EVA INTIMA BIOLACT: Σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων αιδοιοκολπίτιδας δείχνει μελέτη του Αρεταίειου νοσοκομείου

Αποδεδειγμένα πλέον σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων της αιδοιοκολπίτιδας ανεξαρτήτου αιτιολογίας σε μόλις 4 ημέρες- χωρίς μάλιστα την παράλληλη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών- εμφανίζει η ενδοκολπική χορήγηση Eva Intima Biolact της φαρμακοβιομηχανίας InterMed.

Πρόκειται αναμφισβήτητα, για μία πολύ θετική είδηση, η οποία αφορά γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας που μπορούν πλέον να απαλλαγούν άμεσα από τα ενοχλητικά συμπτώματα που προκαλούν οι αιδοιοκολπίτιδες, και να ξαναβρούν την ποιότητα ζωής στην καθημερινότητά τους.

Τα δεδομένα αυτά προκύπτουν σύμφωνα με μελέτη από τη Μαιευτική & Γυναικολογική κλινική του Αρεταίειου Νοσοκομείου, η οποία δημοσιεύθηκε στο Beneficial Microbes με τίτλο “Alleviation of vulvovaginitis symptoms: can probiotics lead the treatment plan”.

Η μελέτη του Αρεταίειου νοσοκομείου, απέδειξε ότι η ενδοκολπική χορήγηση των γαλακτικών βακτηρίων Bacillus coagulans που προσφέρει το Eva Intima Biolact πριν τη χορήγηση αντιμικροβιακής αγωγής, μειώνει σημαντικά τα τέσσερα βασικά συμπτώματα που εμφανίζουν οι γυναίκες με αιδοιοκολπίτιδα: κνησμός, αίσθημα καύσου, ερεθισμός και κολπικές υπερεκκρίσεις με ταυτόχρονα σημαντική βελτίωση και στην τιμή κολπικού pH μέσα σε 4 μόλις ημέρες.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι είναι σημαντικό το όφελος που προκύπτει για την ασθενή, για το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της πρώτης συνάντησης με τον γιατρό, μέχρι και την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαγνωστικού ελέγχου, βάση του οποίου θα χορηγηθεί η κατάλληλη αντιμικροβιακή αγωγή η όποια θα άρει και το αίτιο εμφάνισης των συμπτωμάτων.

Ειδικότερα, η κλινική μελέτη του Αρεταίειου νοσοκομείου, περιλαμβάνει 70 γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας με συμπτώματα κολπικής ενόχλησης τα οποία καταγράφηκαν κατά την πρώτη επίσκεψη σε ειδικά ερωτηματολόγια.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε μέτρηση κολπικού pH και λήφθηκαν δείγματα μέσω κολπικών στυλεών για μικροσκοπικό έλεγχο και καλλιέργεια. Για τις επόμενες 4 ημέρες οι ασθενείς έλαβαν κολπικές πλύσεις και κολπικά υπόθετα με B. coagulans (Eva Biolact), με την κατάλληλη αντιμικροβιακή αγωγή (βασισμένη στα αποτελέσματα του διαγνωστικού ελέγχου) να προστίθεται μετά την τέταρτη ημέρα της αγωγής.

Οι ασθενείς επανήλθαν στην κλινική μετά από 16 ημέρες για να συμπληρώσουν εκ νέου το ερωτηματολόγιο. Η αξιολόγηση των διαφορών της έντασης των κλινικών σημείων της κολπίτιδας καθώς και της μέτρησης του κολπικού pH μεταξύ των συναντήσεων επανελέγχου έγινε με βάση τη Wilcoxon signed-ranked test.

Τα αποτελέσματα που καταγράφηκαν είναι τα εξής:

Μετά από 4 ημέρες αποκλειστικής εφαρμογής Eva Biolact douche & Eva Biolact ovules* (μεταξύ της πρώτης και δεύτερης επίσκεψης):

Το 91% των ασθενών παρουσίασε σημαντική μείωση της εμφάνισης αισθήματος καύσου (P<0.001)

Το 85% των ασθενών παρουσίασε σημαντική μείωση της εμφάνισης κνησμού (P<0.001)

Το 76% των ασθενών παρουσίασε σημαντική μείωση της εμφάνισης ερεθισμού (P<0.001)

Το 75% των ασθενών παρουσίασε σημαντική μείωση του κολπικού pH (P<0.001)

Το 71% των ασθενών παρουσίασε σημαντική μείωση της εμφάνισης κολπικού εκκρίματος (P<0.001)

*κολπική εφαρμογή μιας πλύσης Eva Biolact douche & από 20-30’ λεπτά κολπική εφαρμογή ενός Eva Biolact ovule.

Με τη χορήγηση του κατάλληλου αντιμικροβιακού παράγοντα η εφαρμογή του Eva Biolact ovule συνεχίστηκε για 10 ακόμα ημέρες με τα παραπάνω κλινικά σημεία να βελτιώνονται επιπλέον βάση της αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε στην τρίτη και τελευταία επίσκεψη της ασθενούς στην κλινική.

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι η κλινική βελτίωση των συμπτωμάτων ήταν σημαντικότερη κατά το διάστημα αγωγής μόνο με προβιοτικά, συγκριτικά με το διάστημα χορήγησης του συνδυασμού αντιμικροβιακού παράγοντα/προβιοτικού.