O 16χρονος που κέρδισε 3 εκ. δολάρια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Fortnite

Το πρώτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Fortnite ολοκληρώθηκε στη Νέα Υόρκη. Τα 3 εκατομμύρια που κέρδισε ο νικητής έφηβος από την Πενσιλβάνια.



Ο Kyle «Bugha» Giersdorf από την Πενσιλβάνια κατάφερε να επικρατήσει απέναντι σε 40 εκατομμύρια παίκτες από όλον τον κόσμο και να κατακτήσει το μεγάλο τρόπαιο, το οποίο τον έκανε πλουσιότερο κατά 3 εκατομμύρια δολάρια.



«Δεν μπορώ να περιγράψω με λέξεις πόσο ευτυχισμένος είμαι», είπε ο 16χρονος, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι όλοι οι παίκτες που έφτασαν έως τον τελικό της διοργάνωσης κέρδισαν τουλάχιστον 50.000 δολάρια.



Kyle @Bugha Giersdorf, 16, is your #FortniteWorldCup singles champion and walks away with $3 million in a wire-to-wire dominant victory. pic.twitter.com/OZzMNNuo3R