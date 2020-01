Σκοπεύετε να τρέξετε τον πρώτο σας μαραθώνιο; Ιδού τα οφέλη

Ζήσης Ψάλλας

Μελέτη διαπίστωσε ότι για τους νέους υγιείς δρομείς μαραθωνίου, η προπόνηση και η ολοκλήρωση του μαραθωνίου σχετίζονταν με μειώσεις της αρτηριακής πίεσης και της αορτικής δυσκαμψίας.

Οι ερευνητές εξέτασαν μια ομάδα 138 υγιών ατόμων που έτρεξαν για πρώτη φορά μαραθώνιο το 2016 και το 2017 στο Λονδίνο.

Οι συμμετέχοντες δεν είχαν σημαντικό ιστορικό ιατρικού ή καρδιακού παρελθόντος και δεν ασκούνταν περισσότερο από δύο ώρες την εβδομάδα. Κατά μέσο όρο, ήταν 37 ετών και οι μισοί ήταν άνδρες.

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν όλες τις μετρήσεις πριν ξεκινήσουν οι προπονήσεις -έξι μήνες πριν από τον μαραθώνιο- και τις επανέλαβαν μέσα σε τρεις εβδομάδες από την ολοκλήρωση του μαραθωνίου, αλλά όχι νωρίτερα από μία εβδομάδα για να αποφύγουν οποιεσδήποτε οξείες επιδράσεις της άσκησης.

Οι αξιολογήσεις περιελάμβαναν μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης και μετρήσεις της αορτικής δυσκαμψίας με απεικόνιση καρδιαγγειακού μαγνητικού συντονισμού.

Για όλους τους συμμετέχοντες υπήρξε η σύσταση να ακολουθήσουν το "Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Αρχαρίων" που παρέχεται από τον μαραθώνιο και αποτελείται από περίπου τρεις διαδρομές την εβδομάδα αυξάνοντας τη δυσκολία σε διάστημα 17 εβδομάδων πριν από τον αγώνα. Ωστόσο, οι ερευνητές δεν αποθάρρυναν τους συμμετέχοντες που ήθελαν να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικά προγράμματα προπόνησης.

Ο μέσος χρόνος εκτέλεσης του μαραθωνίου ήταν 5,4 ώρες για τις γυναίκες και 4,5 ώρες για τους άνδρες. Σε σύγκριση με τα δεδομένα προπόνησης και τους χρόνους ολοκλήρωσης του μαραθωνίου από 27.000 δρομείς, οι χρόνοι αυτοί βρέθηκαν να είναι σύμφωνοι με ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης 6-13 μιλίων την εβδομάδα.

Η προπόνηση μείωσε την συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση κατά 4 και 3 mmHg, αντίστοιχα. Συνολικά, η αορτική δυσκαμψία μειώθηκε και ήταν πιο έντονη στην περιφερική αορτή με αύξηση της διαστολής (ικανότητα διόγκωσης ύστερα από πίεση) κατά 9%. Αυτό ισοδυναμούσε, κατά μέσο όρο, με τέσσερα χρόνια νεότερη «αορτική ηλικία», από 1,1 μέχρι 7,6 χρόνια.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Journal of the American College of Cardiology.