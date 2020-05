Η εντατική κτηνοτροφία αυξάνει τον κίνδυνο επιδημιών

Θάνος Ξυδόπουλος

Η υπερβολική χρήση αντιβιοτικών, ο υψηλός αριθμός ζώων και η χαμηλή γενετική ποικιλομορφία που προκαλείται από εντατικές κτηνοτροφικές τεχνικές αυξάνουν την πιθανότητα τα παθογόνα να γίνουν σημαντικοί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία.

Μια διεθνής ομάδα ερευνητών με επικεφαλής τα Πανεπιστήμια του Bath και του Sheffield διερεύνησε την εξέλιξη του Campylobacter jejuni, ενός βακτηρίου που μεταφέρεται από βοοειδή και είναι η κύρια αιτία γαστρεντερίτιδας σε χώρες με υψηλό εισόδημα.

Αυτά που ξέρουμε για το βακτήριο είναι:

Προκαλεί διάρροια στους ανθρώπους.

Μεταφέρεται σε ανθρώπους από την κατανάλωση μολυσμένου κρέατος και πουλερικών.

Περίπου 1 στα 7 άτομα υποφέρουν από λοίμωξη κάποια στιγμή στη ζωή τους.

Προκαλεί τρεις φορές περισσότερες περιπτώσεις από το σύνολο των Εσερίχια Κόλι (Escherichia Coli), Σαλμονέλα (Salmonella) και Λιστέρια (Listeria).

Εκτιμάται ότι υπάρχει στα κόπρανα ποσοστού 20% των βοοειδών παγκοσμίως.

Οι ερευνητές μελέτησαν τη γενετική εξέλιξη του παθογόνου και διαπίστωσαν ότι τα στελέχη του βακτηρίου ειδικά για τα βοοειδή εμφανίστηκαν ταυτόχρονα με μια δραματική αύξηση του αριθμού των βοοειδών τον 20ό αιώνα. Γράφουν ότι αλλαγές στη διατροφή των βοοειδών και στη φυσιολογία τους έκαναν το βακτήριο να περάσει από τα ζώα στον άνθρωπο προκαλώντας ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας.

Ο καθηγητής Sam Sheppard από το Πανεπιστήμιο του Μπαθ δήλωσε: «Υπάρχουν περίπου 1,5 δισεκατομμύρια βοοειδή στη Γη, το καθένα παράγει περίπου 30 κιλά κοπριάς κάθε μέρα· αν το 20% αυτών μεταφέρουν καμπυλοβακτηρίδιο, αυτό ισοδυναμεί με τεράστιο δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Τις τελευταίες δεκαετίες, υπήρξαν αρκετοί ιοί και παθογόνα βακτήρια που πέρασαν από τα άγρια ​​ζώα σε ανθρώπους: ο HIV ξεκίνησε σε πιθήκους. Το H5N1 προήλθε από πουλιά. Τώρα υποτίθεται ότι το Covid-19 προέρχεται από νυχτερίδες. Η δουλειά μας δείχνει ότι η περιβαλλοντική αλλαγή και η αυξημένη επαφή με ζώα εκτροφής έχουν προκαλέσει τη διάδοση βακτηριακών λοιμώξεων στους ανθρώπους. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα κάλεσμα αφύπνισης για να είμαστε πιο υπεύθυνοι για τις μεθόδους κτηνοτροφικής καλλιέργειας, ώστε να μπορούμε να μειώσουμε τον κίνδυνο εμφάνισης προβληματικών παθογόνων στο μέλλον».

Η μελέτη.δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences.