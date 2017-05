Εφηύραν νέο Casus Belli οι Τούρκοι

H Τουρκία αναφέρει ότι ολόκληρη η θαλάσσια περιοχή δυτικά του μεσημβρινού 32º16'18"E είναι τουρκική ΑΟΖ

Mόλις λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της πρότασης της ρωσικής Gazprom για ανάληψη της διαχείρισης των κυπριακών κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου, δημοσιοποιήθηκε έγγραφο στον ΟΗΕ με το οποίο η Τουρκία επισημοποιεί άτυπο Casus Belli εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και των ξένων πετρελαϊκών εταιριών που έχουν αποκτήσει τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης του Οικοπέδου 6 της Κυπριακής ΑΟΖ, (ιταλογαλλική κοινοπραξία ΕΝΙ/Total).Συγκεκριμένα, στην διακοίνωση, η Τουρκία αναφέρει ότι ολόκληρη η θαλάσσια περιοχή δυτικά του μεσημβρινού 32º16'18"E είναι τουρκική ΑΟΖ και πλέον πρέπει να αποσυρθούν όλα τα πλοία που δεν έχουν άδεια από την τουρκική κυβέρνηση για έρευνες.Με το έγγραφο (Α/71/875-S/2017/321) το οποίο κυκλοφόρησε ως επίσημο έγγραφο της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και θα δημοσιευθεί στην επόμενη έκδοση του «Law of the Sea Bulletin» η Άγκυρα δεν επαναφέρει απλώς την αμφισβήτηση της κυπριακής ΑΟΖ αλλά διατυπώνει ρητή διεκδίκηση επί του Οικοπέδου 6, ως μέρος της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.Στην επιστολή του ο Φ. Σινιρίογλου εκφράζει βαθύτατη ανησυχία για την «προκλητική ενέργεια της ελληνοκυπριακής διοίκησης να προσφέρει την Άδεια για έρευνες και εξόρυξη υδρογονανθράκων για το λεγόμενο Οικόπεδο 6, το οποίο μερικώς κείται εντός των εξωτερικών ορίων της Τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο».Παράλληλα δηλώνει ότι η συγκεκριμένη «αποκαλούμενη Άδεια» που δόθηκε από την «ελληνοκυπριακή διοίκηση» για το «Οικόπεδο 6» στις 6 Απριλίου 2017 «δεν παράγει νομικά αποτελέσματα επί των ipso facto and ab initio, κυριαρχικών δικαιωμάτων της Τουρκίας επί της υφαλοκρηπίδας για την έρευνα και εξόρυξη των φυσικών πόρων της.Πολλοί αναλυτές σημειώνουν πως δεν είναι τυχαίο ότι το Σαββατοκύριακο το τουρκικό κρατικό πρακτορείο Ανατολου δημοσίευσε ανάλυση που αναπαρήγαγαν πολλά ΜΜΕ, σύμφωνα με την οποία ο τούρκος Αρχηγός ΓΕΝ ναύαρχος Μποστανογλου με την παρουσία του στο τουρκικό πολεμικό σκάφος TCG Gaziantep προκειμένου να παρακολουθήσει τις σεισμικές έρευνες του Barbaros στα ανοιχτά του ψευδοκράτους, ήθελε να στείλει το μήνυμα ότι η Τουρκία θα προασπίσει τα συμφερόντά της.«Το τούρκικο πλοίο "Μπαρμπαρός" βρίσκεται στα χωρικά ύδατα της Κύπρου για άλλη μια φορά, είτε για να παρενοχλήσει, είτε για να δώσει την εικόνα πως έχει προθέσεις ακόμα και για εξόρυξη. Θεωρώ πως ο στόχος είναι να καταφέρουν να μεταφράσουν την όλη προσπάθεια την δική μας ή την κυπριακή ΑΟΖ, σε γκρίζα ζώνη, για να την βάλουν και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να ζητήσουν μορατόριουμ μέχρι τη λύση του Κυπριακού».Τα παραπάνω δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της κυπριακής Βουλής, Δημήτριος Συλλούρης, στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποίησε σήμερα στη Λάρισα όπου βρίσκεται, με αφορμή την εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, με θέμα: «Κυπριακό: Στη δίνη πολλών παζαριών και πολλών σεναρίων».Σχετικά με το ζήτημα της λύσης του Κυπριακού, ο κ. Συλλούρης επεσήμανε, πως η λύση εξαρτάται 100% από την Τουρκία, τονίζοντας πως με αυτό ως δεδομένο, «λύση δεν υπάρχει».Ο ίδιος σημείωσε πως η λύση για την Τουρκία είναι μια διευθέτηση που να της επιτρέπει, στο επόμενο βήμα, μια πλήρη κατάληψη της Κύπρου ή να της επιτρέπει πλήρη έλεγχο της Κύπρου, μέσω της λύσης.