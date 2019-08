Τι παίζει στο Netflix | Σεπτέμβριος 2019

Του Παύλου Κρούστη





To καλοκαίρι έφερε στο Netflix μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, όμως η υπηρεσία επιστρέφει δριμύτερη με νέο καυτό περιεχόμενο για τον Σεπτέμβριο. Η αναμενόμενη σειρά με τους ηθοποιούς που είδαμε στο «La Casa De Papel», το ισπανικό «Ελίτ» επιστρέφει με τη δεύτερη σεζόν του, ενώ άλλες σειρές που θα δούμε είναι τα «The I-Land», «Ο Πολιτικός», η 2η σεζόν του «Disenchantment» (από τον δημιουργό των The Simpsons και Futurama), αλλά και η 8η σεζόν Suits.



Στις ταινίες έχουμε αγαπημένες παραγωγές, όπως τα «Οδηγός Αισιοδοξίας», «Ο Λόγος του Βασιλιά», «Sully» με τον Tom Hanks, το κλασικό «Dirty Dancing», «O Φυγάς», «Τα Καλά Παιδιά», «Φανταστικά Ζώα και Πού Βρίσκονται» που αποτελεί επέκταση του κόσμου των μάγων από τη σειρά ταινιών του Χάρι Πότερ, «Ο Χιονάνθρωπος» (από το επιτυχημένο μυθιστόρημα του Jo Nesbo) με τον Michael Fassbender, Οι Αναλώσιμοι 2 με τους Stallone, Schwarzenegger, Willis, Statham και άλλους, αλλά και την ταινία South Park: Bigger, Longer and Uncut, ανάμεσα σε πολλές, πολλές άλλες.



Για όσους δεν γνωρίζουν, το Netflix αποτελεί την κορυφαία διαδικτυακή υπηρεσία ψυχαγωγίας παγκοσμίως, με περίπου 150 εκατομμύρια συνδρομές σε πάνω από 190 χώρες.





ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX





Ελίτ: Σεζόν 2 (06/09/2019)

Elite: Season 2









Μετά από τον θάνατο ενός συμμαθητή, ένας μαθητής εξαφανίζεται, συμμαχίες αλλάζουν, νέοι φίλοι συμμετέχουν στο δράμα και αποκαλύπτονται σκοτεινά μυστικά.





I-Land (12/09/2019)

The I-Land



Πώς θα σου φαινόταν αν ξύπναγες ξαφνικά σε ένα άγνωστο νησί και δεν θυμόσουν ούτε ποιος είσαι; Αυτό συμβαίνει στους 10 ήρωες αυτής της σειράς επιστημονικής φαντασίας.





Criminal: Ηνωμένο Βασίλειο (20/09/2019)

Criminal: UK



Οι Ντέιβιντ Τέναντ, Κλερ-Χόουπ Ασιτέι και Γιούσεφ Κερκούρ σε μια σειρά όπου ήρωας είναι ένας λιγομίλητος γιατρός πιέζεται απ' την αστυνομία να ομολογήσει.





Ο Πολιτικός (27/09/2019)

The Politician









Είναι πιτσιρικάς αλλά το 'χει αποφασίσει εδώ και χρόνια ότι θα γίνει πρόεδρος. Δυστυχώς, πρώτα θα πρέπει να τα βγάλει πέρα με το λύκειο…





Απογοήτευση: Μέρος 2 (20/09/2019)

Disenchantment: Part 2



Η χαρωπή πριγκίπισσα Μπιν περνά μια κόλαση για να σώσει έναν φίλο, μαθαίνει για το μυστικιστικό πεπρωμένο της και βοηθά στην ανάκαμψη του βασιλείου του πατέρα της.





Ψηλό Κορίτσι (13/09/2019)

Tall Girl



Η Τζόντι είναι 16 και έχει ύψος... μπασκετμπολίστα. Μήπως γι’ αυτό δεν έχει κάνει ακόμα σχέση; Ή μήπως η λύση θα βρεθεί στο πρόσωπο ενός εξίσου ψηλού συμμαθητή;





Το Ράντσο: Μέρος 7 (13/09/2019)

The Ranch: Part 7



Ο Κολτ προσπαθεί να τα ξαναβρεί με την Άμπι ενώ ο Μπο και η Τζοάν αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της ηλικίας τους. Στο μεταξύ, η Μαίρη και ο Λουκ μπαίνουν σε μπελάδες.





Το πιο Γρήγορο Αυτοκίνητο: Σεζόν 2 (20/09/2019)

Fastest Car: Season 2











Πανάκριβα υπεραυτοκίνητα κάνουν κόντρες με φτιαγμένους, αόρατους δαίμονες της ταχύτητας, όπως Honda, Ford, Oldsmobile, ακόμη και Mini Cooper.





Τζακ Γουάιτχολ: Ταξίδια με τον Πατέρα μου: Σεζόν 3 (06/09/2019)

Jack Whitehall: Travels with My Father: Season 3



Ο Τζακ Γουάιτχολ κι ο πατέρας του, Μάικλ, επιστρέφουν σε μια τρίτη σεζόν με ταξίδια στο εξωτερικό σε μια προσπάθεια να δυναμώσουν τη σχέση τους.





Μίνι Σπίτια, Μεγάλες Ιδέες: Τόμος 2 (29/09/2019)

Tiny House Nation: Volume 2



Ο οικοδεσπότης Τζον Γουάισμπαρθ κι ο ειδικός Ζακ Γκίφιν παίρνουν τους δρόμους για να συναντήσουν επίδοξους ιδιοκτήτες μικροσκοπικών σπιτιών και δίνουν στιλ στη λιτότητα.





Απίστευτο (13/09/2019)

Unbelievable



Αντλώντας στοιχεία από πραγματικά γεγονότα, αυτή η ιστορία μιλά για μια έφηβη που κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού και στη συνέχεια ανακάλεσε την κατάθεσή της.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX





Between Two Ferns: Η ταινία (20/09/2019)

Between Two Ferns: The Movie



Ο οικοδεσπότης Ζακ Γαλιφιανάκης οδηγεί και αναζητά διάσημους για συνέντευξη για την ελάχιστου προϋπολογισμού εκπομπή του "Between Two Ferns".





Στη Σκιά του Φεγγαριού (27/09/2019)

In the Shadow of the Moon











Ο κύκλος της σελήνης αποτελεί πηγή έμπνευσης για έναν κατά συρροή δολοφόνο. Ένας αστυνομικός από τη Φιλαδέλφεια θα προσπαθήσει να αποκρυπτογραφήσει τη συμπεριφορά του.





ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX





Chef Show: Τόμος 2 (13/09/2019)

The Chef Show: Volume 2



Ο Τζον Φαβρό ανταλλάσσει την καρέκλα του σκηνοθέτη με μια ποδιά και βγάζει εισιτήριο για νέες γευστικές περιπέτειες, παρέα με τον φίλο και μέντορά του Ρόι Τσόι.





Η Τσέλσι και το Λευκό Προνόμιο (13/09/2019)

Hello, Privilege. It's Me, Chelsea



Σε αυτό το ντοκιμαντέρ η Τσέλσι Χάντλερ εξερευνά το πώς επηρεάζουν οι προνομιούχοι λευκοί την αμερικάνικη κουλτούρα αλλά και το πώς έχει επωφεληθεί η ίδια προσωπικά.





Εξηγήσεις: Το Ανθρώπινο Μυαλό (12/09/2019)

The Mind, Explained











Η Έμμα Στόουν αναλαμβάνει την αφήγηση σε μια σειρά που υπόσχεται να μας διαφωτίσει για όλα όσα σχετίζονται με το ανθρώπινο μυαλό, από τα όνειρα έως τις διαταραχές άγχους.





Abstract: Η Τέχνη του Σχεδίου: Σεζόν 2 (25/09/2019)

Abstract: The Art of Design: Season 2



Τα πιο πρωτοποριακά μυαλά του σύγχρονου ντιζάιν μάς αποκαλύπτουν πώς η τέχνη τους επηρεάζει όλες τις πλευρές της ζωής μας. Μια πανέμορφη και διαφωτιστική σειρά.





Εξηγήσεις: Σεζόν 2 (26/09/2019)

Explained: Season 2



Η άνθιση των δισεκατομμυριούχων. Η σπορ ένδυση. Η παγίδα των αιρέσεων. Μάθετε τα πάντα για τις τρέχουσες τάσεις μέσα από μια συναρπαστική σειρά με διάσημους αφηγητές.



ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX





Οι Απίθανες Περιπέτειες του Άρτσιμπαλντ (06/09/2019)

Archibald's Next Big Thing











Ο Άρτσιμπαλντ είναι ένα ασυνήθιστο μικρό κοτόπουλο που ζει τη στιγμή και δεν ενθουσιάζεται με τίποτα στη ζωή του. Βασισμένο στο ομώνυμο βραβευμένο παιδικό βιβλίο.



Ομάδα Κέιλι (23/09/2019)

Team Kaylie



Μετά από προβλήματα με τον νόμο, η διάσημη έφηβη δισεκατομμυριούχος Κέιλι Κόνραντ αναγκάζεται να γίνει υπεύθυνη του φυσιολατρικού συλλόγου της γειτονιάς της.