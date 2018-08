Send it to the Moon: Δείτε το teaser!

"Send it to the Moon" είναι το motto του Audi Nines MTB 2018. Για πρώτη φορά, το θρυλικό mountain bike event θα λάβει χώρα στο ολοκαίνουριο spot που βρίσκεται στο Birkenfeld της Γερμανίας, με ένα πρωτοποριακό set up που δημιουργήθηκε από τους αναβάτες για τους αναβάτες.Από τις 8 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη freeride mountain bike εκδήλωση στον κόσμο σε λατομείο, και θα συγκεντρώσει τους καλύτερους ποδηλάτες στον πλανήτη.Σε αυτόν τον θεαματικό χώρο, θα ενταχθούν και οι νικητές του online video contest, "FOCUS Become A Nine", ο οποίος δέχεται υποβολές από νέους ταλαντούχους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκδήλωση.