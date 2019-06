Ο εγκέφαλος καταναλώνει το ήμισυ της ενέργειας στα παιδιά

Ζήσης Ψάλλας

Σε μια νέα δημοσίευση στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ο Christopher Kuzawa από το Northwestern University και η Clancy Blair από το New York University School of Medicine, λένε ότι ότι η διαφοροποίηση των ενεργειακών αναγκών της ανάπτυξης του εγκεφάλου στα παιδιά - όσον αφορά το χρόνο, την ένταση και τη διάρκεια της χρήσης ενέργειας - θα μπορούσε να επηρεάσει την αύξηση του βάρους.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι το πόση ενέργεια καταναλώνει ο οργανισμός μας έχει σημαντική επίδραση στο σωματικό βάρος», δήλωσε ο Kuzawa, καθηγητής ανθρωπολογίας. «Όταν τα παιδιά είναι 5 ετών, ο εγκέφαλός τους καταναλώνει σχεδόν το ήμισυ της ενέργειας του σώματός τους αλλά δεν γνωρίζουμε πόσο διαφέρει η κατανάλωση ενέργειας από τον εγκέφαλο από παιδί σε παιδί. Από τους κύριους στόχους της εργασίας μας ήταν να δώσουμε προσοχή σε αυτό το κενό και να ενθαρρύνουμε τους ερευνητές να μετρήσουν την ενεργειακή χρήση του εγκεφάλου στις μελλοντικές μελέτες για την ανάπτυξη των παιδιών, ειδικά σε αυτές που εστιάζονται στην παχυσαρκία».

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, κάτι που μπορεί να έχει σημασία είναι αν τα προγράμματα που αποσκοπούν στην τόνωση της ανάπτυξης του εγκεφάλου μπορούν να επηρεάσουν το μοντέλο της χρήσης ενέργειας του εγκεφάλου.

«Η αυξημένη ενεργειακή δαπάνη από τον εγκέφαλο θα μπορούσε να είναι ένα απροσδόκητο όφελος για τα προγράμματα πρόωρης ανάπτυξης των παιδιών, τα οποία, βεβαίως, έχουν πολλά άλλα αποδεδειγμένα οφέλη», δήλωσε ο Kuzawa.

Το 2014 ο Kuzawa και οι συνεργάτες του έδειξαν ότι ο εγκέφαλος καταναλώνει τα δύο τρίτα του βασικού μεταβολισμού και σχεδόν το ήμισυ των συνολικών δαπανών, όταν τα παιδιά είναι πέντε χρονών. Η μελέτη αυτή έδειξε επίσης πως όταν οι ενεργειακές ανάγκες του εγκεφάλου αυξάνονται κατά την πρώιμη παιδική ηλικία αυτό αποτρέπει το αυξημένο βάρος.