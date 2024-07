Η Merck, κορυφαία εταιρεία επιστημών και τεχνολογίας, ανακοίνωσε την επέκταση του προγράμματος Fertility Benefit σε 27 επιπλέον αγορές, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Το Fertility Benefit της Merck δόθηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2023 στους υπαλλήλους επιλεγμένων χωρών, με την προοπτική της ανάπτυξής του σε παγκόσμια κλίμακα το 2024. Αυτή είναι η δεύτερη επέκταση εντός του 2024 και σηματοδοτεί το επόμενο βήμα σε αυτό το ταξίδι, καθώς η Merck προσφέρει τώρα το πρόγραμμα Fertility Benefit σε σχεδόν 50 χώρες, καλύπτοντας το 98% του συνόλου των εργαζομένων της εταιρείας παγκοσμίως..

«The caring spirit of Merck truly comes to life when we support our employees through their most important personal moments,” δήλωσε η Belén Garijo, Executive Chair and CEO της Merck και συμπλήρωσε: “The expansion of our Fertility Benefit program demonstrates this strong commitment to help those colleagues who want to build a family. We are pioneers in the fertility space and we are thrilled to provide this opportunity to a growing number of Merck families».

«Globally, 1 in 6 individuals will face infertility. With our deep-rooted expertise in fertility, we recognize the profound financial and emotional impact this journey can have on both individuals and families. Hence we are thrilled to launch the Fertility Benefit Program in Greece, strengthening our promise to support our employees in their journey to parenthood.», επισήμανε η Susan King-Barnardo, Managing Director για τη Merck στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Το Fertility Benefit είναι διαθέσιμο σε εργαζόμενους και στους συντρόφους τους, ανεξάρτητα από την οικογενειακή τους κατάσταση και τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, σύμφωνα με τους οικείους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως τεστ γονιμότητας, θεραπείες εξωσωματικής γονιμοποίησης και ορμονικές θεραπείες.*

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας της Merck να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που υποστηρίζει την ισορροπία, την ευεξία και το αίσθημα του ανήκειν, η εταιρεία προσφέρει επίσης μια ισχυρή σειρά πληροφοριακών πόρων σχετικά με τη γονιμότητα. Η Merck έχει συνεισφέρει σημαντικά στον τομέα της γονιμότητας εδώ και πολλές δεκαετίες και έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο ηγέτη στις θεραπείες για την αντιμετώπιση της υπογονιμότητας. Εκτιμάται ότι πέντε εκατομμύρια μωρά έχουν γεννηθεί με τη βοήθεια των προϊόντων Merck, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στα μισά μωρά που γεννήθηκαν μέσω ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής από τη γέννηση του πρώτου μωρού που συνελήφθη με εξωσωματική γονιμοποίηση το 1978.

