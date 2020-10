Τα τεχνητά γλυκαντικά μπορεί να μην είναι πιο υγιή από τη ζάχαρη για την καρδιά

Ζήσης Ψάλλας

Ορισμένες τροφές, συμπεριλαμβανομένων των ποτών με ζάχαρη, μπορούν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην καρδιο-μεταβολική υγεία. Τα ποτά διαίτης έχουν προταθεί ως μια πιο υγιεινή εναλλακτική λύση αλλά οι επιπτώσεις τους στην καρδιαγγειακή υγεία δεν είναι πλήρως γνωστές.

Σε αυτή τη δημοσίευση, οι ερευνητές εξέτασαν δεδομένα από τη γαλλική μελέτη NutriNet-Santé για να διερευνήσουν τη σχέση μεταξύ του κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων και κατανάλωσης ζαχαρούχων ποτών και ποτών διαίτης.

Συμπεριλήφθηκαν εγγραφές για 104.760 συμμετέχοντες από τους οποίους ζητήθηκε να συμπληρώνουν τρία επικυρωμένα διαδικτυακά 24ωρα αρχεία διατροφής κάθε έξι μήνες. Ως ποτά με τεχνητά γλυκαντικά ορίστηκαν εκείνα που δεν περιείχαν θρεπτικά συστατικά (θερμίδες). Ως ζαχαρούχα ποτά θεωρήθηκαν αυτά που περιείχαν ζάχαρη 5% ή περισσότερο. Για κάθε κατηγορία ποτών, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε μη καταναλωτές, χαμηλούς καταναλωτές και υψηλούς καταναλωτές.

Οι ερευνητές εξέτασαν τα πρώτα περιστατικά καρδιαγγειακής νόσου κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης από το 2009-2019, τα οποία ορίστηκαν ως εγκεφαλικό επεισόδιο, παροδική ισχαιμική προσβολή, έμφραγμα του μυοκαρδίου, οξύ στεφανιαίο σύνδρομο και αγγειοπλαστική.

Μετά την εξαίρεση των πρώτων τριών ετών παρακολούθησης για να μη ληφθούν υπόψη τυχόν περιστατικά αντίστροφης αιτιότητας, 1.379 συμμετέχοντες είχαν περιστατικά καρδιαγγειακής νόσου για πρώτη τους φορά. Σε σύγκριση με τους μη καταναλωτές, τόσο οι συχνότεροι καταναλωτές των ζαχαρούχων ποτών όσο και των ποτών διαίτης είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου, αφού οι ερευνητές έλαβαν υπόψη ένα ευρύ φάσμα άλλων παραγόντων.

Εκτός από τον υψηλότερο κίνδυνο για καρδιακά προβλήματα, ο Eloi Chazelas, διδακτορικός φοιτητής, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε ότι η μελέτη μπορεί να έχει περαιτέρω επιπτώσεις. "Η μελέτη μας δείχνει ότι τα τεχνητά γλυκαντικά μπορεί να μην είναι ένα υγιές υποκατάστατο της ζάχαρης και αυτά τα δεδομένα παρέχουν πρόσθετα επιχειρήματα για να τροφοδοτήσουν την τρέχουσα συζήτηση σχετικά με τους φόρους, την επισήμανση και τη ρύθμιση των ζαχαρούχων ποτών και των ποτών διαίτης", δήλωσε ο Chazelas.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Journal of the American College of Cardiology.