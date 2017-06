Νέα τηλεοπτική σειρά αφιερωμένη στη σιδηρά κυρία της Vogue, Anna Wintour

Μετά την επιτυχία του Ryan Murphy, «Feud», που αναδεικνύει τον ανταγωνισμό μεταξύ των Joan Crawford και Bette Davis, φαίνεται ότι το κοινό ενδιαφέρεται περισσότερο από ποτέ για τις ισχυρές γυναίκες. Πρόσφατα λοιπόν, το τηλεοπτικό δίκτυο Bravo ανακοίνωσε ότι δημιούργησε ένα εξάωρο σενάριο, το οποίο βασίζεται σε μια φερόμενη αντιπαλότητα μεταξύ της Anna Wintour της Vogue και της Tina Brown της Vanity Fair.Και οι δύο τους βρέθηκαν σε εξέχουσα θέση στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και του ’90 και οι εντάσεις μεταξύ τους τεκμηριώθηκαν διεξοδικά από τον Thomas Maier στο βιβλίο του «Newhouse: All the Glitter, Power and Glory of America’s Richest Media Empire and the Secretive Man Behind It». Το συγκεκριμένο βιβλίο θα χρησιμεύσει ως βάση για το σενάριο και ο Maier θα είναι ο παραγωγός.Σε ένα δελτίο τύπου, το τηλεοπτικό δίκτυο δήλωσε: «Κάθε γυναίκα βρίσκει νέους τρόπους για να αλλάξει τον κόσμο γύρω της, μέσα σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία γεμάτη προδοσία. Όπως έκανε και η Anna με ένα ένστικτο για υψηλή μόδα και το αναδυόμενο ταλέντο της».Περισσότερα στο govastileto.gr