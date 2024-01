Δεν πρόκειται για ένα «κλασσικό» ταξίδι όπως το φανταζόμαστε συνήθως. Το “Red Bull Can You Make It?” αποτελεί μια μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία γεμάτη ευρηματικότητα και περιπέτεια.

Ομάδες από περισσότερες από 60 χώρες θα αναχωρήσουν από ένα από τα πέντε σημεία εκκίνησης – Άμστερνταμ, Βαρκελώνη, Βουδαπέστη, Κοπεγχάγη, Μιλάνο – και θα προσπαθήσουν να φτάσουν στη γραμμή του τερματισμού στο Βερολίνο σε 7 μόλις ημέρες, χρησιμοποιώντας μόνο κουτάκια Red Bull αντί για χρήματα, και συγκεντρώνοντας εκπληκτικές εμπειρίες καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

Οι συμμετέχουσες ομάδες θα πρέπει να οπλιστούν με δημιουργικότητα, φαντασία και εφευρετικότητα για να καταφέρουν να φτάσουν στη γραμμή του τερματισμού χωρίς τη βοήθεια μετρητών, πιστωτικών καρτών ή κινητών, μέσα σε 7 ημέρες, με μοναδικό «όπλο» τους… πολλά κουτάκια Red Bull.

Εδώ μπορείς να βρεις όλα όσα χρειάζεται να ξέρεις για την συμμετοχή σου στο Red Bull Can You Make It?

5 λόγοι που το “Red Bull Can You Make It?” θα γίνει μια από τις καλύτερες εμπειρίες ζωής των συμμετεχόντων.

1. Έρχεσαι κοντά με την ομάδα σου

Στο “Red Bull Can You Make It?” δεν είσαι μόνος. Δηλώνεις συμμετοχή με δύο φίλους, φτιάχνοντας ένα βίντεο που αναδεικνύει τις προσωπικότητές σας.

Αν επιλεχθείτε να συμμετάσχετε, οι τρεις σας θα πρέπει να συνδυάσετε τα ταλέντα σας και τις προσωπικότητές σας για να ανταλλάξετε κουτάκια Red Bull με ό,τι χρειάζεστε, όσο θα διασχίζετε την Ευρώπη: φαγητό, ένα μέρος για να κοιμηθείτε, μεταφορά στην επόμενη τοποθεσία και οτιδήποτε άλλο.

Αυτές οι αξέχαστες εμπειρίες είναι βέβαιο ότι θα σας φέρουν πιο κοντά.

2. Ανακαλύπτεις νέα μέρη και γνωρίζεις καινούργιους ανθρώπους

Στο επταήμερο ευρωπαϊκό ταξίδι εσύ και η ομάδα σου θα γνωρίσετε πολλές και διαφορετικές κουλτούρες και νέα πρόσωπα. Ο μόνος τρόπος για να σημειώσετε πρόοδο είναι να αλληλοεπιδράσετε και να συνεργαστείτε με την ομάδα σας αλλά και όσους βρεθούν στο δρόμο σας και μπορούν να συνδράμουν στο μαγικό αυτό ταξίδι. Και μην ξεχνάτε ότι δεν θα έχετε κινητά τηλέφωνα. Άρα η μόνη σας σύνδεση θα είναι η ανθρώπινη, φυσική επαφή.

3. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το αναπάντεχο

Αν σου αρέσουν οι εκπλήξεις, το “Red Bull Can You Make It?” είναι για σένα. Οι επιλεγμένες ομάδες δεν θα γνωρίζουν σε ποιο από τα πέντε σημεία εκκίνησης θα βρεθούν, παρά μόνο λίγες ημέρες πριν αναχωρήσουν από το σπίτι τους.

Μπορεί να εκπλαγείς με το τι μπορείς να πετύχεις ανταλλάσσοντας κουτάκια Red Bull. Στα προηγούμενα “Red Bull Can You Make It?”, οι ομάδες κατάφεραν να ζήσουν απίστευτες στιγμές, από πτώση με αλεξίπτωτο μέχρι διαμονή σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων ακόμα και απόκτηση εισιτηρίων για κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις.

