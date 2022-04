Ο κίνδυνος παχυσαρκίας είναι 45% υψηλότερος μεταξύ των εφήβων που καταναλώνουν πολλά υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα

Ζήσης Ψάλλας

Με βάση στοιχεία για 3.587 εφήβους ηλικίας 12-19 ετών που συμμετείχαν στην Εθνική Έρευνα για την Υγεία και τη Διατροφή (NHANES) στις Ηνωμένες Πολιτείες την περίοδο 2011-16, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο, στη Βραζιλία, υπολόγισαν τον αντίκτυπο της κατανάλωσης που έχουν τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα στον κίνδυνο παχυσαρκίας.

Χώρισαν τους εφήβους στη μελέτη σε τρεις ομάδες ανάλογα με την ποσότητα των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων που κατανάλωναν. Όταν συνέκριναν εκείνους με το υψηλότερο επίπεδο (64% της συνολικής διατροφής) με εκείνους με το χαμηλότερο επίπεδο (18,5%), διαπίστωσαν ότι οι πρώτοι είχαν 45% περισσότερες πιθανότητες να είναι παχύσαρκοι, 52% περισσότερες πιθανότητες να έχουν κοιλιακή παχυσαρκία (υπερβολικό λίπος γύρω από τη μέση) και, το πιο ανησυχητικό, 63% περισσότερες πιθανότητες να έχουν σπλαχνική παχυσαρκία.

Υπάρχουν πολλά επιστημονικά στοιχεία για τον αρνητικό ρόλο των υπερεπεξεργασμένων τροφών στην πανδημία της παχυσαρκίας. Αυτό είναι πολύ καλά τεκμηριωμένο για τους ενήλικες. Όσον αφορά τους νέους, η κατανάλωση αυτών των προϊόντων είναι υψηλή, αποτελώντας περίπου τα δύο τρίτα της διατροφής των εφήβων στις ΗΠΑ, αλλά η έρευνα για τη συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης των εξαιρετικά επεξεργασμένων τροφίμων και των αποτελεσμάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της παχυσαρκίας, ήταν σπάνια και ασυνεπής», είπε η Daniela Neri, πρώτη συγγραφέας του άρθρου.

Οι περισσότεροι από τους έφηβους στη μελέτη (86%) ανέφεραν τη διατροφή τους σε δύο συνεντεύξεις, με μεσοδιάστημα δύο εβδομάδων. Οι έφηβοι χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες με βάση αυτές τις πληροφορίες: εκείνοι των οποίων η διατροφή σε υπερεπεξεργασμένες τροφές αντιπροσώπευαν έως και το 29% του συνολικού βάρους των τροφίμων, μεταξύ 29% και 47% και πάνω από το 48%.

Οι οικογένειες από μόνες τους δεν μπορούν να είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο αυτής της έκθεσης, η οποία απαιτεί μεταρρύθμιση του επικρατούντος διατροφικού συστήματος στο σύνολό του. «Πρέπει να προχωρήσουμε πέρα ​​από την εκπαίδευση των καταναλωτών αναλαμβάνοντας δράση δημόσιας πολιτικής σε πολλά μέτωπα», είπε η Neri. «Είναι δυνατές διαφορετικές στρατηγικές, όπως η επιβολή περιορισμών στη διαφήμιση, ειδικά όταν στοχεύει τα παιδιά, και η αύξηση της φορολογίας στα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα».

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.