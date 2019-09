Καλοκαίρι Τέλος, αλλά #MinKseneronis με τις προσφορές Lenovo

Το τέλος του Αυγούστου μπορεί να φέρνει μαζί του το τέλος για τους καλοκαιρινούς έρωτες, τα άπειρα ξενύχτια και το λιώσιμο στην παραλία, αλλά οι προσφορές της Lenovo φέτος το Σεπτέμβριο θα ξαναφέρουν το χαμόγελο στα χείλη σου.











Από 2 Σεπτεμβρίου και για όλο τον μήνα, με κάθε αγορά:



Lenovo Yoga – της Premium σειράς που σου προσφέρει τη δυνατότητα να απελευθερώσεις την δημιουργικότητά σου.

Lenovo Legion - της θηριώδη σειρά gaming laptops της Lenovo.

Lenovo Ideapad – της σειράς laptop για όλες τις ανάγκες σας - θα παίρνεις δώρο ένα μοναδικό Lenovo Backpack.*















To Lenovo Notebook Casual Backpack είναι ιδανικό για μεταφορά Laptop έως 15.6" και προσφέρει ποιοτική προστασία για το Laptops σας και όλα τα πολύτιμα πράγματα της καθημερινότητάς σας, με extra θήκες για το τροφοδοτικό και το ποντίκι και ενισχυμένα ρυθμιζόμενα λουριά ώμου, για ξεκούραστη χρήση.









Σειρά Lenovo Yoga - Μια Premium συσκευή, τέσσερις τρόποι χρήσης





Συνδυάζοντας την προσαρμοστικότητα με την καινοτόμο τεχνολογία, αυτά τα 2 σε 1 laptops και Ultrabooks ™ διαθέτουν υψηλή απόδοση, εντυπωσιακό σχεδιασμό και τέσσερις διαφορετικούς τρόπους χρήσης, για απόλυτη ευελιξία on the go.

















Σειρά Lenovo Legion - Καθαρές γραμμές, συμπαγής κατασκευή & θηριώδεις επιδόσεις





Με τα κομψά και εκλεπτυσμένα σασί τους που περικλείουν θηριώδεις επιδόσεις, κάθε laptop Legion είναι κατασκευασμένο για να ικανοποιεί τις ποικίλες απαιτήσεις της πολυάσχολης ζωής σας, επιτρέποντάς σας να παίζετε το αγαπημένο σας παιχνίδι όπου και αν βρίσκεστε.











Σειρά Lenovo Idea Pad - Διαφορετικά Στιλ, Μοναδική Απόδοση





Οι φορητοί υπολογιστές IdeaPad διατίθενται σε πολλές επιλογές: από laptops για αρχάριους χρήστες, έως

υψηλής απόδοσης laptops για παιχνίδια. Από την πληθώρα λειτουργιών έως τις πολλές μορφές ψυχαγωγίας και από τα έξυπνα χαρακτηριστικά έως τον κομψό σχεδιασμό τους, αυτά τα laptop διατίθενται για ένα ευρύ φάσμα χρήσεων, το καθένα με τη δική του αξιόπιστη και ταχεία απόδοση και στιλ.





*Η προσφορά ισχύει για αγορές στα καταστήματα Γερμανός, Public, Cosmote, MediaMarkt, Πλαίσιο, Κωτσόβολος & e-Lenovo.gr.