Ωφελούν οι κετόνες την καρδιά;

Θάνος Ξυδόπουλος

Μια ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American College of Cardiology εξέτασε τις αναδυόμενες ενδείξεις σχετικά με τις επιδράσεις των κετονικών σωμάτων στην καρδιά.

Τα τελευταία χρόνια οι κετόνες εισήλθαν ως λέξη στην καθημερινή ζωή μέσω της «δίαιτας κέτο», η οποία είναι μια διατροφή πολύ χαμηλών υδατανθράκων και υψηλών λιπαρών. Αυτό αναγκάζει το σώμα να εισέλθει σε μια κατάσταση που λέγεται κέτωση. Πρόκειται για μια μεταβολική κατάσταση με αυξημένες ποσότητες κετονών που κυκλοφορούν στο σώμα ως αποτέλεσμα της λιγότερης γλυκόζης που βρίσκεται στην κυκλοφορία του αίματος για να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο, ωθώντας έτσι το σώμα να κάψει λίπος.

«Βρήκαμε ότι δεδομένα από πειραματικές και ανθρώπινες μελέτες δείχνουν ότι οι κετόνες ασκούν προστατευτικά αποτελέσματα σε ασθενείς με καρδιακές παθήσεις. Καθώς οι καρδιακές παθήσεις παραμένουν ο κύριος δολοφόνος παγκοσμίως, ο καθορισμός νέων τρόπων προσφοράς καρδιακής προστασίας είναι ζωτικής σημασίας για αυτόν τον πληθυσμό των ασθενών», δήλωσε ο B. Daan Westenbrink, καρδιολόγος στο Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο Γκρόνινγκεν στην Ολλανδία.

Τα κετονικά σώματα παράγονται από το συκώτι, ιδιαίτερα ως απάντηση σε παρατεταμένη νηστεία, στέρηση ινσουλίνης και ακραία άσκηση. Οι κετόνες παρέχουν πρόσθετη ενέργεια σε πολλαπλά όργανα, και υπό ακραίες συνθήκες μπορούν να αντιπροσωπεύουν το 5-20% των συνολικών ενεργειακών δαπανών του οργανισμού.

Υπό κανονικές συνθήκες, μια υγιής καρδιά καταναλώνει λίγη γλυκόζη ως πηγή ενέργειας. Ωστόσο, στα αρχικά στάδια μιας δομικής καρδιακής νόσου υπάρχει μετάβαση από τα λιπαρά οξέα στη χρήση γλυκόζης. Αυτός ο μεταβολικός επαναπρογραμματισμός οδηγεί σε λιμοκτονία του καρδιακού μυός, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη καρδιακής ανεπάρκειας.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, μια αποτυχημένη καρδιά φαίνεται να επαναπρογραμματίζει το μεταβολισμό της προς αυξημένη εξάρτηση από κετόνες ως πηγή καυσίμου.

Οι κετόνες μπορεί επίσης να έχουν θετικά αποτελέσματα σε κοινούς καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου, όπως η αρτηριακή πίεση, το σωματικό βάρος, το σάκχαρο του αίματος και η χοληστερόλη, αν και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αυτά τα οφέλη θα μπορούσαν να επιτευχθούν μέσω μιας κετογονικής διατροφής, αλλά η μακροχρόνια συμμόρφωση με αυτή τη διατροφή είναι χαμηλή, συχνά λόγω γαστρεντερικής δυσφορίας. Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για την δίαιτα κέτο ή την πρόσληψη προδρόμων κετόνης για την επίτευξη κέτωσης, οι οποίες περιλαμβάνουν κατάποση αλάτων κετόνης ή εστέρων κετόνης.