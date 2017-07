Ανέσεις first class από το Ford Tourneo Custom

Εξωτερικά θυμίζει ένα παραδοσιακό, μεσαίου μεγέθους επιβατικό όχημα. Ανοίγοντας την πόρτα όμως, ξεδιπλώνεται μπροστά σου ένας εντυπωσιακός χώρος, ικανός να ικανοποιήσει κάθε απαίτηση.





Η Ford έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες λεπτομέρειες για το ευέλικτο, ανανεωμένο Tourneo Custom, το οποίο μπορεί να μεταφέρει με ανέσεις «πρώτης θέσης» έως εννέα επιβάτες. Είναι κατάλληλο για μεταφορά προσώπων, προσωπική χρήση ή δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και θα διατίθεται προς παραγγελία αργότερα μέσα στη χρονιά, με τις παραδόσεις να προγραμματίζονται για τις αρχές του 2018.





To Tourneo Custom αποτελεί την κορυφαία έκδοση του μοντέλου. Υιοθετεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία των συμβατικών Ford, διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό και στιλάτη καμπίνα που συνδυάζει την άνεση και την ποιότητα ενός πολυτελούς αυτοκινήτου με εξαιρετικούς χώρους και πρακτικότητα. Το σαλόνι του οχήματος αποτελείται από έξι ατομικά καθίσματα, με δυνατότητα συνεδριακής διάταξης της δεύτερης και τρίτης σειράς.





Επίσης, τα καθίσματα έχουν δυνατότητα πλήρους αναδίπλωσης, αφαίρεσης, αναστροφής και αποθήκευσης, επιτρέποντας τη μεγιστοποίηση του διαθέσιμου χώρου. Οι πίσω επιβάτες θα εκτιμήσουν το προηγμένο σύστημα κλιματισμού, τις έξι θύρες USB, το ηχοσύστημα 10 ηχείων και τα ειδικής σχεδίασης μαξιλάρια στα προσκέφαλα.





Οι επενδύσεις στις επιφάνειες έχουν αναβαθμιστεί -από την οροφή έως τα καθίσματα, τα πλαϊνά πάνελ και τις μοκέτες-, αναδεικνύοντας την υψηλή ποιότητα κατασκευής. Στο κέντρο της κονσόλας δεσπόζει η οθόνη αφής 8 ιντσών του συστήματος πολυμέσων SYNC 3 με δυνατότητα φωνητικών εντολών και χειρονομιών.





Πιέζοντας απλώς ένα μπουτόν και λέγοντας «I need a coffee» ή «I need fuel» ή «I need to park», το σύστημα εντοπίζει μόνο του τα γειτονικά cafés, τα πρατήρια καυσίμου ή τα πάρκινγκ αυτοκινήτων, καθώς και τους σταθμούς τρένων, αεροδρόμια και ξενοδοχεία. Φυσικά, από τον εξοπλισμό δεν λείπουν όλα τα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού.





Για την κίνηση φροντίζει ο 2.0 EcoBlue diesel απόδοσης 105, 130 και 170 ίππων. Ο κινητήρας συνδυάζεται με μηχανικό κιβώτιο ή το αυτόματο SelectShif έξι σχέσεων και διακρίνεται για την απόδοση και την οικονομία καυσίμου.

Για όσους επιθυμούν κάτι πιο special, υπάρχει η ειδική έκδοση Titanium X, η οποία περιλαμβάνει δερμάτινη ταπετσαρία, SYNC 3 με δορυφορική πλοήγηση, κάμερα οπισθοπορείας και προβολείς HID Xenon, καθώς και η Sport με ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, διαφορετικό κιτ αμαξώματος, δερμάτινο σαλόνι και κινητήρα 170 ίππων.

Επιμέλεια: Λουκάς Παπαλάμπρος