Νέες LG εργονομικές οθόνες δεύτερης γενιάς, σχεδιασμένες να προσφέρουν μέγιστη άνεση σε όλους τους χώρους εργασίας

Η LG Electronics (LG) ξεπερνά τα όρια της παραγωγικότητας και της άνεσης στην εμπειρία χρήσης και της ευελιξίας στον χώρο εργασίας, με την πιο πρόσφατη σειρά οθονών LG Ergo. Αποτελώντας την ιδανική επιλογή για το σπίτι ή το γραφείο και οποιονδήποτε χώρο, το LG Ergo Dual monitor (μοντέλο 27QP88D) και το LG Ergo Single (μοντέλο 32QP880) ξεχωρίζουν για την προσαρμοστικότητά τους, την εύκολη εγκατάσταση και την εξαιρετική ποιότητα εικόνας IPS με ανάλυση QHD (2560 x 1440).

Η σειρά LG Ergo, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά πριν από έναν χρόνο, έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ανώτερη εμπειρία χρήσης και μεγαλύτερη εργονομία. Τα μοντέλα δεύτερης γενιάς προσδίδουν στους καταναλωτές προστιθέμενη αξία και ευελιξία με βελτιωμένο ύψος και δυνατότητα περιστροφής της οθόνης, καθιστώντας την εργασία και την κοινή χρήση της με άλλες οθόνες ευκολότερη από ποτέ. Τα δύο νέα μοντέλα συνεχίζουν να διαθέτουν τις ίδιες δυνατότητες, όπως και τα υπόλοιπα, ώστε να μπορούν να ρυθμιστούν στην ανάλογη απόσταση από τον χρήστη, χωρίς να χρειάζεται να προσαρμόσουν το σημείο στερέωσης. Επιπλέον, το ύψος της Ergo Dual οθόνης μπορεί να ρυθμιστεί σε ύψος 150 χιλιοστών, ενώ η Ergo Single επεκτείνεται έως και 130 χιλιοστά, έχοντας και τα δύο μοντέλα τη δυνατότητα περιστροφής έως και 335 μοίρες.

Με ένα μεγάλο εύρος περιστροφής, οι συγκεκριμένες οθόνες μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες κάθε χρήστη. Διαθέσιμη σε 27 ίντσες, η LG Ergo Dual οθόνη μπορεί να συνδεθεί και με μια άλλη συμβατή οθόνη της LG και να τοποθετηθούν αναλόγως σε οριζόντιο προσανατολισμό ή κάθετα σε μορφή portrait, να τοποθετηθεί η μία οριζόντια και η άλλη κάθετα ή ακόμα και να στοιβάζονται κάθετα και οι δύο προς αντίθετες κατευθύνσεις. Η 32 ιντσών LG Ergo Single οθόνη είναι ιδανική για χρήστες που προτιμούν ένα μεγάλο, απρόσκοπτο χώρο εργασίας.



Τόσο τα μοντέλα dual όσο και τα single είναι πλέον πιο εύκολο να εγκατασταθούν χάρη στους αρθρωτούς βραχίονες, που συνδέονται με ασφάλεια χωρίς βίδες σε επιφάνειες γραφείου και τραπέζια μέγιστου πάχους 75 mm. Απαιτώντας πολύ λίγο χώρο για έναν καθαρό, λιτό σταθμό εργασίας, ο σχεδιασμός C-Clamp της LG περιλαμβάνει έναν λεπτό, στιβαρό δακτύλιο στερέωσης που επιτρέπει στους χρήστες να ασφαλίσουν εύκολα τη βάση στην άκρη του γραφείου για να εργαστούν ή αντίστοιχα να απολαύσουν συναρπαστικό gaming σε απίστευτα γρήγορο χρόνο. Επιπλέον, οι δύο LG Ergo οθόνες μπορούν να φορτίσουν ένα φορητό υπολογιστή μέσω του καλωδίου USB-C One, ενώ η Ergo Dual επιτρέπει επίσης τη σύνδεση των οθονών μέσω DisplayPort.

«Τα μοντέλα LG Ergo του 2021 ως προηγμένες λύσεις για κάθε χώρο εργασίας, έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν την απόλυτη ευελιξία με όλες τις δυνατότητες που περιμένουν οι χρήστες από μια προηγμένη οθόνη», δήλωσε ο Jang Ik-hwan, Senior Vice President and Head of the IT business Unit of LG Electronics Business Solutions Company. «Τόσο η Ergo Dual όσο και η Ergo Single προσφέρουν ευκολία χρήσης επόμενου επιπέδου, κορυφαία ποιότητα εικόνας IPS και μια σειρά από χρήσιμα χαρακτηριστικά, κάτι που οι καταναλωτές ήταν εύλογο να περιμένουν από τις premium LG οθόνες».



Η νέα σειρά LG Ergo θα κυκλοφορήσει σε βασικές αγορές παγκοσμίως από αυτόν τον μήνα.

Όλα τα monitors της LG υποστηρίζονται με τρία χρόνια συνολική εγγύηση και 0 pixel εγγύηση.