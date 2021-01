Πώς θεραπεύουν τον Covid-19 στο σπίτι οι Ιταλοί

Στη δημοσιότητα έδωσαν Ιταλοί γιατροί προς χρήση και από άλλους γιατρούς, εφόσον το επιθυμούν, συγκεκριμένο θεραπευτικό πρωτόκολλο το οποίο, σύμφωνα με την εμπειρία τους, λειτουργεί σε ασθενείς με Covid-19 στο σπίτι. Πρόκειται, όπως υποστηρίζουν, για θεραπεία η οποία εφαρμόζεται στο σπίτι με την παρακολούθηση κάποιου γιατρού, με σκοπό ο ασθενής από την πρώτη στιγμή να θεραπευτεί και να μη χρειαστεί να νοσηλευτεί. Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο υπογράφουν 200 Ιταλοί γιατροί από διάφορες περιοχές, μεταξύ των οποίων και γιατροί του εθνικού συστήματος υγείας της γειτονικής χώρας. Επίσης το πρωτόκολλο αυτό μοιράζονται και επιστήμονες των ΗΠΑ, όπως ο Harvey Risch, καθηγητής Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ, καθώς και ο καθηγητής Ιατρικής στο Ντάλας, Peter A. McCullough.

Να σημειωθεί πως πρόκειται για θεραπευτικό πρωτόκολλο που αφορά στην αντιμετώπιση του Covid-19 στο σπίτι κατά το πρώτο και το δεύτερο κύμα της πανδημίας, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί εάν το πρωτόκολλο αυτό λειτουργεί και για τα μεταλλαγμένα νέα στελέχη που έχουν εμφανιστεί τον τελευταίο μήνα (αγγλικό, Νότιας Αφρικής και Βραζιλίας).

Όπως σημειώνουν οι Ιταλοί συντάκτες, «κάθε θεραπευτικό σχήμα είναι μια πρόταση που προϋποθέτει την ανάγκη εξατομίκευσης της θεραπείας ανάλογα με την κατάσταση και τα χαρακτηριστικά του ασθενούς και πρέπει να εφαρμόζεται υπό ιατρική παρακολούθηση» .

Ακολουθεί αυτούσιο το πρωτόκολλο μεταφρασμένο στα ελληνικά:

Υπόθεση 1: Η νόσος COVID-19 αποτελείται από 3 φάσεις, σύμφωνα με τις ενδείξεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας:

Α) Φάση 1 (Πρώιμη Λοίμωξη): Τα συμπτώματα μοιάζουν με γρίπη με επίμονο χαμηλό πυρετό, κεφαλαλγία, αρθραλγία και μυαλγία.

Β) Φάση 2 (Πνευμονική Φάση): Τα συμπτώματα αναφέρονται στην αναπνευστική οδό με δύσπνοια, πόνους στο στήθος, ήπιος κορεσμός οξυγόνου).

Γ) Φάση 3 (Φάση Υπερφλεγμονής): Τα συμπτώματα που αναφέρονται είναι φλεγμονή σε πολλά όργανα, θρομβοεμβολές στα αγγεία και πιθανή διάδοση της θρόμβωσης.

Ο στόχος αυτού του θεραπευτικού σχήματος είναι να αποφευχθούν, στο μέτρο του δυνατού, η νοσηλεία και η θνησιμότητα ασθενών με Covid-19, κάνοντας τη θεραπεία στο σπίτι στις φάσεις 1 και 2.

Υπόθεση 2: Σε αντίθεση με αυτό που έχει προταθεί μέχρι τώρα, στη Φάση 1 της νόσου δεν συστήνεται η αντιμετώπιση με παρακεταμόλη (η οποία μειώνει τη γλουταθειόνη και δεν είναι ένα φάρμακο που ανήκει στα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη), ενώ δεν πρέπει ο ασθενής να περιμένει παρατηρώντας απλώς τα συμπτώματα.

Υπόθεση 3: Επομένως ο τρόπος αντίδρασης που προτείνεται στη Φάση 1 της νόσου είναι αυτός της επιθετικής αντιμετώπισης των φλεγμονωδών συμπτωμάτων με σκευάσματα αποδεδειγμένα δραστικά και αντιβιοτικά, χωρίς να περιμένετε μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του τεστ. Ο χρόνος είναι πιο σημαντικός από το τεστ.

Υπόθεση 4: Κανένα από τα αντιικά που προτείνονται για τη θεραπεία της νόσου COVID-19 δεν έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό.

Υπόθεση 5: Πρόσφατες μελέτες δείχνουν τη σχέση της εντερικής χλωρίδας με τη νόσο COVID-19 . Σχετικά συμπτώματα δείχνουν έναρξη της νόσου.

Πρωταρχικός στόχος του θεραπευτικού σχήματος

1) Ο χρόνος της παρέμβασης

2) Απλό φαρμακευτικό σχήμα, εύκολα απομνημονεύσιμο με επικοινωνία μέσω τηλεφώνου.

3) Χρήση άμεσα διαθέσιμων φαρμάκων.

4) Ομοιομορφία των θεραπειών με σκοπό τη συλλογή δεδομένων για επιστημονικές μελέτες.

5) Οικονομική βιωσιμότητα (δεδομένου ότι, σε πολλές περιπτώσεις, το κόστος της θεραπείας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ασθενή)

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΤΗ ΦΑΣΗ 0 (ασθενής θετικός αλλά ασυμπτωματικός)

A)

Βιταμίνη C των 500 mg 1+1 / ημέρα

Βιταμίνη D3 10.000 UI/ημέρα

Bιταμίνη K2 200 mcg/ημέρα

Κουρσετίνη 500 mg/ημέρα

Λακτοφερίνη 300-400 mg/ημέρα

Πικολινικός ψευδάργυρος 30 mg/ημέρα

Ρεσβερατρόλη 500-1000 mg/ημέρα

Β) Εναλλακτικά, στον θετικό ασυμπτωματικό ασθενή είναι δυνατό να προταθεί: απομόνωση, διατροφή, επαρκής έλεγχος ενυδάτωσης και οξυγόνου, χωρίς φαρμακολογικές θεραπείες.

Προσοχή: Συνιστάται να μη διακόψετε οποιαδήποτε θεραπεία με αντιθρομβωτικά ή αντιπηκτικά.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗ ΦΑΣΗ 1

Τα φάρμακα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν επισημαίνονται με έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση ότι ο ασθενής μπορεί να λαμβάνει κι άλλες θεραπείες.

Αντιφλεγμονώδη φάρμακα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν -αλλά όχι σε συνδυασμό- εντός 72 ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων ή γρίπης ή COVID -19 (βήχας, πονόλαιμος, πυρετός, ανοσμία, αγευσία).

Ακετυλοσαλικυλικό οξύ, 500 mg x 2/ημέρα μέχρι 10 ημέρες το μάξιμουμ με γεμάτο στομάχι (μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη).

Ινδομεθακίνη, 50 mg x3 με άδειο στομάχι (μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη).

Iβουπροφαίνη, 600 mg x 2/ημέρα μέχρι 10 ημέρες το μάξιμουμ με γεμάτο στομάχι (μη στεροειδής αντιφλεγμονώδης).

Celecoxib (Σελεκοξίμπη), 400+200 mg την πρώτη ημέρα σε δύο διαφορετικές δόσεις, μετά 200 mg 1 ή 2 χάπια/ημέρα μέχρι 10 ημέρες το μάξιμουμ με γεμάτο στομάχι (COX 2 μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες).

Υδροξυχλωροκίνη, 2 κάψουλες των 200 mg x 2/ημέρα την πρώτη ημέρα. Μετά 1 κάψουλα των 200 mg 2/ημέρα για άλλες 5 ημέρες (ανοσορυθμιστικό, αντιφλεγμονώδες και αντιθρομβωτικό για χρήση τις πρώτες 5 ημέρες της ασθένειας). Βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής δεν παίρνει άλλα αντιπηκτικά φάρμακα.

Γαστροπροστατευτικά φάρμακα μιας δόσης για την πρόληψη γαστρικών βλαβών που προκαλούνται από τα αντιφλεγμονώδη ή τις κορτιζόνες, κατά τη διακριτική ευχέρεια του γιατρού με βάση το ιστορικό φαρμάκων.

ANTIΒΙΟΤΙΚΑ

Αζιθρομυκίνη, 500 mg/ ημέρα για 6 ημέρες

Cefditoren Pivoxil (κεφδιτορένη), 200 mg την πρώτη ημέρα και έπειτα 100 mg/ημέρα x 7 ημέρες

Δοξυκυκλίνη, 400 mg x 2/ημέρα x 7 ημέρες

Ceftriaxone (Κεφτριαξόνη), 1 gr x 2/ημέρα x 7 ημέρες (σε περίπτωση εμετού ή εμπύρετης κατάστασης, δεν ανταποκρίνεται)

ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ

Νατριούχος ενοξαπαρίνη

4000 UI x 2/ημέρα σε ασθενείς <50-70 Kg

6000 UI x 2/ημέρα σε ασθενείς >70-100 Kg

8000 UI x 2/ημέρα σε ασθενείς >100 Kg

Συνιστάται πρώιμη θεραπεία σε υπερτασικούς, διαβητικούς, σε άτομα με θρομβοφιλία, καρδιοπάθειες, παχύσαρκους, καπνιστές. Να μη λαμβάνονται αντισυλληπτικά.

ΑΝΤΙΒΗΧΙΚΑ

Λεβοδροπροπιζίνη, εφόσον είναι αναγκαίο

Δεξτρομεθορφάνη, εφόσον είναι αναγκαίο

ANΤΙΔΙΑΡΡΟΪΚΑ

Λοπεραμίδη, εφόσον είναι αναγκαίο

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ 2

Μετά από 4 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων και/ή αναποτελεσματικότητα των φαρμάκων της φάσης 1 και/ή δύσπνοια, πόνο στο στήθος, ήπιο κορεσμό οξυγόνου.

ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ

Δεξαμεθαζόνη, 0.75 mg 4 κάψουλες x 2/ημέρα x 10 ημέρες. Στη συνέχεια ανεβαίνουμε σταδιακά.

Πρεδνιζόνη, 25 mg x 2/ημέρα x 5 ημέρες. Στη συνέχεια ανεβαίνουμε σταδιακά.

Μεθυλπρεδνιζολόνη, 16 mg x 2/ημέρα x 5 ημέρες. Στη συνέχεια ανεβαίνουμε σταδιακά.

ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ

Νατριούχος ενοξαπαρίνη

4000 UI x 2/ημέρα σε ασθενείς <50-70 Kg

6000 UI x 2/ημέρα σε ασθενείς >70-100 Kg

8000 UI x 2/ημέρα σε ασθενείς >100 Kg

Οξυγονοθεραπεία

FR > 14/Min + SpO2 < 92% AA SpO2 < 90% AA , 5 L/min (αξιολόγηση SpO2 /4h)

Ή ξεκινήστε με 3 L/min και δείτε/ρυθμίστε τον ρυθμό ροής κάθε 30-60 λεπτά (κάθε αύξηση ροής 1 L/min μπορεί να αυξηθεί κατά 2/3% SpO2) για να επιτύχετε SpO2> 92.

Αξιολογήστε τη συνέχιση της κατ' οίκον φροντίδας μετά από 4 ημέρες θεραπείας εάν υπάρχει κορεσμός <90% ή κορεσμός <88% σε χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.

ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ

Μπεκλομεθαζόνη/φορμοτερόλη, 2 ψεκασμούς x 3-4 φορές/ημέρα (ανάλογα με τις οδηγίες του γιατρού)

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΤΩΝ ΛΕΥΚΟΤΡΙΕΝΙΩΝ

Μοντελουκάστη,10 mg cpr Χ os Χ 4 εβδομάδες

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

Στην ευχέρεια του γιατρού, ανάμεσα σε εκείνα τα οποία παρουσιάζονται στη φάση 0.

Σημαντικό: Μην περιπλέκετε πολύ τη θεραπεία για να διευκολύνετε την εφαρμογή και την απομνημόνευση από τον ασθενή.

Προσοχή: Σε αυτούς που θα χορηγηθεί υδροξυχλωροκίνη, σύμφωνα με την επισήμανση του Ιταλικού Οργανισμού Φαρμάκων της 22ας Δεκεμβρίου 2020, σελίδα 1, θα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλα προληπτικά μέτρα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων, ενώ χρειάζεται προσεκτική παρακολούθηση για τα εξής:

Α) Επιμήκυνση του διαστήματος QT και/ή γνωστοί παράγοντες κινδύνου που μπορούν να παρατείνουν αυτό το διάστημα όπως: καρδιακή ανεπάρκεια, AMI, βραδυκαρδία (<50 bpm), προηγούμενες υπερκινητικές κοιλιακές αρρυθμίες, μη διορθωμένη υποκαλιαιμία και/ή υπομαγνησιαιμία.

Β) Υπογλυκαιμία ακόμη και απουσία υπογλυκαιμικής θεραπείας (προειδοποιήστε τους ασθενείς για αυτόν τον κίνδυνο).

Γ) Ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια.

Δ) Έλλειμμα αφυδρογονάσης 6-φωσφορικής γλυκόζης, πορφυρία, ψωρίαση.

Ε) Διαταραχές των ματιών, όπως η κηλίδωση και η αμφιβληστροειδοπάθεια.

ΣΤ) Ψυχιατρικές διαταραχές.

Προσοχή: Η χορήγηση της υδροξυχλωροκίνης απαιτεί γραπτή συγκατάθεση του ασθενή και ενημέρωσή του ότι πρόκειται για φάρμακο εκτός ετικέτας.

Να σημειωθεί πως ο καθηγητής Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ των ΗΠΑ, Harvey Risch, πρότεινε για τη Φάση 1 να χρησιμοποιηθεί και το φάρμακο ιβερμεκτίνη, το οποίο, ωστόσο, αν και αναφέρεται σε ορισμένα πρωτόκολλα τόσο στη Βραζιλία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, προς το παρόν δεν προβλέπεται στην Ιταλία, από τον Ιταλικό Οργανισμό Φαρμάκων, για χρήση εκτός ετικέτας, στις πειραματικές θεραπείες κατά του Covid-19.

