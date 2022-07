Τι παίζει στο Netflix | Ιούλιος 2022

Του Παύλου Κρούστη



O Ιούλιος μπήκε "με γκάζια" στο Netflix με ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρόγραμμα για την υπηρεσία.





Από την 1η Ιουλίου κιόλας, έγιναν διαθέσιμα τα δύο πολυαναμενόμενα τελευταία επεισόδια της 4ης σεζόν του "Stranger Things", που ήδη έχουν προκαλέσει πανικό στους fans, οι οποίοι πλέον ανυπομονούν για την 5η και τελευταία σεζόν της δημοφιλούς σειράς επιστημονικής φαντασίας. Περιμένουμε ακόμη να δούμε τη live-action μεταφορά της σειράς βιντεοπαιχνιδιών "Resident Evil", η οποία ακολουθεί ολοκαίνουργια ιστορία και χαρακτήρες, όμως διατηρεί την αισθητική τρόμου που αγαπούν οι fans.



Ο Ιούλιος έχει κάτι για όλα τα γούστα, καθώς θα δούμε και την 4η σεζόν του "Virgin River", ενώ έχουμε από ταινίες και το δράμα εποχής "Persuasion", αλλά και την ταινία animation "The Sea Beast". Ακόμη υψηλότερο budget βλέπουμε και στη νέα ταινία δράσης με πρωταγωνιστή τον Ryan Gosling, "The Gray Man". Άλλες αγαπημένες ταινίες που έρχονται στην υπηρεσία τον Ιούλιο περιλαμβάνουν τα "Flight", με τον Denzel Washington και το "The Snowman", με τον Michael Fassbender.



ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



01/7/2022

Stranger Things 4: Μέρος 2

Stranger Things 4: Volume 2



Μακριά ο ένας από τον άλλο, αλλά με απόλυτη αποφασιστικότητα, οι φίλοι μας έρχονται αντιμέτωποι με ένα τρομακτικό μέλλον. Αυτό όμως είναι μόνο η αρχή. Η αρχή του τέλους.



06/7/2022

King of Stonks

King of Stonks

Αποζητώντας διακαώς τη δόξα, ένας υπερφιλόδοξος οικονομολόγος λέει ψέματα, εξαπατά και μηχανορραφεί για να κάνει την αναξιόπιστη startup εταιρεία του επιτυχημένη.



08/7/2022

Boo, Bitch

Boo, Bitch

Δύο κολλητές στο λύκειο κάνουν μια τελευταία προσπάθεια να τις προσέξουν. Αλλά όταν η μία γίνεται φάντασμα, θα πρέπει να ζήσει τη ζωή στα κόκκινα — όσο ακόμα μπορεί.



08/7/2022

Η Πιο Μεγάλη Νύχτα

The Longest Night

Ένοπλοι περικυκλώνουν μια ψυχιατρική φυλακή και διακόπτουν κάθε επικοινωνία. Σκοπός τους είναι να συλλάβουν τον κατά συρροή δολοφόνο Σιμόν Λάγο. Έξι επεισόδια. Μία νύχτα.



14/7/2022

Resident Evil

Resident Evil



Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την ανακάλυψη του ιού Τ, μια επιδημία φανερώνει τα σκοτεινά μυστικά του Ομίλου Ομπρέλα. Σειρά βασισμένη στη γνωστή σειρά βιντεοπαιχνιδιών.



15/7/2022

Farzar

Farzar

Ο Φάικλ ζει σε μια αποικία ανθρώπων σε έναν εξωγήινο κόσμο και αποφασίζει να απαλλάξει τον πλανήτη από το κακό. Αλλά μαθαίνει ότι ο μπαμπάς του είναι ο υπέρτατος κακός.



15/7/2022

Άλμπα

Alba

Η Άλμπα ξυπνά σε μια παραλία φέροντας ίχνη βιασμού, αλλά δεν θυμάται τίποτα από το χθεσινό βράδυ. Μετά μαθαίνει ότι οι βιαστές της είναι φίλοι του αγοριού της.



20/7/2022

Η Πόλη Δίπλα στο Ποτάμι: Σεζόν 4

Virgin River: Season 4

Η Μελ έρχεται αντιμέτωπη με τη νέα πραγματικότητα, το παρελθόν του Τζακ απειλεί το μέλλον του και νέα πρόσωπα βάζουν φωτιές στο Βέρτζιν Ρίβερ.



20/7/2022

Ο Κακός Εξορκιστής: Σεζόν 2

Bad Exorcist: Season 2

Από τα κολασμένα καρτέλ των ναρκωτικών μέχρι ένα αλεξίσφαιρο τέρας που τρελαίνεται για πατάτες, ο Μπόνερ επιστρέφει για να αντιμετωπίσει ολοκαίνουργιες προκλήσεις.



26/7/2022

DI4RIES

DI4RIES

Πρώτοι έρωτες, πρώτα φιλιά, πλάκες με φίλους και καβγάδες με αντίζηλους. Στους διαδρόμους του Γυμνασίου Γαλιλέο Γαλιλέι, η καθημερινότητα είναι γεμάτη εκπλήξεις.



28/7/2022

Πάρε Ανάσα

Keep Breathing

Όταν ένα μικρό αεροπλάνο συντρίβεται στην άγρια φύση του Καναδά, μια γυναίκα πρέπει να παλέψει με τα καιρικά φαινόμενα και με τα προσωπικά της τραύματα για να επιβιώσει.



29/7/2022

Fanático

Fanático

Όταν ο σούπερ σταρ της Ισπανίας πεθαίνει σε μια συναυλία, ένας φαν αρπάζει την ευκαιρία για να ξεφύγει από τη βαρετή ζωή του, υιοθετώντας την περσόνα του ειδώλου του.



29/7/2022

Uncoupled

Uncoupled

Όταν ο φίλος του τον εγκαταλείπει μετά από 17 χρόνια σχέσης, ένας μεσίτης στη Νέα Υόρκη πρέπει να ξαναθυμηθεί πώς να είναι single στα 40 του.



29/7/2022

Rebel Cheer Squad: Μια Σειρά του Get Even

Rebel Cheer Squad: A Get Even Series

Τρεις τσιρλίντερ σε ένα ελίτ ιδιωτικό σχολείο αναβιώνουν τη λέσχη των συμμαθητών τους κατά του μπούλινγκ και πολεμούν την αδικία, σε αυτό το εφηβικό θρίλερ.



ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



06/7/2022

Γεια, Αντίο και Όλα τα Σχετικά

Hello, Goodbye, and Everything in Between

Η Κλερ και ο Έινταν κάνουν συμφωνία να χωρίσουν πριν από το κολέγιο, χωρίς συγγνώμες ή δράματα. Θα έχουν όμως μια τελευταία ευκαιρία στον έρωτα με ένα επικό αντίο;



08/7/2022

Το Τέρας της Θάλασσας

The Sea Beast



Το καλοκαίρι πριν από το κολέγιο, ο διαβαστερό Auden συναντά την μυστηριώδη Eli, και - σε νυχτερινές αναζητήσεις - την βοηθά να βιώσει την ξέγνοιαστη εφηβική ζωή που της έλειπε.



08/7/2022

Επικίνδυνες Σχέσεις

Dangerous Liaisons

Η επιμελής Σελέν ερωτεύεται τον ατίθασο Τριστάν από το νέο της σχολείο στην Μπιαρίτζ, χωρίς να γνωρίζει ότι εκείνος έχει βάλει στοίχημα για εκείνη με τη δημοφιλή Βανέσα.



11/7/2022

Η Κοιλάδα των Νεκρών

Valley of the Dead

Κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου, μια ομάδα ορκισμένων εχθρών πρέπει να συνεργαστεί όταν συναντά ανθρωποφάγα ζόμπι που δημιουργήθηκαν από ένα πείραμα των Ναζί.



11/7/2022

Για τη Γιόγιο

For Jojo

Όταν η κολλητή της, η Γιόγιο, ερωτεύεται και αφήνει πίσω της τις ξέφρενες ερωτικές περιπέτειες στο Βερολίνο, η Πάουλα κάνει ό,τι μπορεί για να σαμποτάρει τον γάμο της.



13/7/2022

Κάτω απ' τον Ήλιο του Αμάλφι

Under the Amalfi Sun

Ο έρωτας του Βιντσέντσο και της Καμίλα δοκιμάζεται κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στο Αμάλφι. Παράλληλα, δύο άλλοι φίλοι ζουν κι εκείνοι το δικό τους φλερτ.



15/7/2022

Πειθώ

Persuasion



Οκτώ χρόνια αφότου η Ανν Έλιοτ πείστηκε να μην παντρευτεί έναν άνδρα ταπεινής καταγωγής, τον ξανασυναντά. Θα αρπάξει τη δεύτερη ευκαιρία στον αληθινό έρωτα;



18/7/2022

Πολύ Μεγάλος για Παραμύθια

Too Old for Fairy Tales

Ένας κακομαθημένος gamer θέλει να διαγωνιστεί σε ένα τουρνουά, αλλά η άρρωστη μητέρα του και η εκκεντρική του θεία τον αναγκάζουν να ξανασκεφτεί τις προτεραιότητές του.



18/7/2022|

Live is Life

Live is Life

Πέντε φίλοι αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της ενηλικίωσης και σμίγουν για μια τελευταία περιπέτεια: να βρουν ένα μαγικό λουλούδι που κάνει τις ευχές πραγματικότητα.



22/7/2022

The Gray Man

The Gray Man



Όταν ένας σκοτεινός πράκτορας της CIA ξεσκεπάζει μυστικά της υπηρεσίας, μπλέκει σ' ένα ανθρωποκυνηγητό, καθώς ένας απρόβλεπτος συνάδελφος θέλει το κεφάλι του.



29/7/2022

Μωβ Καρδιές

Purple Hearts

Παρά τις διαφορές τους και κόντρα στις πιθανότητες, μια ανερχόμενη τραγουδίστρια-τραγουδοποιός (Σοφία Κάρσον) και ένας πεζοναύτης (Νίκολας Γκάλιτζιν) ερωτεύονται.



ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX



06/7/2022

Το Κορίτσι στη Φωτογραφία

Girl in the Picture

Σε αυτό το ντοκιμαντέρ, μια γυναίκα που βρέθηκε να ξεψυχά σε έναν δρόμο αφήνει πίσω της έναν γιο, έναν υποτιθέμενο άντρα και ένα μυστήριο που ξετυλίγεται σαν εφιάλτης.



12/7/2022

Πώς να Αλλάξεις το Μυαλό

How to Change Your Mind

Σε αυτό το ντοκιμαντέρ, ο συγγραφέας Μάικλ Πόλαν μάς ξεναγεί στην ιστορία και τις χρήσεις των ψυχεδελικών ναρκωτικών, όπως το LSD, η ψιλοκυβίνη, το MDMA και η μεσκαλίνη.



12/7/2022

Ο Δολοφόνος της Κόρης μου

My Daughter's Killer

Επί δεκαετίες, ένας πατέρας παλεύει να φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης τον δολοφόνο της κόρης του στη Γαλλία και τη Γερμανία. Τώρα παίρνει δραστικά μέτρα. Αληθινή ιστορία.



13/7/2022

Ντ. Μπ. Κούπερ: Πού Είσαι;

D.B. Cooper: Where Are You?!

Το 1971, ένας αεροπειρατής πέφτει με αλεξίπτωτο από ένα αεροπλάνο με μια τσάντα κλεμμένα μετρητά και διαφεύγει. Δεκαετίες μετά, η ταυτότητά του αποτελεί ακόμα μυστήριο.



13/7/2022

Μη Σταματάς να Ονειρεύεσαι: Η Ζωή του Σιμόν Πέρες

Never Stop Dreaming: The Life and Legacy of Shimon Peres

Στην πολιτική, οι περισσότεροι κυνηγούν την εξουσία. Εκείνος κυνήγησε την ειρήνη. Η επιρροή και η ακεραιότητα του Σιμόν Πέρες ήταν κομβικές για την ιστορία του Ισραήλ.



26/7/2022

Street Food: ΗΠΑ

Street Food: USA

Αυτή η σεζόν του "Street Food" εστιάζει σε Αμερικανούς μάγειρες, ειδικούς στο μπάρμπεκιου, εξπέρ στα τάκο και, γενικώς, ήρωες της μαγειρικής.



27/7/2022

Ο πιο Μισητός Άντρας του Διαδικτύου

The Most Hated Man on the Internet

Μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ που καταγράφει την εκστρατεία μιας μητέρας κόντρα στον αδίστακτο ιδιοκτήτη μιας πορνογραφικής σελίδας.



ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



07/7/2022

Karma's World: Season 3

Karma's World: Season 3

Η Κάρμα κάνει νέους φίλους και υπερασπίζεται το σωστό, ενώ μεγαλώνει ως κόρη, αδελφή, καλλιτέχνιδα και άλλα με νέες μελωδίες και πολλές απολαυστικές στιγμές!



14/7/2022

Kung Fu Panda: Ο Ιππότης Δράκος

Kung Fu Panda: The Dragon Knight



Ο θρυλικός πολεμιστής Πο συνεργάζεται με έναν κορυφαίο Άγγλο ιππότη σε μια αποστολή για να προστατεύσει μαγικά όπλα, να αποκαταστήσει τη φήμη του και να σώσει τον κόσμο.



18/7/2022

StoryBots: Laugh, Learn, Sing: Collection 2: Learn to Read

StoryBots: Laugh, Learn, Sing: Collection 2: Learn to Read

Ακολουθήστε τα φιλαράκια του StoryBot, τους Μπιπ, Μπουπ, Μπινγκ, Μπανγκ και Μπο, σε τρεις τόμους με μαθήματα για μικρά παιδιά, με μουσικό χαλί πιασάρικες μελωδίες!



21/7/2022

Jurassic World: Το Κρητιδικό Καμπ: Σεζόν 5

Jurassic World Camp Cretaceous: Season 5

Από ύμνους για κολλητούς και έξυπνα μπίμποπ, αυτή η μουσική συλλογή της Κάρμα παρουσιάζει το τραγούδι, τη λάμψη και τον αυτοσχεδιασμό της παρέας με φίλους και συγγενείς.



25/7/2022

Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι: Σεζόν 5

Gabby's Dollhouse: Season 5

Η πολύχρωμη σειρά με φόντο ένα φανταστικό κουκλόσπιτο με ευχάριστους μίνι κόσμους και ακαταμάχητους γατοχαρακτήρες επιστρέφει για μια νέα σεζόν.



ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΕΠΙΣΗΣ



01/7/2022