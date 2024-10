Με ισχυρή παρουσία της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, το ετήσιο διήμερο συνέδριο HealthIT θα ανοίξει την αυλαία του στο Αμφιθέατρο του OTE Academy στις 29 Οκτωβρίου με τις ομιλίες των κ.κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Μάριου Θεμιστοκλέους, Υφυπουργού Υγείας, Φωφώς Καλύβα, Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας, Λίλιαν Βενετίας Βιλδιρίδη, Γενικής Γραμματέως Υπηρεσιών Υγείας, Υπουργείο Υγείας, Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου, Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Τάσου Γαϊτάνη, Γενικού Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας, Υπουργείο Ανάπτυξης, Νίκης Τσούμα, Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνουσας Συμβούλου ΗΔΙΚΑ Α.Ε., Στέφανου Κόλλια, Προέδρου ΕΔΥΤΕ, Ομότιμου Καθηγητή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και με την εκπροσώπηση του Π.Ο.Υ. από τον Dr. Valter Fonseca, Technical Officer for Health Systems & Quality of Care, Γραφείο Ποιότητας Φροντίδας και Ασφάλειας Ασθενών Π.Ο.Υ. στην Αθήνα και WHO European Region.

Το φετινό Health ΙΤ Conference, το οποίο διοργανώνεται για 7η συνεχή χρονιά από τη BOUSSIAS Events υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και με τη συνεργασία της HL7 Hellas, με κεντρικό θέμα «Καινοτομίες και Προκλήσεις στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του ΕΣΥ», εστιάζει στη συνεχιζόμενη προσπάθεια της χώρας μας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του Συστήματος Υγείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

H ανάγκη για την ενίσχυση του συστήματος υγείας στο σύνολο του, για ψηφιακή αναμόρφωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, για χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και για την παροχή διασυνδεμένων και διαλειτουργικών εφαρμογών ψηφιακής υγείας είναι πιο έντονη από ποτέ. H Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μια μοναδική ευκαιρία, με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων για την Υγεία που θα δημιουργήσει ένα οικοσύστημα υγείας με σαφείς κανόνες, κοινά πρότυπα, πρακτικές και υποδομές. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων για την Υγεία θα βοηθήσει την Ελλάδα να μεταμορφώσει τον τρόπο που παρέχεται η υγειονομική περίθαλψη και θα παρέχει το πλαίσιο για τη χρησιμοποίηση των δεδομένων υγείας για την έρευνα, τη δημόσια υγεία και την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών, θέτοντας τα στην υπηρεσία των πολιτών και της επιστήμης.

Το φετινό συνέδριο πλαισιώνουν περισσότεροι από 80 διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι ομιλητές, ειδικοί στον τομέα της ψηφιακής υγείας και της πληροφορικής στην Υγεία, οι οποίοι θα συζητήσουν σε 6 Θεματικές Στρογγυλές Τράπεζες τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και τις καινοτομίες που μπορούν να εφαρμοστούν στο ΕΣΥ. Το συνέδριο θα εξετάσει στο σύνολο των 8 Επιμέρους Ενοτήτων τις προκλήσεις που συνοδεύουν την ψηφιακή μετάβαση, όπως τη διαχείριση της αλλαγής, την ασφάλεια των δεδομένων, τις ανάγκες ψηφιακής εγγραμματοσύνης των ασθενών και ΕΥ και τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων, προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις και πρακτικές λύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί από την Αντιόπη Πάνου, Προϊσταμένη Τμήματος Ανάλυσης και Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Οριζόντιων Δράσεων Ηλεκτρονικής Υγείας, Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Υγείας, ΗΔΙΚΑ Α.Ε. η νέα Εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και στη συνέχεια θα γίνει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με χρήστες της εφαρμογής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το ετήσιο διήμερο συνέδριο-θεσμός στα θέματα χάραξης και ανάλυσης της ψηφιακής στρατηγικής στη Υγεία, αποτελεί σημείο συνάντησης για περισσότερους από 450 συνέδρους από τον χώρο της Υγείας, ενώ στελέχη Πληροφορικής Νοσοκομείων, φορείς υγείας της χώρας, Διοικητές Νοσοκομείων και ΥΠΕ, εκπρόσωποι του υπουργείου Υγείας, της ΗΔΙΚΑ, του ΕΟΠΥΥ, επαγγελματίες υγείας, εκπρόσωποι εταιρειών του ιδιωτικού τομέα, μέλη ερευνητικών ιδρυμάτων, καθώς και Ακαδημαϊκοί, συμμετέχουν σε έναν εποικοδομητικό διάλογο και διαμορφώνουν το μέλλον της ψηφιακής υγείας στη χώρα μας.

Οι κύριες θεματικές ενότητες του συνεδρίου είναι:

Από τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στην Αποτελεσματική Διαχείριση του ΕΣΥ

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός του ΕΣΥ

Εφαρμογή Ευρωπαϊκού Μορφότυπου & Νέος Κανονισμός EHDS

Δικαιώματα Ασθενών και Χρήση Δεδομένων Υγείας

Ψηφιακή Εγγραμματοσύνη των ΕΥ & Ασθενών

Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Διαχείρισης της Περίθαλψης Ογκολογικών Ασθενών

Η Μετάβαση στη Νέα Εφαρμογή της Ηλ. Συνταγογράφησης

Θέματα Ποιότητας και Διαχείρισης Δεδομένων Δευτερογενούς Χρήσης

Διακυβέρνηση Πλαισίου Διαλειτουργικότητας

Τηλεϊατρική: Προκλήσεις και Προοπτικές

Ψηφιακή Υγεία & Τεχνητή Νοημοσύνη

Καινοτόμες Λύσεις σε Μονάδες Υγείας & Υποστηρικτικά Κέντρα

Έργα Καινοτομίας: Ενοποιημένες Ευρωπαϊκές Ψηφιακές Κοιλάδες στην Υγεία

Ευαισθητοποίηση Επαγγελματιών Υγείας στη χρήση των Διασυνοριακών Υπηρεσιών Υγείας

Το συνέδριο πραγματοποιείται με την τιμητική υποστήριξη του Ελληνικού Συνδέσμου Πληροφορικής Υγείας (ΕΣΠΥ), του Συνδέσμου Εταιρειών Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ), του Ελληνικού Συνεργατικού Σχηματισμού Ψηφιακής Υγείας (HDΗC), της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) και του Pharma Innovation Forum Greece (PIF)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Γνωρίστε την Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου εδώ. Για εγγραφές και πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο δείτε εδώ