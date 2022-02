Οι μεταστάσεις εμφανίζονται στο 2% των δερματικών καρκινωμάτων πλακωδών κυττάρων

Ζήσης Ψάλλας

Οι μεταστάσεις αναπτύσσονται στο περίπου 2% των δερματικών ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων (cSCCs), σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American Academy of Dermatology.

Ο Selin Tokez, από το Ινστιτούτο Καρκίνου Erasmus MC στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, και οι συνεργάτες του εξέτασαν τη σωρευτική επίπτωση και την ειδική για τη νόσο επιβίωση ασθενών με μεταστατικό cSCC (mcSCC) στον ολλανδικό πληθυσμό. Συμπεριλήφθηκαν δεδομένα για 11.137 ασθενείς που είχαν την πρώτη τους εμφάνιση πρώτο cSCC το 2007 ή το 2008, με μια διάμεση παρακολούθηση 9,1 ετών.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι μεταστάσεις αναπτύχθηκαν στο 1,9% των ασθενών, με διάμεσο χρόνο μέχρι τη μετάσταση 1,5 έτος. Οι παράγοντες κινδύνου για μεταστάσεις περιελάμβαναν την ηλικία, το αρσενικό φύλο και την ανοσοκαταστολή. Για τους ασθενείς με mcSCC, η πενταετής επιβίωση ειδική για τη νόσο ήταν 79,1%.

«Δείξαμε ότι η πλειονότητα των μεταστάσεων συμβαίνουν μέσα σε τέσσερα χρόνια και ότι αυτός ο κίνδυνος είναι υψηλότερος για το αρσενικό φύλο, τη μεγαλύτερη ηλικία και την ανοσοκαταστολή», γράφουν οι συγγραφείς. «Τα μεμονωμένα μοντέλα πρόβλεψης κινδύνου θα πρέπει να περιλαμβάνουν αυτά τα χαρακτηριστικά ασθενών υψηλού κινδύνου για να προσαρμόσουν την παρακολούθηση στις υποομάδες ασθενών αυξημένο κίνδυνο μετάστασης».

Ένας συγγραφέας αποκάλυψε οικονομικούς δεσμούς με την εταιρεία Sanofi Genzyme, η οποία χρηματοδότησε τη μελέτη.