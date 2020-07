Ανατρεπτική άποψη για την οικογενειακή υπερχοληστερολαιμία: Περιορίστε τη ζάχαρη όχι τα κορεσμένα λίπη

Ζήσης Ψάλλας



Διεθνής ομάδα εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις καρδιακές παθήσεις και τη διατροφή λέει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι μια δίαιτα με χαμηλά κορεσμένα λιπαρά μειώνει τη χοληστερόλη σε άτομα με οικογενειακή υπερχοληστερολαιμία.



Για δεκαετίες, τα άτομα που έχουν διαγνωστεί με οικογενειακή υπερχοληστερολαιμία έχουν λάβει οδηγίες να ελαχιστοποιήσουν την κατανάλωση κορεσμένων λιπών για τη μείωση της χοληστερόλης και τη μείωση των κινδύνων καρδιακών παθήσεων.

Αλλά μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό BMJ Evidence-Based Medicine και ηγήθηκε από ερευνητές του University of South Florida δεν βρήκε στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτούς τους ισχυρισμούς.

Η οικογενειακή υπερχοληστερολαιμία είναι μια γενετική διαταραχή που προκαλεί επίπεδα χοληστερόλης 2-4 φορές υψηλότερα από το μέσο άτομο.

Διάφοροι οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένης της American Heart Association, έχουν προτείνει να αποφεύγουν τα άτομα οικογενειακή υπερχοληστερολαιμία να τρώνε τρόφιμα από ζωικές πηγές, όπως κρέας, αυγά και τυρί. Επίσης να αποφεύγουν το έλαιο καρύδας το οποίο έχει σημαντικό ποσοστό σε κορεσμένα λιπαρά.

Η ερευνητική ομάδα -συμπεριλαμβανομένων πέντε καρδιολόγων- εξέτασε τις διατροφικές οδηγίες για τα άτομα με οικογενειακή υπερχοληστερολαιμία και ανέφερε ότι δεν μπόρεσε να βρει καμία δικαιολογία για την πρόταση μιας διατροφής με χαμηλά κορεσμένα λιπαρά.

«Τα τελευταία 80 χρόνια, λένε στους ανθρώπους με οικογενειακή υπερχοληστερολαιμία να μειώσουν τη χοληστερόλη τους περιορίζοντας τα κορεσμένα λιπαρά», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας David Diamond, καθηγητής και ερευνητής καρδιακών παθήσεων στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Φλόριντα. «Η μελέτη μας έδειξε ότι μια πιο υγιεινή για την καρδιά δίαιτα είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη και όχι κορεσμένα λιπαρά».

Ο Diamond και οι συν-συγγραφείς λένε ότι η διατροφή με χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες είναι πιο αποτελεσματική για τα άτομα με αυξημένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, όπως εκείνα που είναι υπέρβαρα υπερτασικά και διαβητικά. Τα ευρήματά τους συνάδουν με μια άλλη μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο Journal of the American College of Cardiology, η οποία παρείχε ισχυρές ενδείξεις ότι τα τρόφιμα που αυξάνουν το σάκχαρο στο αίμα, όπως το ψωμί, οι πατάτες και τα γλυκά, πρέπει να ελαχιστοποιηθούν, παρά τα τροπικά έλαια και τα ζωικά τρόφιμα.