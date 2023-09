H Bayer Ελλάς έλαβε και αυτή τη χρονιά μέρος στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 9 –17 Σεπτεμβρίου – έναν θεσμό ορόσημο για την οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα της χώρας. Η εταιρεία με τη συμμετοχή της σε πάνελς, που διοργανώθηκαν αφενός σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα, το ΕΒΕΑ και άλλους διακεκριμένους συνεργάτες και αφετέρου με τον οργανισμό Women on Top και τη δράση Inclusivity Lounge, εστίασε σε θέματα που αφορούν στην ισότητα, στη συμπερίληψη και στην ενδυνάμωση των γυναικών εντός του εργασιακού χώρου, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος και στις ευρύτερες προκλήσεις και ευκαιρίες που υπάρχουν στο πλαίσιο των αρχών του ESG.

Συγκεκριμένα, η Dr. Cristina Alonso Alija, Senior VP, Global Head of Sustainability, Safety, Health & Environment, and Human Rights Officer της Bayer AG συμμετείχε στο πάνελ συζήτησης «Οι αθέατες πλευρές της γυναικείας υγείας», που διοργανώθηκε από το Women on Top και το Inclusivity Lounge, την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου, όπου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στην Bayer, με το μήνυμα «Υγεία για Όλους» δηλώνουμε τη δέσμευσή μας να παρέχουμε, έως το 2030, πρόσβαση στις σύγχρονες μεθόδους αντισύλληψης σε 100 εκατομμύρια γυναίκες σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Αυτή είναι μια συνεισφορά στον στόχο SDG5, «Ισότητα των φύλων» και καθώς όσον αφορά στη βιωσιμότητα όλα είναι αλληλένδετα, υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις γυναίκες υποστηρίζουμε ταυτόχρονα οικονομίες, οικογένειες και κοινότητες. Και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το πετύχουμε μόνο όλοι μαζί – μέσω της συνεργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων, του ιδιωτικού τομέα και των διεθνών ιδρυμάτων».

Κατά τη διάρκεια της ίδια εκδήλωσης, η Αγγέλικα Τζέμου, Head of HR, Μέλος ΔΣ & DE&I Country Lead, συμμετείχε στο πάνελ, με θέμα: «Ισότητα, Διαφορετικότητα & Συμπερίληψη: Πώς αφορά τους/τις εργαζόμενους/ες στον χώρο της υγείας;», με κεντρικό άξονα την έμφυλη ισότητα και τη συμπερίληψη στην Υγεία. «Η διαφορετικότητα και η συμπερίληψη αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των προσπαθειών μας για τη βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής φροντίδας και την προώθηση της ασφάλειας και της ευημερίας τόσο των εργαζομένων όσο και των ασθενών στον τομέα της υγείας. Προασπίζοντας τον πλουραλισμό και την πολυφωνία ενισχύουμε την καινοτομία και άρα γινόμαστε αποτελεσματικότεροι στην αντιμετώπιση θεμελιωδών ανθρώπινων αναγκών, στους τομείς της υγείας και της διατροφής, που είναι απαραίτητες για έναν βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς κόσμο», ανέφερε η κ. Τζέμου.

Ακόμα, η Bayer Ελλάς βρέθηκε, το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου, στο : «ESG 1.0: Προκλήσεις και ευκαιρίες», όπου ειδικότερα στο πάνελ «Περιβάλλον: Προκλήσεις και ευκαιρίες για την Επιχειρηματικότητα» ήταν συντονίστρια η κ. Σόνια Μουσαβερέ, Διευθύντρια του Τμήματος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων και Υπεύθυνη των προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Συμμετοχής (CSE). Όπως επισημάνθηκε, η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς μη οικονομικούς στόχους της εταιρείας την τελευταία 20ετία. «Στην Bayer τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε ενσωματώσει τις αρχές ESG στις καθημερινές λειτουργίες της εταιρείας και τη στρατηγική της. Με την πλήρη αποδοχή και εφαρμογή των στρατηγικών ESG, μπορούμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην ευημερία της ανθρωπότητας και του πλανήτη, σήμερα και στο μέλλον. Δίνουμε έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς κατανοούμε πλήρως τον ρόλο που διαδραματίζουμε για τις μελλοντικές γενιές. Αναγνωρίζουμε ότι οι στρατηγικές ESG δεν περιλαμβάνουν μόνο υποχρεώσεις, αλλά και πολλές ευκαιρίες για ανάπτυξη και καινοτομία. Η αφοσίωσή μας στη βιωσιμότητα μας έδωσε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε νέα αγαθά και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς, αλλά και να εφαρμόσουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων υποστήριξης της κοινωνίας μας, σε αυτή την κατεύθυνση.», σημειώθηκε από την κ. Μουσαβερέ στην έναρξη της συζήτησης.

Ο κ. Γιάννης Καστούρας, μέλος της ομάδας CSE, συμμετείχε στο πάνελ «Κοινωνική Ευθύνη και Συμπερίληψη», μετέφερε την προσωπική του θετική εμπειρία συμπερίληψης ως εργαζόμενος με αναπηρία στην Bayer Ελλάς και ανέπτυξε τις πρωτοβουλίες της, τόσο σε επίπεδο εργασιακού περιβάλλοντος, όσο και σε προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, μέσω των δράσεων CSE. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «στο πλαίσιο του προγράμματος BeWell@Bayer, που σχεδιάζει και υλοποιεί το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, διοργανώνονται ημερίδες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων για καταστάσεις όπως η κινητική αναπηρία, ο αυτισμός, η κατάθλιψη κτλ. Όλες μας οι δράσεις στοχεύουν στην ισότιμη πρόσβαση στην υγεία, στην ευζωία, στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στο επιχειρείν». Μάλιστα, έδωσε και παραδείγματα των δράσεων της Bayer Ελλάς, όπως την Ομάδα Αιγαίου, τις δωρεές της εταιρείας σε κοινωνικές ομάδες που τις έχουν ανάγκη, αλλά και την έμπρακτη υποστήριξη των νέων γυναικών στις βιοεπιστήμες και τις νεοφυείς επιχειρήσεις. «Μιλάμε για τη συμπερίληψη, που είναι βασικά η συνισταμένη τριών βασικών εννοιών: της ενσυναίσθησης, του σεβασμού και της προσβασιμότητας. Με την ενημέρωση δημιουργείται ενσυναίσθηση, η ενσυναίσθηση προάγει τον σεβασμό και ο σεβασμός διασφαλίζει την προσβασιμότητα. Με μικρές πράξεις μπορούμε να έχουμε μεγάλα αποτελέσματα» κατέληξε ο κ. Καστούρας.

