Huawei, Ryan Ding: Η συνεχής καινοτομία «φωτίζει» το μέλλον όλων των κλάδων

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης MWC 2021 που πραγματοποιήθηκε στην Βαρκελώνη, o κ. Ryan Ding Executive Director, President of Carrier BG της Huawei επεσήμανε στην ομιλία του με κεντρικό θέμα Innovation: Lighting up the Future ότι η καινοτομία στις ΤΠΕ γίνεται βασικός μοχλός της παγκόσμιας οικονομίας και η αξία της κινείται πέρα ​​από τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Η συνεχιζόμενη καινοτομία στο 5G, θα φέρει περισσότερη αξία στους παρόχους, στον τομέα των ΤΠΕ και στην παγκόσμια οικονομία, και θα «φωτίσει» το μέλλον όλων των κλάδων.



Κάτι παραπάνω από τηλεπικοινωνίες: Η καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ γίνεται βασικός οικονομικός μοχλός



Η πανδημία, δήλωσε ο κ. Ding, δημιούργησε μία νέα κανονικότητα στην οποία η ψηφιακή οικονομία αποτελεί κινητήρια δύναμη της παγκόσμιας οικονομίας. Οι υποδομές ΤΠΕ, ως ο ακρογωνιαίος λίθος της ψηφιακής οικονομίας, διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο. Ο Ding ανέφερε ότι η αξία των ΤΠΕ υπερβαίνει πλέον τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και έχει μετασχηματιστικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία στο σύνολό της.



Σε χώρες όπου το 5G αναπτύσσεται ταχύτερα, οι πάροχοι έχουν παρατηρήσει ταχύτερη αύξηση εσόδων και αυτές οι χώρες τείνουν επίσης να έχουν καλύτερη ψηφιακή υποδομή συνολικά. Λαμβάνοντας την Κίνα ως παράδειγμα, σε λιγότερο από 18 μήνες, έχουν αναπτυχθεί περισσότεροι από 820.000 σταθμοί βάσης 5G και οι Κινεζικοί πάροχοι πέτυχαν αύξηση 6,5% στα έσοδα και αύξηση 5,6% στα καθαρά κέρδη κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Η ταχεία ανάπτυξη της ψηφιακής υποδομής που βασίζεται σε 5G υπολογίζεται πως θα προσθέσει €1,9 τρισεκατομμύρια στην κινεζική οικονομία τα επόμενα πέντε χρόνια. Παρόμοια εξέλιξη παρατηρείται στη Νότια Κορέα και την Ευρώπη.



Κάτι παραπάνω από τη συνδεσιμότητα: Η καινοτομία 5G επιτρέπει την επιχειρηματική επιτυχία των τηλεπικοινωνιακών παρόχων



Δεδομένου ότι οι υποδομές ΤΠΕ αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθος της ψηφιακής οικονομίας στην εποχή του 5G, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι παίζουν σημαντικότερο ρόλο από ό,τι στο παρελθόν.



Όπως ανέφερε ο Ding, «Επί του παρόντος, ο κύριος στόχος των παρόχων 5G είναι η επιχειρηματική επιτυχία σε τρεις βασικές αγορές - καταναλωτές, σπίτια και βιομηχανίες - μέσω της καινοτομίας στην ανάπτυξη δικτύου, την ανάπτυξη της αγοράς και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας. Στην καταναλωτική αγορά, το 5G σημαίνει όχι μόνο γρήγορες ταχύτητες αλλά και νέες εμπειρίες και αξία. Ορισμένοι πάροχοι έχουν ήδη σημειώσει πρόοδο όσο αφορά την πρώιμη επιχειρηματική τους επιτυχία.»



Σύμφωνα με τον κ. Ding, υπάρχουν τρία βήματα που μπορεί να ακολουθήσει ένας πάροχος για να πετύχει στην αγορά “5GtoC”. Ο πρώτος είναι να επιταχυνθεί η ανάπτυξη 5G, με στοχευμένο σχεδιασμό δικτύου και επενδύσεις που βασίζονται σε ακριβείς πληροφορίες για περιοχές υψηλής αξίας, βασικά σενάρια και πιθανούς χρήστες. Το δεύτερο είναι η επιτάχυνση της μετακίνησης συνδρομητών στο νέο δίκτυο 5G και το τρίτο βήμα είναι η δημιουργία μοντέλων ευέλικτης τιμολόγησης.



Σήμερα, το 5G έχει ενεργοποιηθεί σε περισσότερα από 1.000 έργα και περισσότερες από 20 βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένου του χάλυβα και της εξόρυξης, επιτρέποντας την ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη παραγωγή. Οι Κινεζικοί πάροχοι έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο και εισέρχονται στη φάση της πρώιμης επιτυχίας και αναπαραγωγής σε μεγαλύτερη κλίμακα.



«Έχουμε μάθει από την εμπειρία των Κινέζων παρόχων ότι η επιτυχία του 5GtoB εξαρτάται από τρεις παράγοντες», δήλωσε ο Ding. «Πρώτον, η επιλογή του σωστού τομέα. Οι πάροχοι θα πρέπει να επιλέξουν τις κατάλληλες βιομηχανίες εξετάζοντας τέσσερις παράγοντες: ζήτηση, προσιτότητα, δυνατότητα αναπαραγωγής και τεχνική σκοπιμότητα. Δεύτερον, καθορίζοντας το εύρος των προσφορών οι πάροχοι μπορούν να λειτουργήσουν ως πάροχοι δικτύου προσφέροντας υπηρεσίες συνδεσιμότητας. Επιπλέον μπορούν να λειτουργήσουν ως πάροχοι υπηρεσιών cloud, ή ακόμα και ως πάροχοι ολοκληρωμένων υπηρεσιών από άκρο σε άκρο. Διαφορετικοί ρόλοι απαιτούν διαφορετικές δεξιότητες και αποδίδουν διαφορετική επιχειρηματική αξία. Τρίτον, o σχεδιασμός καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων που είναι και το κλειδί για την αναπαραγωγή πετυχημένων υπηρεσιών 5GtoB σε μεγάλη κλίμακα».



Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, υπήρξε αυξανόμενη ζήτηση για οικιακές ευρυζωνικές συνδέσεις, γεγονός που ανέδειξε τα πλεονεκτήματα του 5G FWA που επιτρέπει την ταχεία ανάπτυξη τέτοιων υπηρεσιών με προσέγγιση ανέπαφου O&M. Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι της Μέσης Ανατολής έχουν επιτύχει αξιοσημείωτη εμπορική επιτυχία αναδεικνύοντας το FWA ως βασική εφαρμογή χρήσης του 5G.



Κάτι παραπάνω από μία επιχείρηση: Η Huawei συνεχίζει να καινοτομεί για να οδηγήσει σε βιωσιμότητα



«Ένα επιτυχημένο 5G απαιτεί πρώτα ένα δίκτυο 5G που παρέχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη και αυτό καθοδηγεί τον τρόπο με τον οποίο καινοτομούμε στη Huawei», δήλωσε ο Ding. Η Huawei κυκλοφόρησε το ελαφρύτερο και ισχυρότερο Massive MIMO της βιομηχανίας που καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Μπορεί να μεταφερθεί και να εγκατασταθεί από ένα μόνο άτομο, γεγονός που επιταχύνει την ανάπτυξη δικτύου. Με το Optical Cross-Connect (OXC) της Huawei, ένα πλαίσιο εξοπλισμού μπορεί να αντικαταστήσει εννέα καμπίνες που συνήθως απαιτούνται. Έχει τέσσερις φορές μεγαλύτερη χωρητικότητα, αλλά χρησιμοποιεί 95% λιγότερη ισχύ. Η λύση 5G Super Uplink της Huawei συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των 2,1 GHz και 3,5 GHz για ενίσχυση της χωρητικότητας uplink και της εσωτερικής κάλυψης. Αυτή η λύση παρέχει μέγιστο ρυθμό ανοδικής ζεύξης άνω των 450 Mbit / s, επιτρέποντας σε εκατοντάδες χρήστες να κάνουν live stream του Xiamen Marathon σε 4K τον Απρίλιο χρησιμοποιώντας απλά τα 5G smartphone τους.



Για την υποστήριξη μοντέλων πράσινης ανάπτυξης και ουδετερότητας του άνθρακα, σύμφωνα με τον Ding, η Huawei συνεχίζει να καινοτομεί σε τρία επίπεδα: εξοπλισμό, σταθμοί βάσης και δίκτυα. Σε επίπεδο εξοπλισμού, η Huawei χρησιμοποιεί εξαρτήματα με υψηλότερη απόδοση ισχύος για να κάνει τις hardware πλατφόρμες πιο ενεργειακά αποδοτικές. Σε επίπεδο σταθμών βάσης, οι απλοποιημένες λύσεις της Huawei βοηθούν τους παρόχους να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας, καθώς και να εξοικονομήσουν ηλεκτρικό ρεύμα και κόστος ενοικίου. Σε επίπεδο δικτύου, η Huawei κυκλοφόρησε μια λύση εξοικονόμησης ενέργειας πολλαπλών ραδιοσυχνοτήτων και ραδιοτεχνολογιών. Αυτή η λύση μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας σε ασύρματα δίκτυα χωρίς να διακυβεύεται η απόδοση του δικτύου. Με την καινοτόμο λύση της Huawei, ο εξοπλισμός 5G που λειτουργεί σε χαμηλές και υψηλές ζώνες μπορεί να είναι εγκατεστημένος σε μια καμπίνα και, ως εκ τούτου, καταναλώνεται λιγότερη ενέργεια. Όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας από την λειτουργία εξοπλισμού πολλαπλών ζωνών συχνοτήτων, ο στόχος της Huawei είναι η κατανάλωση δύο μονάδων εξοπλισμού να ισοδυναμεί σε κάτι λιγότερο από μία μονάδα.



Συνεργασία για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος και την εξέλιξη του 5G για ένα καλύτερο μέλλον



Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Ding τόνισε ότι η ανάπτυξη 5G απαιτεί συνεχή καινοτομία. Στο 5GtoB, για παράδειγμα, τα πρότυπα 5G πρέπει να εναρμονίζονται με τα πρότυπα της βιομηχανίας με ταχύτερο ρυθμό και το 5G πρέπει να ενσωματώνεται στις βασικές διαδικασίες παραγωγής των επιχειρήσεων ώστε να τους βοηθήσει να λειτουργήσουν ψηφιακά και έξυπνα. Ταυτόχρονα, η συνέργεια μεταξύ 5G, cloud και υπολογιστών θα επεκτείνει περαιτέρω τα όρια της επιχείρησης των παρόχων, δημιουργώντας χώρο για νέα ανάπτυξη. Η καινοτομία 5G είναι μια συνεχής διαδικασία. Η Huawei πιστεύει ότι η καινοτομία θα «φωτίσει» το μέλλον.