Philips Momentum: Ειδικά σχεδιασμένη για το Xbox

Η MMD, η κορυφαία εξειδικευμένη εταιρία οθονών και brand license partner για τις οθόνες Philips, ανακοινώνει την κυκλοφορία της πρώτης σειράς οθονών console gaming στον κόσμο Designed for Xbox. Η οθόνη console gaming Philips Momentum Designed for Xbox είναι κατασκευασμένη από την αρχή για να παρέχει την απόλυτη εμπειρία στους λάτρεις του Xbox. Αυτή η gaming οθόνη Designed for Xbox θέτει το πρότυπο για Xbox gaming. Η συμπερίληψη της νέας προδιαγραφής HDMI 2.1 επιτρέπει πλέον το console gaming επόμενης γενιάς με ανάλυση 4K και ταχύτερους ρυθμούς ανανέωσης 120Hz για απίστευτα καθαρή και εξαιρετικά ομαλή απόδοση παιχνιδιού. Προχωρώντας στο επόμενο επίπεδο, η MMD συνεργάστηκε με το Xbox για να συντονίσει αυτή την ειδικά “Designed for Xbox” οθόνη, ώστε να προσφέρει τη βέλτιστη επικυρωμένη απόδοση Xbox Series X από τη στιγμή που θα την συνδέετε. Εξοπλισμένη με μια καλύτερη λύση απόδοσης, η οθόνη console gaming Philips Momentum Designed for Xbox θα είναι τώρα διαθέσιμη σε μοντέλο 55” (139,7 εκ.), επιτρέποντας την απαράμιλλη απορρόφηση.



Νέα Σύνορα στο Console Gaming



Σε αντίθεση με τις τηλεοράσεις, οι οθόνες gaming Philips Momentum είναι ειδικά σχεδιασμένες, με χαμηλό λανθάνοντα χρόνο και χαμηλή καθυστέρηση με προτεραιότητα να παρέχουν μια πολύ πιο ομαλή και πιο ρεαλιστική εμπειρία παιχνιδιού. Η χαμηλή καθυστέρηση εισαγωγής που διαθέτει η σειρά αυτή, είναι μεγάλο πλεονέκτημα όταν παίζετε twitch-sensitive video games, επιτρέποντας την εγγραφή σας στην οθόνη πιο γρήγορα. Η ναυαρχίδα Philips Momentum 55" (559M1RYV) θα περιλαμβάνει μια ειδικά σχεδιασμένη μπάρα ήχου από τους μηχανικούς της Bowers & Wilkins, τη βρετανική εταιρεία ηχείων, παγκοσμίως γνωστή για τα καινοτόμα σχέδια και την ηχητική μηχανική, που ολοκληρώνει την εμπειρία.



Σχεδιασμένη για Xbox





Η νέα οθόνη Philips Momentum προσφέρει επικυρωμένη απόδοση Designed for Xbox με εξαιρετικά καθαρή 4Κ ανάλυση, με ελάχιστο ρυθμό ανανέωσης στα 120Hz, HDR υποστήριξη με DisplayHDR 1000, μεταβλητό ρυθμό ανανέωσης για ομαλό παιχνίδι και μόνιμα χαμηλή καθυστέρηση παιχνιδιού. Η ομάδα συνεργάστηκε για να δημιουργήσει τη λειτουργία Xbox Game Mode που προσφέρει μια συναρπαστική λειτουργία με ειδικά συντονισμένη ποιότητα εικόνας για το Xbox. Η οθόνη δοκιμάστηκε και επικυρώθηκε εκτενώς από μηχανικούς της Microsoft και της TPV για να διασφαλίσει την τέλεια συμβατότητα, ενώ ταυτόχρονα ανταποκρίνεται στις υψηλές προσδοκίες που αναμένουν οι αφοσιωμένοι οπαδοί του Xbox.



“Στο Xbox, αναζητούμε πάντα να δίνουμε στους οπαδούς μας την επιλογή στο πως, τι και πού παίζουν τα αγαπημένα τους παιχνίδια. Σήμερα, είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε τη συνεργασία μας με τη Philips για την παράδοση των πρώτων οθονών Designed for Xbox, προσφέροντας στους θαυμαστές μια μοναδική οθόνη με τεχνολογία και χαρακτηριστικά που διασφαλίζουν την απόλυτη εμπειρία console gaming για Xbox Series X|S.” - Matt Kesselring, Director of Xbox Hardware Partnerships.



“Η Philips Momentum ηγείται στο χώρο του console gaming με το λανσάρισμά της στην αγορά και συνεχίζει δυναμικά με μια τόσο σημαντική συνεργασία. Εντυπωσιακές και συναρπαστικές στον πυρήνα, οι οθόνες console gaming Momentum θα κάνουν το νέο Xbox και τις δυνατότητές του να απογειωθούν, για τα πιο συναρπαστικά και ολοκληρωμένα gaming sessions.” - Stefan Sommer, Director of Marketing & Business Management Europe in MMD.



Η νέα οθόνη Philips Momentum, Designed for Xbox, θα είναι διαθέσιμη όπως ακολουθεί:





Philips Momentum 55” 4K Designed for Xbox Console Gaming Monitor (559M1RYV)

- 55” 4K έως 144Hz, ενσωματωμένη μπάρα ήχου Bowers & Wilkins, πιστοποίηση VESA DisplayHDR 1000

Διαθεσιμότητα: Αύγουστος 2021

Προτεινόμενη τιμή λιανικής: €1.399



Αυτό είναι μόνο ένα πρώτο βήμα σε αυτήν τη νέα σειρά οθονών gaming οθονών Designed for Xbox: περισσότερα μοντέλα πρόκειται να ανακοινωθούν τους επόμενους μήνες. Εν τω μεταξύ, χάρη στη νέα προδιαγραφή HDMI 2.1, η νέα Philips Momentum 559M1RYV θα επιτρέψει μια εκπληκτική εμπειρία παιχνιδιού με ανάλυση 4K και ρυθμούς ανανέωσης 120Hz σε όλες τις κονσόλες επόμενης γενιάς.