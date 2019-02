Παιδιά και διατροφή: Αυτές είναι οι βιταμίνες που έχουν ανάγκη

Η διατροφή στην παιδική ηλικία είναι το Α και το Ω για τη σωστή ανάπτυξή μας. Είναι η χρονική περίοδος που μπαίνουν τα γερά θεμέλια για τη μετέπειτα ζωή μας. Όσες από εσάς είστε μανούλες, έχετε νιώσει το καθημερινό άγχος για το αν το παιδί σας τρέφεται επαρκώς και σωστά, ώστε να μην του λείπουν οι απαραίτητες βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία στην τρυφερή ηλικία που διανύει.Αν το μικρό σου αποφεύγει κάποιες τροφές που είναι σημαντικές για την ομαλή του ανάπτυξη, μπορείς να ζητήσεις τη βοήθεια των συμπληρωμάτων διατροφής*ALTIONKids. Είναι πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία, απαλλαγμένα από συντηρητικά και τεχνητά χρώματα, δεν περιέχουν γλουτένη, ούτε λακτόζη, ενώ δεν διαθέτουν ζελατίνη ζωικής προέλευσης.Ωστόσο, ποια είναι αυτά τα θρεπτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ομαλή ανάπτυξη των παιδιών; Ας δούμε τατρία πιο σημαντικά από αυτά παρακάτω!Το σύμπλεγμα Βιταμίνης Β, είναι υπεύθυνο για την ενίσχυση του μεταβολισμού, τη διοχέτευση ενέργειας στον οργανισμό, την καλή υγεία του κυκλοφορικού και νευρικού συστήματος του παιδιού. Το συναντάμε σε τροφές όπως το κρέας, το κοτόπουλο, το ψάρι, τα αυγά, το γάλα και το τυρί. Αν θες να ενισχύσεις ακόμη περισσότερο τον οργανισμό του παιδιού σου με Βιταμίνες Β, δεν υπάρχει καταλληλότερο συμπλήρωμα διατροφής από τα ALTIONKidsPolyvitamins. Το ζελεδάκι με γεύση κεράσι ή πορτοκάλι, περιέχει βιταμίνη Α και 12 βιταμίνες Β που συμβάλλουν στη λειτουργία του μεταβολισμού και αποσκοπούν σε μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας!Ένας πολύτιμος «σύμμαχος» για τον παιδικό οργανισμό είναι φυσικά η βιταμίνη C που την εντοπίζουμε κυρίως σε εσπεριδοειδή, ακτινίδια, ντομάτες και λαχανικά όπως το μπρόκολο. Με άλλα λόγια, σε τροφές που τα παιδιά δεν… συμπαθούν τόσο πολύ. Αν το μικρό σου αποφεύγει τέτοιου είδους τροφές, μπορείς να ενισχύσεις τον οργανισμό του με το συμπλήρωμα διατροφής ALTION Kids Vitamin C, πλούσιο σε βιταμίνη C και 100% φυτικής προέλευσης καθώς παράγεται από τους καρπούς του φυτού Ασερόλα.Αρκούν δύο λαχταριστά ζελεδάκια κεράσι για να αυξηθεί η απορρόφηση του σιδήρου από τον οργανισμό και να «δουλεύει» ακόμη καλύτερα το ανοσοποιητικό σύστημα του μικρού σου!Ο ψευδάργυρος είναι επίσης ένα σημαντικό θρεπτικό στοιχείο καθώς βοηθά στη σωστή και ολοκληρωμένη ανάπτυξη του παιδιού τόσο σωματικά όσο και νοητικά. Εμπλουτίζοντας τη διατροφή του μικρού σου με τοALTIONKids IQ, ένα συμπλήρωμα πλούσιο σε φυτικής προέλευσης Ω-3 λιπαρά οξέα από λιναρόσπορο, βιταμίνες του συμπλέγματος Β και ψευδάργυρο, αυτόματαενισχύεις τη νοητική επίδοση και τη γνωσιακή λειτουργία του οργανισμού του.Τέλος, σημαντικό είναι να επιστήσεις την προσοχή σου στο πεπτικό σύστημα του παιδιού. Πολλές φορές ένα κοινό κρυολόγημα που κόλλησε στο σχολείο μπορεί να γίνει η αιτία να εξασθενήσει ο οργανισμός του και να διαταραχθεί η ισορροπία της εντερικής του χλωρίδας. Ακριβώς για αυτό υπάρχει το ALTION Kids Probiotics που περιέχει 500 εκατομμύρια προβιοτικά από τέσσερα διαφορετικά στελέχη και φροντίζει για την υγεία του πεπτικού και του ανοσοποιητικού συστήματος.