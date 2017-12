Candy cane eyeliner: Το trend που θα λατρέψεις αυτά τα Χριστούγεννα!

Αν ανήκετε σε εκείνες που θέλουν να ζήσουν τη μαγεία των Χριστουγέννων στο look τους τότε το παρακάτω Christmas make up trend είναι για εσάς!Τα Χριστούγεννα είναι για να τα γιορτάζεις στο έπακρο και μπορείς να κάνεις την οποιαδήποτε υπερβολή στο μακιγιάζ σου. Κόκκινη σκιά, χρυσό γκλίτερ, ακόμη και πράσινο! Αλλά επειδή, μια απλά μαύρη, γραμμή eyeliner, είναι σίγουρα βαρετή για εσένα που έχεις μπει στο κλίμα που περιγράψαμε, τι θα έλεγες να δοκιμάσεις το πιο huge trend της περιόδου; To candy cane eyeliner!