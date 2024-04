Με τη συμμετοχή 28 κορυφαίων ειδικών σε Ελλάδα και Ευρώπη, εκπρόσωπων της πολιτικής ηγεσίας, θεσμικών φορέων και διακεκριμένων ακαδημαϊκών, ανοίγει στις 23 Απριλίου η αυλαία του μεγαλύτερου ετήσιου συνεδρίου για την Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (ΗΤΑ) στην Ελλάδα. Το 9o κατά σειρά συνέδριο διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), της Ελληνικής Ένωσης Market Access (ΕΛ.Ε.Μ.Α) και του Pharma Innovation Forum (PIF). Οι εργασίες του θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο Divani Caravel (αίθουσα Ολυμπία).

Το συνέδριο αποτελεί σημείο συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων, βέλτιστων πρακτικών αλλά και νεότερων εξελίξεων στον τομέα της αξιολόγησης και της διαπραγμάτευσης των τεχνολογιών υγείας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Κάθε χρόνο περισσότεροι από 300 σύνεδροι από το χώρο της Υγείας, σημαντικοί διεθνείς και Έλληνες Ακαδημαϊκοί, στελέχη της αγοράς και εκπρόσωποι των φορέων, της Πολιτείας και των ασθενών συμμετέχουν ενεργά στις εργασίες.

Στόχος του συνέδριου είναι να προσφέρει την ευκαιρία να συζητηθούν σε βάθος οι στρατηγικές, οι διαδικασίες, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση προκλήσεων και την υπέρβαση πιθανών φραγμών στην πρόσβαση σε πολλές νέες και καινοτόμες θεραπείες. Με τίτλο «HTA in a Changing World: Navigating New Challenges and Opportunities», το κύριο θέμα του 9ου συνεδρίου HTA είναι οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που ανακύπτουν με την εφαρμογή του νέου κανονισμού της ΕΕ για την αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας που θα επιτρέψει ζωτικής σημασίας και καινοτόμες τεχνολογίες υγείας να είναι ευρύτερα διαθέσιμες. Από τον Ιανουάριο του 2025, ο νέος κοινός κανονισμός HTA θα τεθεί σε πλήρη ισχύ, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή προτύπων και προσδοκιών. Επιπλέον, δεδομένης της ανάγκης για ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών ενδιαφερόμενων φορέων, το συνέδριο θα λειτουργήσει και ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή ιδεών, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την προώθηση συνεργασιών που υπερβαίνουν τα σύνορα.

Το συνέδριο θα ανοίξει την αυλαία του με την ομιλία του Υπουργού Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ομάδας Συντονισμού ΗΤΑ Róisin Adams, Head of HTA Strategy and External Engagement, National Centre for Pharmacoeconomics (NCPE), Ireland, η οποία θα εστιάσει στις επιπτώσεις του νέου κοινού ευρωπαϊκού κανονισμού HTA στην καινοτομία και τι μέλλει γενέσθαι μετά το 2025.

Στη συνέχεια, η 1η Ενότητα του συνεδρίου θα εστιάσει στο μέλλον της πρόσβασης στην καινοτομία στην Ελλάδα. Στο διάλογο θα συμμετάσχουν ο Γιάννης Νάτσης, Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ESIP), ο Καθηγητής Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Πολιτικής Υπηρεσιών Υγείας στο Τμήμα Πολιτικής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Νίκος Μανιαδάκης, η Επικεφαλής Πολιτικής και Επικοινωνίας, Roche, Ρομίνα Σιατερλή καθώς και ο ειδικός σύμβουλος του Υπουργού Υγείας, Μπάμπης Καραθάνος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει η 2η Ενότητα του συνεδρίου, η οποία θα εστιάσει στο μέλλον της ΑΤΥ στην Ελλάδα στο πλαίσιο του νέου κανονισμού ΑΤΥ καθώς και στις προκλήσεις και ευκαιρίες στη διαδικασία εφαρμογής. Ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας, Άρης Αγγελής θα παρουσιάσει πως θα ενισχυθεί η ΑΤΥ στην Ελλάδα μέσω του έργου TSI, ενώ η Πρόεδρος της Επιτροπής ΑΤΥ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Εφηβικής Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φλώρα Μπακοπούλου θα μιλήσει για τις προκλήσεις και ευκαιρίες όσον αφορά στην ενίσχυση του θεσμού, της διαδικασίας και των μεθόδων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει η ομιλία Αθανάσιου Χαντζάρα, Μέλους της Επιτροπής ΑΤΥ, Αναπληρωτή Λέκτορα Οικονομικών της Υγείας, ΕΚΠΑ (Πανεπιστήμιο Αθηνών MBA) για την αξιολόγηση της ετοιμότητας της Ελλάδας να εφαρμόσει τον νέο κανονισμό HTA. Στο διάλογο θα συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των φαρμακευτικών συνδέσμων της χώρας και της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος οι κκ. Christian Rodseth Αντιπρόεδρος του Pharma Innovation Forum, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Πρόεδρος ΣΦΕΕ, Ζωή Στεφανίδου εκ μέρους της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας και Νίκος Δέδες, Γενικός Γραμματέας Ένωσης Ασθενών Ελλάδος.

Στην ενσωμάτωση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων στην διαδικασία ΑΤΥ στην Ελλάδα θα εστιάσει η 3η ενότητα του συνεδρίου με συντονιστή και ομιλητή τον Πάνο Σταφυλά, Καρδιολόγο / Σύμβουλο HTA και Επιστημονικό Διευθυντή HealThink. Στο διάλογο θα συμμετάσχουν ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, η Αναπληρώτρια Διευθύντρια HealthTech (αξιολόγηση ιατρικών τεχνολογιών και επεμβατικών διαδικασιών) στο Εθνικό Ινστιτούτο για την Υγεία και την Αριστεία στην Φροντίδα (NICE), Συμπρόεδρος της Ομάδας Ενδιαφέροντος Ιατρικών Συσκευών (HTAi) Αναστασία Χαλκίδου, ο Αντώνης Καρόκης, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων MSD, ο Γιώργος Καπετανάκης, Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΛΟΚ και η Παναγιώτα Μήτρου, Προϊσταμένη του Ανεξάρτητου Τμήματος Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας.

Στην τελευταία ενότητα του συνεδρίου, την οποία θα συντονίσει ο Δημήτρης Αθανασίου, Πρόεδρος της Ένωσης Σπανίων Ασθενών Ελλάδος (ΕΣΑΕ), θα συζητηθούν τα θέματα πρόσβασης στις προηγμένες και γονιδιακές θεραπείες με πρώτη και πολύ σημαντική ομιλήτρια την Lotte Steuten Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο του Γραφείου Οικονομικών της Υγείας στο Λονδίνο και Επίτιμη Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο City, του Ηνωμένου Βασίλειου, η οποία θα παρουσιάσει τα κύρια ζητήματα που ανακύπτουν στην τιμολόγηση και την πρόσβαση σε φάρμακα γονιδιακής και προηγμένης θεραπείας. Ιδιαίτερα σημαντική και η ομιλία του Σπύρου Βαμβακά, Επικεφαλή Επιστημονικών Συμβουλών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ), ο οποίος θα παρουσιάσει την περίπτωση του EMA Prime. Στις διαφορές στην πρόσβαση στις προηγμένες θεραπείες σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Νορβηγικού Οργανισμού Φαρμάκων, θα εστιάσει ο Χρήστος Γεωργακόπουλος, Διευθυντής Market Access του ΣΦΕΕ και στην διαχείριση της αβεβαιότητας η εξαιρετική γνώστης του θέματος Anja Schiel, Ειδική σύμβουλος, Επικεφαλής Μεθοδολόγος σε ρυθμιστικές και φαρμακοοικονομικές στατιστικές, Νορβηγικός Οργανισμός Ιατρικών Προϊόντων (NoMA).