Η AGON by AOC συνεχίζει τη μακροχρόνια συνεργασία της με την G2 Esports

Μία από τις κορυφαίες οθόνες παιχνιδιών στον κόσμo και μάρκα αξεσουάρ πληροφορικής – η AGON by AOC – ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με την G2 Esports, μία από τις πιο επιτυχημένες και γνωστές οργανώσεις Esports παγκοσμίως. Ξεκινώντας από τον Ιανουάριο του 2018 και συνεχίζοντας μέχρι και σήμερα, αυτή η συνεργασία επιτρέπει στις ομάδες της G2 Esports να προπονούνται και να αναμετρώνται με τις πιο ανταγωνιστικές gaming οθόνες από τη σειρά AGON PRO. Ταυτόχρονα, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και η πολύτιμη εμπειρία που μοιράζονται οι ομάδες των esports ενισχύουν περαιτέρω την ανάπτυξη μελλοντικών gaming προϊόντων από την AGON by AOC.





Η AGON by AOC μόλις πρόσφατα κυκλοφόρησε αρκετές εξαιρετικά ανταγωνιστικές gaming οθόνες και περιφερειακά από τη σειρά AGON PRO, στοχεύοντας κυρίως παίκτες και λάτρεις των esports. Παρέχοντας προπονητικές εγκαταστάσεις της G2, με τεχνολογίες αιχμής όπως ρυθμό ανανέωσης 360 Hz, χρόνο απόκρισης 1 ms GtG καθώς και προηγμένα εργαλεία όπως το Nvidia Reflex Latency Analyzer, οι οθόνες AGON PRO προσφέρουν ένα μεγάλο σύνολο εξελίξεων που πάνε τα esports στο επόμενο επίπεδο.



Η G2 Esports έχει ήδη εδραιώσει το προβάδισμα και την επιτυχία της σε σχεδόν κάθε μεγάλο τουρνουά esports, συμπεριλαμβανομένων των League of Legends, CS:GO, Rocket League, Valorant and Rainbow Six Siege. Με άλλες ομάδες στο Sim Racing, Apex Legends, Fortnite και το πρόσφατα ανακοινωθέν ρόστερ τους για το Halo Infinite, η G2 συνεχίζει να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο στους περισσότερους σημαντικούς τίτλους παιχνιδιών. Γιορτάζοντας την ποικιλία και την ποικιλομορφία στο gaming και προσθέτοντας επιπλέον δύναμη και ικανότητα, ανακοίνωσαν νωρίτερα την αποκλειστικά γυναικεία ομάδα τους G2 Gozen για το Valorant.





Μόλις πρόσφατα, η G2 Esports μπήκε με επιτυχία στον τομέα της ψυχαγωγίας και ανακοίνωσε την πρώτη της μουσική κυκλοφορία – "Our Way" - ένα power metal κομμάτι στο οποίο συμμετέχει ο ιδρυτής και CEO της G2, Carlos “ocelote” Rodríguez μαζί με υποψήφιους για Grammy και καταξιωμένους μουσικούς. Παραμένοντας πάντα στα όρια της καινοτομίας, η G2 Esports κυκλοφόρησε τα πρώτα συλλεκτικά αντικείμενά της ως NFTs, παρέχοντας στους οπαδούς την ευκαιρία να αποκτήσουν πραγματικά συλλεκτικά κομμάτια της κληρονομιάς της G2. Η G2 έχει γίνει η μεγαλύτερη δυτική οργάνωση esports που δημιούργησε το δικό της PFP NFT project, εγκαινιάζοντας μια νέα NFT gaming κοινότητα που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει άμεση και πραγματική αξία στους παίκτες.

Σήμερα, τα κορυφαία μοντέλα AGON PRO αναπτύσσονται με βάση τα σχόλια και τις ιδέες των ομάδων και των ταλέντων της G2 Esport. Αυτή η συνεργασία με συνδυασμένη τεχνογνωσία τους επέτρεψε να παρουσιάσουν το μοντέλο 24,5" esports AGON PRO AG254FG, το οποίο προσφέρει ρυθμό ανανέωσης 360 Hz σε ανάλυση Full HD με IPS Panel και διαθέτει Nvidia G-SYNC καθώς και Nvidia Reflex Latency Analyzer, ώστε οι παίκτες να μπορούν να μετρήσουν με ακρίβεια τη χρονική καθυστέρηση του συστήματός τους και να βεβαιωθούν ότι είναι σε θέση να ανταγωνιστούν όσο το δυνατόν καλύτερα. Εκτός από αυτό, η AOC δημιούργησε την AGON PRO AG274QG, με IPS Panel 27", με ρυθμό ανανέωσης 240 Hz σε ανάλυση QHD, η οποία προσφέρει υποστήριξη Nvidia G-SYNC και HDR 600, συνδυάζοντας μια γρήγορη, ανταγωνιστική εμπειρία παιχνιδιού με εντυπωσιακή οπτική ακρίβεια. Με “Screen Shields” που εξαλείφουν τις αντανακλάσεις, αυτές οι οθόνες είναι ιδανικές για χρήση στη σκηνή, σε πραγματικά τουρνουά με έντονα φώτα σκηνής.



Ο Carlos “ocelote” Rodriguez, CEO της G2 Esports, σχολιάζει: «Είμαστε τώρα στο 5ο έτος συνεργασίας μας με την AGON by AOC. Αυτό είναι απίστευτο λαμβάνοντας υπόψη πόσο γρήγορα κινούνται τα πάντα στα esports. Η ποιότητα οθόνης της AOC είναι απαράμιλλη και είναι σημαντικό για εμάς να διασφαλίσουμε ότι οι παίκτες μας έχουν το καλύτερο υλικό στη διάθεσή τους για να αποδώσουν. Το 20G2 είναι η χρονιά μας και είμαστε περήφανοι που η AGON by AOC μοιράζεται το ταξίδι της με εμάς.»



«Με τη μεγάλη ομάδα της G2 Esports στο πλευρό μας, η επιθυμία να φέρουμε οθόνες esports για extreme gamers στην αγορά αποκτά πραγματική εγκυρότητα, μέσω της αποδεδειγμένης επιτυχίας των ομάδων της G2 Esports, ενώ χρησιμοποιούν τις οθόνες μας. Αυτή η χορηγία, μας ενέπνευσε και μας βοήθησε να προσδιορίσουμε ποιες είναι οι ανάγκες τους, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε και να παρέχουμε τις τελευταίες καινοτομίες και τεχνολογίες και να προσφέρουμε στους παίκτες αυτό που πραγματικά χρειάζονται για να βγουν νικητές», προσθέτει ο Stefan Sommer, Global Head of Marketing & Business Management της AOC International Europe.



Σήμερα, η G2 Esports είναι μια παγκοσμίως επιτυχημένη ομάδα με ποικίλα ρόστερ, που παρακολουθείται σε όλο τον κόσμο. Η AGON by AOC είναι πολύ υπερήφανη που συνεχίζει να υποστηρίζει την G2 Esports, από τους κορυφαίους συλλόγους esports στον κόσμο.