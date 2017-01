"Καμπάνα" 10 ετών στον "Πατριάρχη" των offshore

Σε κάθειρξη 10 ετών και χρηματική ποινή ύψους 200.000 ευρώ καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης ο πρώην επιθεωρητής του Υπουργείου Οικονομικών Δημήτρης Μελάς.Όπως αποφάνθηκε το δικαστήριο, ο κ. Μελάς εκβίαζε επιχειρηματίες από τους οποίους ζητούσε «μίζες»δεκάδων χιλιάδων ευρώ προκειμένου να μειώσει ή να σβήσει βεβαιωμένα πρόστιμα έτσι κρίθηκε ένοχος για τις πράξεις της εκβίασης και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, ενώ στο εδώλιο του ίδιου δικαστηρίου βρέθηκε και η σύζυγός του, η οποία τιμωρήθηκε για τη δεύτερη πράξη σε κάθειρξη πέντε ετών και χρηματική ποινή 100.000 ευρώ.Στην κοινή γνώμη, ο κ. Μελάς, πρώην οικονομικός επιθεωρητής και επικεφαλής στο Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης ήταν γνωστός για τη δημόσια δράση του σχετικά με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που πραγματοποιείται μέσω των off shore εταιρειών.Έχει πλούσιο βιογραφικό και αρκετές δημοσιεύσεις στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο. Επίσης έχει παραδώσει πολλές διαλέξεις σχετικά με τη φορολογία των επιχειρήσεων. Αυτό είναι το ένα του πρόσωπο... Το άλλο πρόσωπο του κ. Μελά το είχε αναδείξει από τις αρχές Φεβρουαρίου 2012 το zougla.gr. Ήταν η περίοδος που η ηλεκτρονική μας εφημερίδα αποκάλυπτε τις αναφορές του νούμερο ένα οφειλέτη του Δημοσίου Νίκου Κασιμάτη, μέσω των οποίων σκιαγραφούνταν το μεγαλύτερο κύκλωμα παράνομων επιστροφών ΦΠΑ που έδρασε ποτέ στη Βόρεια Ελλάδα.Ένα από τα πρόσωπα που κατείχαν ξεχωριστή θέση στην εν λόγω λίστα ήταν και αυτό του κ. Μελά, ο οποίος δεν ασχολούνταν τόσο με τις επιστροφές ΦΠΑ όσο με τις... offshore. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την από 28 Μαΐου 2010 αναφορά του Νίκου Κασιμάτη στην εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης που είχε αποκαλύψει το 2012 το zougla.gr, ο κ. Μελάς ήταν γνωστός στον ευρύτερο επιχειρηματικό κύκλο για παράνομες δραστηριότητες που είχε αναπτύξει εδώ και χρόνια.Χαρακτηριζόταν μάλιστα ως ο «βασιλιάς» των offshore, αδίστακτος εκβιαστής και μεγάλος συνωμότης. Ως ο άνθρωπος που συγκάλυψε τις «παρανομίες» συναδέλφων του από τη ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, το 2008.Ο Δρ. Δημήτρης Μελάς (ήταν συνεργάτης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) παρουσιαζόταν ως ο «δάσκαλος» των off shore εταιρειών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ο ίδιος εμφανιζόταν -κατά τον Κασιμάτη- να διαθέτει υπεράκτιες εταιρείες στην Κύπρο οι οποίες λειτουργούν ως «όχημα» για να κρύβει την παρανόμως αποκτηθείσα περιουσία του.Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ενδεικτικό της τεχνογνωσίας του Μελά στις off shore εταιρείες, ήταν η διαμεσολάβηση του για την αγορά από τον Κασιμάτη μιας υπεράκτιας εταιρίας έναντι 2.800 ευρώ.Το 2007 ο κ. Μελάς αγόρασε έναντι 630.000 ευρώ μια πολυτελή βίλα στην περιοχή Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης μέσω δανείου από τράπεζα. Ωστόσο ως εγγύηση φέρεται να έδωσε ομόλογο, το οποίο είχε αγοράσει με μετρητά, χωρίς φυσικά να έγινε προσημείωση του ακινήτου για το δάνειο που πήρε.Σύμφωνα με τον Κασιμάτη, ο Μελάς εκτός από την βίλα, είχε στην κατοχή του ακόμη ένα ακίνητο στην ίδια περιοχή αλλά και ένα επίσης σπίτι σε νησί των Κυκλάδων. Ο καταγγέλλων λέει ότι για να μην αποκαλυφθεί η παρανομία του, τα ακίνητα τα αγόραζε απευθείας από τις off shore εταιρείες που είχε στην κατοχή του.Όλα τα παραπάνω, έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις δηλώσεις του κ. Μελά, τον Φεβρούαριο του 2010, όταν μιλούσε στον Τύπο για τα ακίνητα που κατέχουν off shore εταιρείες και για τους ελέγχους που κάνει η υπηρεσία του ως «κυνηγός» των offshore. «Εκτιμάται ότι υπάρχουν 3.500 ακίνητα που ανήκουν σε off shore εταιρείες και τα οποία βρίσκονται κυρίως στα βόρεια προάστια, στη Μύκονο, τη Σαντορίνη, τη Ρόδο, ενώ συχνά είναι κατοικίες που ανήκουν σε επωνύμους από τον καλλιτεχνικό χώρο και όχι μόνο. Τα ακίνητα αυτά, βέβαια, έχουν μεγάλη αντικειμενική και εμπορική αξία», έλεγε χαρακτηριστικά.Εντυπωσιακά είναι τα όσα αναφέρονται στις ενυπόγραφες καταγγελίες για το μεθοδικό τρόπο δράσης του Μελά στο «βασίλειό» του στο ΣΔΟΕ. Ο Κασιμάτης λέει ότι είχε εγκαταστήσει ακόμη και ηχητικό σύστημα προκειμένου κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με τους «πελάτες του» να ανεβάζει την ένταση της μουσικής για να μην είναι δυνατή τυχόν καταγραφή των λεγομένων του από τον «πελάτη».Ο Μελάς, σύμφωνα με την αναφορά του Κασιμάτη, απαιτούσε τα χρήματα που ελάμβανε από τους διάφορους επιχειρηματίες να τα τοποθετούν σε κοινό ανοιχτό χαρτοκιβώτιο. Αυτό γινόταν καθώς σε περίπτωση επέμβασης της αστυνομίας, να έχει τη δυνατότητα να δηλώσει άγνοια και προσπάθεια συκοφάντησης του.Το zougla.gr επικοινώνησε με τον δικηγόρο Χρήστο Κάτσιο, νομικό συμπαραστάτη του κ. Κασιμάτη και βαθύ γνώστη της υπόθεσης.Ο κ. Κάτσιος, μιλώντας στο zougla.gr, ανέφερε ότι ο κ. Μελάς καταδικάστηκε με την κατηγορία της εκβίασης, προσθέτοντας ότι μετά από έρευνα του εισαγγελέα κ. Ζήση βρέθηκε στην κατοχή του μεγάλος πλούτος που δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί.«Το σπουδαιότερο από όλα είναι ότι δημεύτηκε όλη η εμφανής περιουσία του. Κάτι το οποίο δεν είναι σύνηθες. Τώρα πρόκειται να γίνει πλειστηριασμός» τόνισε μεταξύ άλλων.Ακούστε τις δηλώσεις του κ. Κάτσιου στο zougla.gr