Medicines for Europe: Το διεθνές συνέδριο της ευρωπαϊκής φαρμακοβιομηχανίας στην Αθήνα, από κοινού με την ΠΕΦ

Το διεθνές συνέδριο με τίτλο «Goal 2030: Access for all - Generating a healthy medicines strategy for the next decade» της Medicines for Europe και της International Generic και Biosimilar Medicines Association ξεκινά την Τετάρτη 6η Οκτωβρίου τις εργασίες του στην Αθήνα, με τη συνδιοργάνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ).

Το συνέδριο, που θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου, είναι εξαιρετικά επίκαιρο, λόγω του διαλόγου ο οποίος διεξάγεται σήμερα στην Ευρώπη, με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής φαρμάκων, που θα εξασφαλίζει την αυτάρκεια της Ευρώπης και την επάρκεια φαρμάκων.

Οι παθογένειες των συστημάτων υγείας και τα σημαντικά κενά της φαρμακευτικής εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον υπόλοιπο κόσμο που ανέδειξαν η πανδημία και η υγειονομική κρίση καθορίζουν την ατζέντα του συνεδρίου, μαζί με τις σύγχρονες τάσεις που διαμορφώνουν το περιβάλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας φαρμάκου και των συστημάτων υγείας και φαρμακευτικής φροντίδας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και διεθνώς.

Στο συνέδριο, που είναι το πρώτο το οποίο διεξάγεται με φυσική παρουσία, συμμετέχουν πάνω από 200 σύνεδροι, εξέχοντα στελέχη μεγάλων ευρωπαϊκών φαρμακευτικών βιομηχανιών καθώς και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ελληνικής κυβέρνησης.

Η Medicines for Europe εκπροσωπεί τη βιομηχανία των γενοσήμων, των βιο-ομοειδών και των φαρμάκων προστιθέμενης αξίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα μέλη της Ένωσης προμηθεύουν το 70% των φαρμάκων που διατίθενται στην Ευρώπη, τα οποία παράγονται σε 400 ευρωπαϊκά εργοστάσια και απασχολούν 190.000 εργαζομένους υψηλής εξειδίκευσης.

Η ΠΕΦ, εκπροσωπώντας την ελληνική παραγωγική φαρμακοβιομηχανία, συμμετέχει ενεργά στην επιτροπή National Association Committee της Medicines for Europe, μαζί με άλλες 23 ενώσεις κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την ΠΕΦ η διοργάνωση στην Αθήνα ενός τόσο σημαντικού συνεδρίου, διεθνούς βεληνεκούς, και η συμμετοχή της στη διαμόρφωση νέων πολιτικών που θα εξασφαλίζουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε ποιοτικά και προσιτά φάρμακα για όλους, χωρίς αποκλεισμούς.