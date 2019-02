Πιθανή σχέση μεταξύ ανεπάρκειας βιταμίνης D και απώλειας μνήμης

Ζήσης Ψάλλας

Έρευνα του University of Queensland μπορεί να εξηγήσει γιατί η βιταμίνη D είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία του εγκεφάλου.

«Πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως επηρεάζονται από ανεπάρκεια βιταμίνης D ενώ υπάρχει μια εδραιωμένη σχέση μεταξύ ανεπάρκειας βιταμίνης D και εξασθενημένης γνώσης», δήλωσε ο επικεφαλής της μελέτης αναπληρωτής καθηγητής Thomas Burne.

Η ομάδα του Burne διαπίστωσε ότι τα επίπεδα βιταμίνης D επηρεάζουν τα περινευρωνικά δίκτυα. Αυτά τα δίκτυα σχηματίζουν ένα ισχυρό, υποστηρικτικό πλέγμα γύρω από ορισμένους νευρώνες, και με αυτόν τον τρόπο σταθεροποιούν τις επαφές τους με άλλους νευρώνες.

Οι ερευνητές αφαίρεσαν τη βιταμίνη D από τη διατροφή μιας ομάδας υγειών ενήλικων ποντικών και μετά από 20 εβδομάδες βρήκαν σημαντική μείωση της ικανότητάς τους να θυμούνται και να μαθαίνουν σε σύγκριση με μια ομάδα ελέγχου.

Διαπιστώθηκε ότι η έλλειψη βιταμίνης D είχε ως αποτέλεσμα μια έντονη μείωση των περινευρωνικών δικτύων στον ιππόκαμπο, την περιοχή που είναι κρίσιμη για τον σχηματισμό μνήμης.

Ο ιππόκαμπος

Η ομάδα του Burne θεωρεί ότι η βιταμίνη D διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση σταθερών περινευρωνικών δικτύων και πως όταν μειώνονται τα επίπεδα βιταμίνης D, τα δίκτυα αποδομούνται ευκολότερα από τα ένζυμα.

Καθώς οι νευρώνες στον ιππόκαμπο χάνουν τα υποστηρικτικά περινευρωνικά δίκτυα, έχουν πρόβλημα να διατηρήσουν τις συνδέσεις και αυτό τελικά οδηγεί σε απώλεια της γνωστικής λειτουργίας.

Ο ιππόκαμπος μπορεί να επηρεάζεται έντονα από την ανεπάρκεια της βιταμίνης D επειδή είναι πολύ πιο ενεργός από άλλες περιοχές του εγκεφάλου.

Ο Burne δήλωσε ότι η απώλεια της λειτουργίας σε αυτήν την περιοχή θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της σχιζοφρένειας, συμπεριλαμβανομένων των σοβαρών ελλειμμάτων μνήμης και της παραμορφωμένης αντίληψης της πραγματικότητας.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Brain Structure and Function and Trends in Neuroscience.