσιάς.



Πανάλαφρα, αλλά και πανίσχυρα



Εκ πρώτης όψεως θα δείτε ότι έχουν αλλάξει πολλά στο σχεδιασμό της σειράς x-Series. Τα νέα laptops διαθέτουν την αριστοτεχνικά κατασκευασμένη και εξελιγμένη, ταυτότητα σχεδιασμού Alienware Legend 2.0. Παρότι αυτή η νέα ταυτότητα, με την εμφάνιση Dark Core, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα πρόσφατα ανακοινωθέντα gaming laptops Alienware m15 R5/R6, η X-Series βελτιώνει αυτή τη σχεδίαση σε επίπεδο δεύτερης γενιάς για να ξεκλειδώσει την υψηλή απόδοση σε εξαιρετικά λεπτές μορφές υπολογιστή.







Οπτικά, είναι εύκολο να γοητευθείτε από τον μαγευτικό, ενιαίο, συνεχή βρόχο του έντονου φωτισμού στο πίσω εξαγωνικό μοτίβο εξαερισμού. Ή το περίγραμμα των λείων και απαλών γωνιών που προσδίδουν καθαρότητα στη σχεδίαση. Αλλά η νέα σχεδίαση δεν περιορίζεται στον εντυπωσιασμό, καθώς η νέα σειρά X-Series έχει σχεδιαστεί σε αρμονία με τη μηχανική για να μεγιστοποιήσει τα θερμικά οφέλη. Έχουμε τοποθετήσει σκόπιμα αεραγωγούς στην κορυφή και τη βάση των laptops της σειράς X-Series γύρω από το σχεδιασμό του τετραπλού ανεμιστήρα για να ενισχύσουμε το ρυθμό ροής αέρα και να αυξήσουμε τη θερμική απόδοση.

Τα αποτελέσματα; Ένα gaming laptop με απίστευτη λεπτότητα που με πάχος μόλις 15.9 χιλιοστά για το μοντέλο x15 και 20,9 χιλιοστά για το μοντέλο x17. Αυτά δεν είναι μόνο τα λεπτότερα laptops που έχουμε παρουσιάσει μέχρι σήμερα, αλλά το νέο x15 μας θεωρείται ως το πιο ισχυρό laptop στην κατηγορία κάτω των 16mm με πλαίσιο οθόνης 15" στον κόσμο.





Η σειρά X-Series κατασκευάζεται από ειδικά επιλεγμένα υλικά που επιτρέπουν μικρότερο μέγεθος, χαμηλότερο βάρος, ανθεκτικότητα και premium αίσθηση.





Τα πάντα για την εμπειρία



Ζούμε στην εποχή της εξατομίκευσης. Η σειρά Alienware X-Series προσφέρει μια αφθονία από τεχνολογίες υπερ-υψηλής απόδοσης για τη δημιουργία μιας εμπειρίας gaming σε laptop που είναι σχεδιασμένα αποκλειστικά για εσάς και περιλαμβάνουν:



• Τις τελευταίες τεχνολογίες για υψηλή απόδοση για gamers, συμπεριλαμβανομένων των επεξεργαστών για φορητούς υπολογιστές 11ης γενιάς Intel® Core™ H-series και τη σειρά καρτών γραφικών για φορητούς υπολογιστές NVIDIA GeForce RTX 30 Series μέχρι και το μοντέλο 3080. Τα μοντέλα x15 and x17 υποστηρίζουν μέγιστη ισχύ για τα 110W και 165W, αντίστοιχα.

• Ολοκληρωμένο κύκλωμα θερμικού ελέγχου Thermal Control Circuit offset (TCC offset) το οποία σας επιτρέπει να περιορίζετε τη θερμοκρασία του για να εργάζεστε και να παίζετε με όριο ελέγχου λειτουργίας (cruise control limit) που διασφαλίζει ότι η θερμοκρασία του θα παραμένει στα προκαθορισμένα όρια.

• Δυνατότητα επιλογής μεταξύ πέντε διαφορετικών Προσαρμοσμένων Καταστάσεων Ισχύος σύμφωνα με τις ανάγκες σας, μεταξύ των οποίων η Full Speed (μέγιστη ισχύς), η κατάσταση απόδοσης (δίνει προτεραιότητα στα γραφικά), η ισορροπημένη κατάσταση (μοιράζει την ισχύ ισοδύναμα μεταξύ CPU/GPU), εξοικονόμηση ενέργειας (στοχεύει στη χαμηλή θερμοκρασία) και αθόρυβη κατάσταση (δίνει προτεραιότητα στην ήσυχη λειτουργία).

• Τα νέα laptops προσφέρουν επίσης μηχανικό πληκτρολόγιο. Αυτή η δυνατότητα προσφέρεται προαιρετικά στο μοντέλο x17. Το πληκτρολόγιο CHERRY MX διαθέτει σχεδίαση με πολύ χαμηλό προφίλ 3,5 χιλιοστών που σας επιτρέπει να πατάτε τα πλήκτρα με μεγαλύτερη διαδρομή ενώ η χρήση γερμανικής προέλευσης μηχανικών εξαρτημάτων από ανοξείδωτο χάλυβα προσδίδει μια απαράμιλλη αίσθηση και εμπειρία χρήσης.

• DirectX Raytracing που προσδίδει ρεαλισμό στο gaming σε συνδυασμό με τις τελευταίες τεχνολογίες όπως την εκπληκτική ταχύτητα ανανέωσης FHD 360Hz αλλά και την 4K-UHD HDR400. Όλες οι συνθέσεις της σειράς X-Series υποστηρίζουν γρήγορη βιομετρική αναγνώριση προσώπου Windows Hello με κάμερα υπερύθρων. Υπάρχουν επίσης πολλές επιλογές για οθόνες, στις οποίες περιλαμβάνεται η ComfortView Plus, μια τεχνολογία βασιζόμενη σε hardware για χαμηλή ακτινοβολία μπλε φωτός, η οποία μειώνει την καταπόνηση των ματιών, χωρίς να μειώνει την ποιότητα απεικόνισης.

• Ο φωτισμός AlienFX είναι βελτιωμένος χάρη σε τεχνολογία LED που περιλαμβάνει μέχρι και 100 στοιχεία micro-LEDS στο μοντέλο x17 (90 στο μοντέλο x15), σχεδιασμένος για ανεξάρτητες και προγραμματιζόμενες ζώνες φωτισμού, έτσι ώστε οι gamers να μπορούν να τον φέρνουν στα μέτρα τους, μέσω του software ελέγχου Alienware Command Center.

• Για τη μεγιστοποίηση της φορητότητας, το πρώτο μας τροφοδοτικό Alienware με ισχύ 240W παρέχει στους gamers ένα τροφοδοτικό με έναν μικρό και ελαφρύ συντελεστή μορφής, διευκολύνοντας το gaming καθ’ οδόν.

• Στο πλαίσιο των δράσεων της Dell για την κατάκτηση των μακρόπνοων στόχων της με ορίζοντα το 2030 (2030 Moonshot Goals), τα προϊόντα της σειράς X-Series παραδίδονται σε φιλική προς το περιβάλλον συσκευασία που αποτελείται κατά 92% από ανανεώσιμα υλικά.



Τα νέα Alienware gaming laptops της σειράς X-Series θα είναι διαθέσιμα εντός του Ιουλίου 2021 και θα καλύπτονται από εγγύηση Dell Premium Support, διάρκειας 2 ετών με δυνατότητα επέκτασης στα 5 χρόνια.





Η Alienware και η Τeam Liquid συμμαχούν για να μεταμορφώσουν το gaming σε θετική δύναμη

Την τελευταία δεκαετία, είχαμε το προνόμιο να προωθήσουμε την ανάπτυξη των esports. Κάποτε αυτό θεωρούνταν μια εξειδικευμένη δραστηριότητα, αλλά πλέον τα esports ξεχωρίζουν τώρα γρήγορα από τα πιο παραδοσιακά αθλήματα και αναπτύσσονται ανεξάρτητα, σε ταχεία κλίμακα. Πέρυσι, οι θεατές παρακολούθησαν ένα εκπληκτικό περιεχόμενο 18,6 δισεκατομμυρίων ωρών και, φέτος, ο κλάδος αναμένεται να ξεπεράσει τα 1 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα. Με αυτή την πρωτοφανή ανάπτυξη έρχονται επίσης σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης, και όχι μόνο για τους παίκτες και τους εκπαιδευτές. Χρειάζονται χιλιάδες μηχανικοί software, δημιουργοί περιεχομένου, αναλυτές δεδομένων, σχεδιαστές παιχνιδιών, ειδικοί sτα social media, διοργανωτές εκδηλώσεων, λογιστές, δικηγόροι και πολλά άλλα για να αλλάξει ο κόσμος των esports.

Η Alienware και η Team Liquid συνεργάζονται τα τελευταία 10 χρόνια σε αυτό το εκπληκτικό ταξίδι των esports. Για παράδειγμα, εγκαινιάσαμε δύο κορυφαίες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις σε δύο ηπείρους. Αλλά καθώς κοιτάζουμε το μέλλον των esports, επιδιώκουμε να είμαστε πιο συμπεριληπτικοί. Όλοι όσοι θέλουν να παίξουν θα πρέπει να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι στην κοινότητα των games. Αυτή η ώθηση προς μια πιο δίκαιη κοινωνία αποτελεί προτεραιότητα για εμάς στην Dell Technologies και βασικό στοιχείο του σχεδίου Progress Made Real που καθοδηγεί τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε την απήχηση που έχουμε, την τεχνολογία και τους ανθρώπους που διαθέτουμε για να δημιουργήσουμε αλλαγές στην εταιρεία μας και θετικό, διαρκή αντίκτυπο στον κόσμο.



Πώς εκδηλώνεται αυτό στη βιομηχανία του gaming; Σε συνεργασία με την Team Liquid, ανακοινώνουμε την πρωτοβουλία «Καλό στο Παιχνίδι». (Good In Gaming) Καθοδηγούμενο από το κοινό όραμα της κοινότητας του gaming όπου όλοι αισθάνονται σεβασμό και ένταξη, το Good in Gaming θα επικεντρωθεί στην κοινότητα, την εκπαίδευση, την ενδυνάμωση και τον ανταγωνισμό. Η Alienware και η Team Liquid θα προσφέρουν στους νέους παίκτες καθοδήγηση, υποτροφίες και πρακτική άσκηση για να τους βοηθήσουν να αναπτυχθούν και να αποκτήσουν πρόσβαση σε πόρους και χρήσιμες γνωριμίες. Έτσι, είτε το πάθος τους είναι να παίξουν στο πεδίο της μάχης, είτε να αναλάβουν δράση στο παρασκήνιο, ο κόσμος των games έχει μια θέση για όλους.

Τους επόμενους μήνες, θα ανακοινώσουμε συγκεκριμένα προγράμματα: από προγράμματα καθοδήγησης, πρακτικής εξάσκησης και υποτροφιών, αλλά και διαδικτυακούς πόρους για επίδοξους επαγγελματίες των eposrts, καθώς και τουρνουά που καλωσορίζουν όλους όσους έχουν τη θέληση να διαγωνιστούν. Στόχος μας είναι να είμαστε μια δύναμη για θετικές αλλαγές στον κλάδο με ανοιχτές πόρτες σε μια νέα γενιά παικτών και μηχανικών, δημιουργών, αναλυτών, σχεδιαστών, λογιστών, δικηγόρων και πολλών άλλων!