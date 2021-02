Spotify HiFi: Επιτέλους έρχεται η lossless ποιότητα

To Spotify εδώ και χρόνια είναι η επικρατέστερη πλατφόρμα streaming μουσικής στον κόσμο με πάνω από 144 εκατ. χρήστες. Κι ενώ σε θέμα ποικιλίας είναι πολύ πιο μπροστά από τον ανταγωνισμό του, υστερούσε σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι: στην ποιότητα. Αυτό όμως απ' ό,τι φαίνεται θα αλλάξει σύντομα.



Οι υπεύθυνοι πίσω από τη δημοφιλή συνδρομητική υπηρεσία ανακοίνωσαν σήμερα ότι έρχεται το "Spotify HiFi", κάτι που περίμεναν οι χρήστες εδώ και πολύ καιρό. Πρόκειται για ένα νέο tier, στο οποίο θα μπορούν να έχουν πρόσβαση οι χρήστες που απαιτούν lossless ποιότητα στη μουσική τους, όπως ακριβώς προσφέρεται κι από τη λιγότερη δημοφιλή εφαρμογή"Tidal".

HiFi is on the way! Can't wait to finally hear #BillieEilish and #Finneas's hidden whispers. #SpotifyStreamOn pic.twitter.com/3Uny0UA4l7