Τα πρόσθετα τροφίμων αυξήθηκαν κατά 10% από το 2001

Ζήσης Ψάλλας

Μια αμερικανική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics έδειξε ότι το 60% των τροφίμων στις ΗΠΑ περιέχουν πρόσθετα τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των χρωστικών ή αρωματικών παραγόντων, των συντηρητικών και των γλυκαντικών (τα γνωστά Έψιλον). Αυτό αντιπροσωπεύει μια αύξηση κατά 10% από το 2001. Η μελέτη παρουσιάζει αδιάσειστα στοιχεία ότι η τα πρόσθετα τροφίμων αυξάνονται. Οι κατασκευαστές αύξησαν τον μέσο αριθμό προσθέτων που περιέχονται στα αγορασμένα προϊόντα τροφίμων και ποτών από 3,7 το 2001 σε 4,5 το 2019.

Ενώ τα πρόσθετα τροφίμων μπορούν να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής και να βελτιώσουν τη γευστικότητα, οι επιπτώσεις τους στην υγεία δεν είναι πλήρως κατανοητές. Η αξιολόγηση της έκθεσης σε πρόσθετα τροφίμων με την πάροδο του χρόνου είναι ένα ζωτικό βήμα για την κατανόηση του ρόλου που παίζουν στο σωματικό βάρος, στις αλλαγές στο μικροβίωμα του εντέρου και σε άλλες συνέπειες για την υγεία που σχετίζονται με τα εξαιρετικά επεξεργασμένα τρόφιμα.

«Η έρευνά μας δείχνει ξεκάθαρα ότι το ποσοστό των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων με πρόσθετα στα καροτσάκια των αγορών αυξήθηκε μεταξύ 2001 και 2019 στις ΗΠΑ. Παρατηρήσαμε αυτή την τάση σε όλες τις κατηγορίες τροφίμων και προσθέτων», σημείωσε η επικεφαλής ερευνήτρια Elizabeth Dunford.

Μέχρι το 2019, περισσότερα από τα μισά από τα συνολικά συσκευασμένα προϊόντα τροφίμων και ποτών που αγοράστηκαν από νοικοκυριά στις ΗΠΑ περιείχαν τρία ή περισσότερα πρόσθετα. Ίσως το πιο ανησυχητικό είναι ότι ένα 22% υψηλότερο ποσοστό αγορών παιδικών τροφών ήταν υπερεπεξεργασμένες και περιείχαν πρόσθετα.

«Αυτά τα ευρήματα μας δίνουν λόγους ανησυχίας, δεδομένου των αυξανόμενων στοιχείων που συνδέουν την υψηλή κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων με δυσμενή αποτελέσματα για την υγεία», σημείωσε η Dunford. Πάντως, οι ερευνητές παρατήρησαν μια θετική τάση, μια μείωση στη χρήση πρόσθετων γεύσεων στα ανθρακούχα αναψυκτικά.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από το Nielsen Homescan Consumer Panel από το 2001 και το 2019 για να εξετάσουν το ποσοστό των προϊόντων που αγόραζαν τα νοικοκυριά στις ΗΠΑ (τα οποία περιέχουν τέσσερα κοινά πρόσθετα τροφίμων: χρώματα, γεύσεις, συντηρητικά και γλυκαντικά). Επιβεβαίωσαν ότι οι αγορές έχουν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Προηγούμενη έρευνα δεν είχε γίνει λόγω έλλειψης δημοσίως διαθέσιμων βάσεων δεδομένων συστατικών που να εντοπίζουν και να ποσοτικοποιούν τα κορυφαία πρόσθετα στα τρόφιμα των ΗΠΑ.