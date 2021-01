Η Amazon Web Services στην Αθήνα

Επιμέλεια: Παύλος Κρούστης



H Amazon Web Services θα ανοίξει γραφεία και στην Αθήνα, όπως ανακοινώθηκε μέσω ανάρτησης στο blog της Amazon. Αναγνωρίζοντας την ολοένα και αυξανόμενη πελατειακή της βάση στη χώρα μας, η Amazon συνεχίζει τις επενδύσεις στην Ελλάδα.



Τα γραφεία θα υποστηρίζουν οργανισμούς όλων των μεγεθών, από start-ups, μέχρι κυβερνητικούς φορείς, καθώς γίνεται η μετάβαση σε μοντέλα cloud υπηρεσιών. Πολλαπλές ομάδες της AWS ήδη παρέχουν υποστήριξη σε Έλληνες πελάτες τους για την ανάπτυξη και τις δοκιμές σε big data analytics, εφαρμογές για φορητές συσκευές, web, social, ΙοΤ και άλλα.





Πρόκειται για τη νεότερη επένδυση της Amazon στην Ελλάδα. Η εταιρεία αναγνωρίζει ότι υπάρχει δυνατή και αφοσιωμένη κοινότητα πελάτων στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες AWS. Πριν έναν χρόνο ακριβώς η Amazon ανέπτυξε ένα "Edge location" στην Αθήνα, που παρέχει υπηρεσίες όπως το Amazon CloudFront, Lambda@Edge, AWS Shield και AWS WAF, συνδέοντας την Ελλάδ στο παγκόσμιο δίκτυο της Amazon και βελτιώνοντας την ασφαλή παράδοση περιεχομένου στους Έλληνες χρήστες κατά 50%.



Τον Φεβρουάριο του 2020, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Κυριάκος Πιερρακάκης, υπέγραψε Μνημόνιο Κατανόησης με την Amazon για τη χρήση των τεχνολογιών cloud στην Ελλάδα, μέσω του οποίου δημιουργήθηκαν πολλαπλά προγράμματα για την ενθάρρυνση της καινοτομίας στην οικονομία.



Αξίζει να αναφέρουμε πως πάνω από 1 εκατ. οργανισμοί χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες cloud της Amazon παγκοσμίως. Για παράδειγμα το Netflix παρέχει πρόσβαση στους 195 εκατ. χρήστες του μέσω των servers της Amazon. Μερικοί από τους μεγαλύτερους πελάτες της AWS είναι οι παρακάτω: Aon, Adobe, Airbnb, Alcatel-Lucent, AOL, Acquia, AdRoll, AEG, Alert Logic, Autodesk, Bitdefender, BMW, British Gas, Baidu, Bristol-Myers Squibb, Canon, Capital One, Channel 4, Chef, Citrix, Coinbase, Comcast, Coursera, Disney, Docker, Dow Jones, European Space Agency, ESPN, Expedia, Financial Times, FINRA, General Electric, GoSquared, Guardian News & Media, Harvard Medical School, Hearst Corporation, Hitachi, HTC, IMDb, International Centre for Radio Astronomy Research, International Civil Aviation Organization, ITV, iZettle, Johnson & Johnson, JustGiving, JWT, Kaplan, Kellogg’s, Lamborghini, Lonely Planet, Lyft, Made.com, McDonalds, NASA, NASDAQ OMX, National Rail Enquiries, National Trust, Netflix, News International, News UK, Nokia, Nordstrom, Novartis, Pfizer, Philips, Pinterest, Quantas, Reddit, Sage, Samsung, SAP, Schneider Electric, Scribd, Securitas Direct, Siemens, Slack, Sony, SoundCloud, Spotify, Square Enix, Tata Motors, The Weather Company, Twitch, Turner Broadcasting,Ticketmaster, Time Inc., Trainline, Ubisoft, UCAS, Unilever, US Department of State, USDA Food and Nutrition Service, UK Ministry of Justice, Vodafone Italy, WeTransfer, WIX, Xiaomi, Yelp, Zynga και Zillow.



Χάρη στους τοπικούς servers της Amazon, οι Έλληνες χρήστες θα έχουν αμεσότερη πρόσβαση και στις υπηρεσίες των πελατών της AWS.