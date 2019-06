Ο ΟΦΕΤ τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ)- με τις φαρμακοβιομηχανίες του Uni-pharma και InterMed και την εμπορική εταιρεία στην Κύπρο Pharmabelle- τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου 2019) όχι μόνο μία ημέρα, αλλά όλο το έτος, με μία σειρά σημαντικών ενεργειών.

Δράσεις που σέβονται τον μεγάλο μας «Σπίτι» που είναι το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, υπό την ομπρέλα της Στρατηγικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου U & I Care, με τους 530 εργαζομένους, να έχουν ενστερνιστεί πλήρως την κουλτούρα της διοίκησης.

Και οι τρεις βιομηχανικές/παραγωγικές μονάδες του Ομίλου (δύο της Uni-pharma και μία της InterMed) έχουν δημιουργηθεί με στόχο τον απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον.

Το πρόσφατο δημιούργημα του ΟΦΕΤ, το βιοκλιματικό κτίριο της Uni-pharma στην Κηφισιά, δείχνει ήδη το δρόμο της αειφόρου ανάπτυξης και της πράσινης λογικής, με μόνωση στις επιφάνειές του για μείωση του θορύβου και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των φυσικών πόρων και ειδικότερα του νερού και του Φυσικού Αερίου.

Το εργοστάσιο, έχει κτιστεί, ώστε να έχει νοτιο-ανατολικό φυσικό προσανατολισμό για εκμετάλλευση του φυσικού φωτός, προκειμένου να μειώνεται η κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Και οι 3 βιομηχανικές μονάδες, διαθέτουν υπεύθυνη διαχείριση αποβλήτων, μέσω της οποίας, τα απόβλητα αποστέλλονται είτε για καταστροφή σε μονάδες του εξωτερικού, είτε στον ΤΙΤΑΝΑ για παραγωγή εναλλακτικού καυσίμου. Σε όλες τις μονάδες, υπάρχουν φίλτρα κατακράτησης σωματιδίων (στις καμινάδες) για προστασία από την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Στην ίδια λογική, κινείται και η διαχείριση υδάτινων και υγρών αποβλήτων. Τα συγκεκριμένα απόβλητα, δεν κατευθύνονται στην θάλασσα, αλλά καταστρέφονται μέσω ειδικού φορέα διαχείρισης αποβλήτων, ώστε να προστατεύεται απόλυτα ο υδροφόρος ορίζοντας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι υπάρχει συλλογικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων με διαλογή στην πηγή. Γενικότερα, υπάρχει υπεύθυνη διαχείριση αποβλήτων και για την προστασία των εδαφών.

Είναι αξιοσημείωτο ακόμη, ότι ο εξοπλισμός των εργαζομένων είναι φιλικός προς το περιβάλλον, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Επίσης, στις εγκαταστάσεις των εταιρειών του Ομίλου υλοποιούνται προγράμματα ανακύκλωσης με τη συμμετοχή των εργαζομένων και με τη χρήση ειδικών κάδων ανακύκλωσης που έχουν τοποθετηθεί στους χώρους εργασίας για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο των δράσεων “U & I Green – Uni-Pharma & InterMed”.

Η περιβαλλοντική συνείδηση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, αποδεικνύεται καθημερινά μέσα από την κατάλληλη εκπαίδευση με τα μότο:

«ΚΙΤΡΙΝΟ = ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ»,

«ΠΡΑΣΙΝΟ = ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ & ΝΑΥΛΟΝ».

«ΚΟΚΚΙΝΟ = ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΓΥΑΛΙΟΥ»,

«ΚΑΦΕ = ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΞΥΛΟΥ» (Νέα δράση 2018).

«ΜΠΛΕ = ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» (Νέα δράση 2019).

Δράση Save the Sea

Για δεύτερη χρονιά, η Green Team των εργαζομένων του ΟΦΕΤ θα βρεθεί σε νησιά της Ελλάδας για υποβρύχιο και παράκτιο καθαρισμό, προκειμένου να καθαρίσει τις θάλασσες και τις ακτές με το σύνθημα «Save The Sea» και σε συνεργασία με την ΜΚΟ All for Blue. Πρώτος σταθμός είναι η Μύκονος, την οποία θα επισκεφθεί το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Ιουνίου 2019, η Green Team του ΟΦΕΤ.

Τέλος, οι φαρμακοβιομηχανίες του ΟΦΕΤ και συνολικά ο Όμιλος, έχουν διακριθεί 7 φορές για την περιβαλλοντική τους ευαισθησία.

Ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, αγαπά την ευθύνη και αυτό το αποδεικνύει καθημερινά!