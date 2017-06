Η απομόνωση του Τραμπ

​

Η συμφωνία του Παρισιού, την οποία υπέγραψαν σχεδόν 200 χώρες το 2015, είχε σκοπό να περιορίσει την αύξηση της θερμοκρασίας της Γης στους δύο βαθμούς ή και λιγότερο έως το 2100

​Η κοινή ανακοίνωση, η πρώτη μεταξύ της Κίνας και της ΕΕ, τις δεσμεύει να μειώσουν τα ορυκτά καύσιμα, αναπτύσσοντας περισσότερη πράσινη τεχνολογία και συμβάλλοντας στο να συγκεντρωθούν 100 δισεκ. ευρώ το χρόνο έως το 2020

​Στο εσωτερικό της Αμερικής δήμαρχοι και κυβερνήτες μεγάλων πολιτειών δήλωσαν ότι θα αντισταθούν και θα συνεχίσουν να τηρούν τη συμφωνία του Παρισιού

​«Η Πολιτεία της Νέας Υόρκης είναι δεσμευμένη να εκπληρώσει όσα απορρέουν από την συμφωνία του Παρισιού, ανεξάρτητα από τις ανεύθυνες ενέργειες της Ουάσιγκτον»

​Ο Ρεπουμπλικανός μεγιστάνας στην προεκλογική εκστρατεία του είχε δεσμευτεί ότι θα δώσει νέα πνοή στους "παραδοσιακούς" τομείς της οικονομίας, όπως στην αυτοκινητοβιομηχανία, στη βιομηχανία χάλυβα και τον άνθρακα

​Αφού ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να "ξηλώσει" την κληρονομιά του προκατόχου του, του Μπαράκ Ομπάμα, είτε πρόκειται για τον τομέα της ασφάλισης υγείας είτε για την προστασία του περιβάλλοντος

Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Liberation τα λέει όλα. Στις σταγόνες αργού πετρελαίου που μολύνει τον πλανήτη αναγράφεται η φράση "Αντίο Αμερική", καταδεικνύοντας πως απομονώνεται η χώρα του Ντόναλντ Τραμπ από τον υπόλοιπο κόσμο που έχει αποφασίσει να αντιμετωπίσει με τη Συμφωνία των Παρισίων το τεράστιο ζήτημα που είναι η κλιματική αλλαγή.Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ βρίσκεται αντιμέτωπος με την παγκόσμια κατακραυγή καθώς την Πέμπτη ανακοίνωσε την απόσυρση των ΗΠΑ από την Παγκόσμια Συμφωνία για το Κλίμα του Παρισίου, "τηρώντας την προεκλογική δέσμευσή του να προασπίζεται τα συμφέροντα των Αμερικανών εργαζομένων"...Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι η συμφωνία του Παρισιού για τη μείωση των εκπομπών καυσαερίων που προκαλούν το φαινόμενου του θερμοκηπίου θα ήταν υπερβολικά κοστοβόρα για τις ΗΠΑ. Για τον λόγο αυτό, θα επιδιώξει να πετύχει "μια καλύτερη συμφωνία".Οι μόνες χώρες που δεν συμμετέχουν στη Συμφωνία του Παρισίου, που καθορίζει σαφείς στόχους και δεσμεύσεις από όλες τις χώρες για τον περιορισμό των εκπομπών άνθρακα που συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, είναι η Συρία (όπου μαίνεται ο αιματηρός εμφύλιος πόλεμος εδώ και 5 χρόνια), η Νικαράγουα και πλέον ένας εκ των μεγαλύτερων ρυπαντών, μαζί με την Κίνα, οι ΗΠΑ!Η συμφωνία του Παρισιού, την οποία υπέγραψαν σχεδόν 200 χώρες το 2015, είχε σκοπό να περιορίσει την αύξηση της θερμοκρασίας της Γης στους δύο βαθμούς ή και λιγότερο έως το 2100, σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή, κυρίως μέσω υποσχέσεων για περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων εκπομπών από την καύση ορυκτών καυσίμων.Όπως δήλωσε αξιωματούχος του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO) του ΟΗΕ, «η αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση κατά 0,3 βαθμούς Κελσίου της θερμοκρασίας της Γης έως το τέλος του αιώνα με το χειρότερο σενάριο». Ο Ντέον Τέρμπλανς, επικεφαλής του Τμήματος Περιβάλλοντος και Έρευνας της Ατμόσφαιρας του WHO, δήλωσε πως ο αριθμός αυτός είναι μία εκτίμηση καθώς δεν έχουν χρησιμοποιηθεί νέα μοντέλα για να αποτιμήσουν την πιθανή επίπτωση της απόφασης των ΗΠΑ.«Είναι επιπλέον 0,3 βαθμοί στην υπερθέρμανση, λόγω της απόσυρσης των ΗΠΑ», δήλωσε ο Τέρμπλανς σε τακτική συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη. «Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο, και είναι πιθανό ότι δεν θα συμβεί».Ο ΟΗΕ χαρακτήρισε την απόφαση του Τραμπ «μεγάλη απογοήτευση για τις παγκόσμιες προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και για την προώθηση της παγκόσμιας ασφάλειας». Ερωτηθείς αν ο Τραμπ έχει δίκιο όταν λέει πως οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να είναι η πιο φιλική προς το περιβάλλον χώρα στον κόσμο, ο Τέρμπαλνς είπε πως η ανακοίνωση του προέδρου ήταν περίπλοκη και θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για να αναλυθεί. «Σε προσωπικό επίπεδο ανησυχούμε, ως οργάνωση πιθανόν δεν είμαστε τόσο ανήσυχοι», είπε ο Τέρμπλανς.«Μέσα στην κυβέρνηση Τραμπ υπάρχουν προφανώς εξέχοντα μέλη που έχουν πει ανοικτά πως η κλιματική αλλαγή είναι πραγματική, συμβαίνει και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο δεν πρόκειται να φύγει αν το αγνοήσουμε», δήλωσε η εκπρόσωπος του WMO Κλερ Νούλις. «Έχουμε καθημερινές επαφές με επιστήμονες των ΗΠΑ, εργαζόμαστε πολύ, πολύ στενά μαζί τους σε όλα τα επίπεδα. Είναι από τους πιο εξέχοντες επιστήμονες. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, είναι ζωτικής σημασίας η επιστήμη να ενημερώσει εκείνους που λαμβάνουν τις αποφάσεις», πρόσθεσε.Με αμηχανία, οργή αλλά και αποφασιστικότητα υποδέχθηκε ο υπόλοιπος πλανήτης την εξέλιξη. Η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση υποσχέθηκαν σήμερα να επιδείξουν ενότητα στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Συγκεκριμένα ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Κετσιάνγκ και ανώτατοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι κατέληξαν σε κοινό ανακοινωθέν, με τη στήριξη και των 28 κρατών-μελών της ΕΕ, βάσει του οποίου η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα δεσμεύονται στην πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού του 2015 για το Κλίμα.Η κοινή ανακοίνωση, η πρώτη μεταξύ της Κίνας και της ΕΕ, τις δεσμεύει να μειώσουν τα ορυκτά καύσιμα, αναπτύσσοντας περισσότερη πράσινη τεχνολογία και συμβάλλοντας στο να συγκεντρωθούν 100 δισεκ. ευρώ το χρόνο έως το 2020 για να βοηθηθούν οι φτωχότερες χώρες να μειώσουν τις εκπομπές ρύπων. Το ποσό αυτό συμφωνήθηκε πριν από την ανακοίνωση της αποχώρησης των ΗΠΑ. Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν η Κίνα και η ΕΕ θα καλύψουν την όποια διαφορά.«Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία πιστεύουν ακράδαντα ότι η Συνθήκη του Παρισιού δεν μπορεί να τεθεί σε επαναδιαπραγμάτευση» υπογραμμίζεται στην κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν οι κυβερνήσεις των τριών χωρών.Η γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ από την πλευρά της δήλωσε πως είναι «πιο αποφασισμένη από ποτέ» να δράσει για το κλίμα μετά την απόφαση που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος να αποσύρει τη χώρα του από τη συμφωνία του Παρισιού. «Η απόφαση αυτή δεν μπορεί και δεν πρόκειται να σταματήσει εκείνους ανάμεσά μας που πιστεύουμε πως έχουμε υποχρέωση να προστατεύσουμε τον πλανήτη», ανέφερε η Γερμανίδα καγκελάριος σε δήλωση προς τους δημοσιογράφους στο Βερολίνο.«Είμαστε πιο αποφασισμένοι από ποτέ στη Γερμανία, στην Ευρώπη και στον κόσμο να συγκεντρώσουμε όλες τις δυνάμεις μας» προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την κλιματική πρόκληση, πρόσθεσε η Μέρκελ.Δεν θέλησε να κρίνει ο Βλαντιμίρ Πουτιν την απόφαση του ομολόγου του των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για αποχώρηση από την Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, όπως τόνισε από την Αγία Πετρούπολη, όπου διεξάγεται το διεθνές φόρουμ.«Don't worry, be happy», δήλωσε ο επικεφαλής του ρωσικού κράτους, όταν κλήθηκε να σχολιάσει την απόφαση του Ντ. Τραμπ, ενώ πρόσθεσε ότι «υπάρχει ακόμη χρόνος για την συμφωνία του Παρισιού. Αν δουλέψουμε όλοι παραγωγικά, μπορεί να συμφωνήσουμε σε κάτι». «Για οποιοδήποτε μελλοντικό φαινόμενο κακοκαιρίας στον κόσμο, τώρα μπορεί να κατηγορείται ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός», συμπλήρωσε με σκωπτικό τόνο...Στο εσωτερικό της Αμερικής δήμαρχοι και κυβερνήτες μεγάλων πολιτειών δήλωσαν ότι θα αντισταθούν και θα συνεχίσουν να τηρούν τη συμφωνία του Παρισιού. Πρώτος απ΄όλους ο δήμαρχος του Πίτσμπουγκ, την πόλη που ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος για να δικαιολογήσει την απόφασή του.«Εκλέχθηκα για να εκπροσωπήσω τον λαό του Πίτσμπουργκ και όχι το Παρίσι», δήλωσε χθες Πέμπτη ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ήθελε να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας στη βιομηχανική αυτή πόλη. Χρειάστηκαν όμως μόνο λίγα λεπτά για τον δήμαρχο της πόλης Μπιλ Πεντούντο ο οποίος πρόσκειται στους Δημοκρατικούς για να του γυρίσει το μπαλάκι. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες συντάχθηκαν με την Συρία, τη Νικαράγουα και τη Ρωσία αποφασίζοντας να μην συμμετάσχουν στην συμφωνία του Παρισιού. Μένει τώρα στις πόλεις να αναλάβουν τα ηνία της πράσινης οικονομίας», έγραψε στο twitter του.«Ως δήμαρχος του Πίτσμπουργκ μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα ακολουθήσω τις κατευθυντήριες γραμμές της συμφωνίας του Παρισιού για τους πολίτες μας, την οικονομία μας και το μέλλον μας», έγραψε σε άλλο tweet.Το Πίτσμπουργκ δεν είναι η μόνη πόλη που ανέφερε ο Τραμπ για να δικαιολογήσει την απόφασή του. Ανέφερε επίσης το Γιάνγκστάουν, το Ντιτρόϊτ και το Μίσιγκαν. Με τον τρόπο αυτό, ο δισεκατομμυριούχος πρόεδρος ταύτισε πρώην βιομηχανικές πόλεις που έχουν μείνει πίσω πια, όπως το Ντιτρόιτ, με άλλες όπως το Πίτσμπουργκ το οποίο βιώνει μία θεαματική μετα-βιομηχανική αναγέννηση, και με τα αστικά κέντρα που έχουν μεταμορφωθεί εντελώς τα τελευταία χρόνια.Οι τρεις αυτές πόλεις εκτός από το ότι βρίσκονται στην αποβιομηχανοποίημένη περιοχή γνωστή ως «Rust Belt», έχουν και ένα άλλο κοινό μεταξύ τους: στις εκλογές του Νοεμβρίου του 2016 ψήφισαν μαζικά υπέρ της Χίλαρι Κλίντον. Ένα γεγονός που ο δήμαρχος του Πίτσμπουργκ υπενθύμισε σε μεταγενέστερο tweet: «Η Χίλαρι Κλίντον έλαβε το 80% των ψήφων στο Πίτσμπουργκ. Το Πίτσμπουργκ συντάσσεται με τον κόσμο και θα ακολουθήσει τη συμφωνία του Παρισιού.»Στο Ντιτρόιτ η Κλίντον συγκέντρωσε το 95% των ψήφων (56% στις αστικές περιοχές), ενώ στο Γιανγκστάουν απέσπασε πάνω από τα τρία τέταρτα των ψήφων.Κατά της απόφασης του Αμερικανού προέδρου τάχθηκε και ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Τζέρι Μπράουν. «Η Καλιφόρνια θα αντισταθεί σε αυτή τη λανθασμένη και παράλογη πορεία δράσης» δήλωσε ο Μπράουν πριν ακόμα ο Τραμπ τελειώσει την ομιλία του στον Λευκό Οίκο στη διάρκεια της οποίας ανακοίνωσε την απόφαση αυτή. «Ο Τραμπ την «κοπάνησε» η Καλιφόρνια όμως παραμένει στο γήπεδο, έτοιμη για μάχη», πρόσθεσε ο Μπράουν.Όντας η έκτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, η Καλιφόρνια έχει αναγάγει το θέμα της κλιματικής αλλαγής σε εθνικό επίπεδο με παράλληλη ανάπτυξη της οικονομίας της. «Τα τελευταία επτά χρόνια», δήλωσε ο Μπράουν, «η Καλιφόρνια έχει δημιουργήσει 2,3 εκατ. νέες θέσεις εργασίας, ξεπερνώντας τις περισσότερες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, μείωσε κατά το ήμισυ το ποσοστό της ανεργίας, εξάλειψε έλλειμμα του προϋπολογισμού ύψους 27 δις δολαρίων και παράλληλα είδε να αναβαθμίζεται η πιστοληπτική της ικανότητα στα υψηλότερα επίπεδα για πάνω από μία δεκαετία.«Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε μία εντελώς λάθος πορεία. Η οικονομία της Αμερικής ενισχύεται από τη συμφωνία του Παρισιού, είναι εντελώς λάθος», πρόσθεσε ο Μπράουν, ο οποίος έχει εργασθεί για τη διεύρυνση του μνημονίου κατανόησης Under2, που έχει ως στόχο να επιτύχει τον μετριασμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε λιγότερο από 2 βαθμούς Κελσίου μέχρι το τέλος αυτού του αιώνα. Το μνημόνιο υπεγράφη στις 19 Μαΐου του 2015 στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια.Εκπροσωπώντας 33 χώρες και έξι ηπείρους, ο συνασπισμός Under2 ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί περισσότερα από 1.180 εκατομμύρια άτομα και αντιστοιχεί σε 27,5 τρισεκατομμύρια δολάρια σε ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ), ποσό που ισοδυναμεί με το 16 τοις εκατό του παγκόσμιου πληθυσμού και το 37 τοις εκατό της παγκόσμιας οικονομίας.Μάλιστα, σε βιντεοσκοπημένο του μήνυμα, ο πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνια, ο ηθοποιός Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ κατακρίνει την απόφαση, με χιουμοριστικό τρόπο. Λαμβάνοντας τον ρόλο του... Εξολοθρευτή, δηλώνει: «Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να καταστρέψει την πρόοδο μας. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να σταματήσει την επανάσταση καθαρής ενέργειας. Και ένας άνθρωπος δεν μπορεί να γυρίσει πίσω στον χρόνο. Μόνο εγώ μπορώ να το κάνω αυτό», αναφέρει...Λίγο μετά την ανακοίνωση του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, την αντίθεσή τους στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασαν και οι κυβερνήτες της Νέας Υόρκης και της Ουάσινγκτον Άντριου Κιούμο και Τζέι Ινσλι. Οι δύο τους ανακοίνωσαν τη δημιουργία μίας αμερικανικής Κλιματικής Συμμαχίας, έναν συνασπισμό ο οποίος θα συνεδριάζει στις Ηνωμένες Πολιτείες των ΗΠΑ με προσήλωση στη συμφωνία του Παρισιού και παράλληλα θα αναλαμβάνει δράση για την κλιματική αλλαγή.«Η Πολιτεία της Νέας Υόρκης είναι δεσμευμένη να εκπληρώσει όσα απορρέουν από την συμφωνία του Παρισιού, ανεξάρτητα από τις ανεύθυνες ενέργειες της Ουάσιγκτον», δήλωσε ο Κιούμο.«Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου αφήνει την πλήρη ευθύνη της δράσης για το κλίμα στις πολιτείες και τις πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενώ οι πράξεις του προέδρου αποτελούν μομφή κατά των όσων απαιτούνται για την προστασία του πλανήτη, των παιδιών και των εγγονιών μας, τα κράτη θα συνεχίσουν να ενισχύουν τις προσπάθειές τους», δήλωσε από την πλευρά του ο Ινσλί.Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Τζέρι Μπράουν αναμένεται να ταξιδέψει στην Κίνα, ενώ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κινεζικό πρακτορείο Xinhua εξήγησε την ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την κλιματική αλλαγή: «Είναι επείγον, ο χρόνος εξαντλείται. Εάν αρχίσουν να λιώνουν πιο γρήγορα τα χιόνια στα Ιμαλάια θα προκληθούν πολλά δεινά» είπε. Ο Μπράουν θα παραστεί επίσης στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP23) στη Βόννη της Γερμανίας, εκπροσωπώντας την Under2 MOU.Δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχος ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα, επί των ημερών του οποίου συντελέστηκε μεγάλη πρόοδος στο θέμα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Ο Ομπάμα δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ «απορρίπτει το μέλλον του πλανήτη με την απόφασή της να αποσύρει τη χώρα από τη συνθήκη του Παρισιού για το κλίμα».«Ακόμη με την απουσία της αμερικανικής ηγεσίας, ακόμη και όταν αυτή η κυβέρνηση εντάσσει τη χώρα σε μια μικρή χούφτα κρατών που απορρίπτουν το μέλλον, είμαι βέβαιος οι αμερικανικές πολιτείες, οι πόλεις και οι επιχειρήσεις μας, θα εντείνουν τις προσπάθειες τους και θα κάνουν περισσότερα για να ηγηθούν της πορείας και να βοηθήσουν στην προστασία του πλανήτη μας για τις μελλοντικές γενιές» τόνισε σε γραπτή ανακοίνωση ο Ομπάμα.«Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους να μειώσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου», διαβεβαίωσε σήμερα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Ρεξ Τίλερσον. «Πιστεύω ότι είναι σημαντικό όλος ο κόσμος να αναγνωρίσει ότι οι ΗΠΑ έχουν πετύχει έναν φανταστικό απολογισμό αναφορικά με τις δικές τους εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Είναι κάτι για το οποίο μπορούμε να νιώθουμε υπερηφάνεια» επισήμανε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, σε σύντομες δηλώσεις του σε δημοσιογράφους που έκανε από το State Department.«Αυτό έγινε χωρίς τη συμφωνία του Παρισιού» που υπεγράφη τον Δεκέμβριο του 2015 από 195 χώρες, σημείωσε ο Ρεξ Τίλερσον και «δεν πιστεύω ότι θα αλλάξουμε τις προσπάθειές μας με στόχο τη μείωση αυτών των εκπομπών στο μέλλον».Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ προέτρεψε τη διεθνή κοινότητα να «κρατήσει στο μυαλό της αυτήν την προοπτική». Ο διακριτικός επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο οποίος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου εκτελούσε χρέη διευθύνοντος συμβούλου του πετρελαϊκού ομίλου ExxonMobil, φημολογείται πως αντιτίθετο στην απόσυρση των ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού, ενώ η απουσία του ήταν αισθητή χθες Πέμπτη από τον Λευκό Οίκο όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε την απόφασή του...Αποχωρώντας από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει πάνω απ' όλα να αποτινάξει έναν ζυγό που τον εμποδίζει να εφαρμόσει την οικονομική πολιτική του και να τηρήσει τις προεκλογικές δεσμεύσεις του.Ο Ρεπουμπλικανός μεγιστάνας στην προεκλογική εκστρατεία του είχε δεσμευτεί ότι θα δώσει νέα πνοή στους "παραδοσιακούς" τομείς της οικονομίας, όπως στην αυτοκινητοβιομηχανία, στη βιομηχανία χάλυβα και τον άνθρακα. Υποσχέθηκε επίσης ότι θα αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου, ιδίως την παραγωγή σχιστολιθικού πετρελαίου.Ο Τραμπ δεν αναφέρθηκε κατά τύχη στο Πίτσμπουγκ όταν στην ομιλία του, το βράδυ της Πέμπτης, είπε ότι "εξελέγη για να εκπροσωπεί τους κατοίκους" αυτής της πόλης και όχι του Παρισιού. Αυτή η πόλη της Πενσιλβάνιας –μιας Πολιτείας που την κέρδισε οριακά στις εκλογές του Νοεμβρίου και συνέβαλε αποφασιστικά στην εκλογή του– ήταν επί δεκαετίες η "βιομηχανική πρωτεύουσα" των ΗΠΑ, όπου ο βασιλιάς του χάλυβα, ο Άντριου Κάρνεγκι, έκανε την περιουσία του τον 19ο αιώνα. Το παράδειγμα όμως ήταν ατυχές: η US Steel σήμερα δεν είναι παρά μόνο ο 11ος μεγαλύτερος εργοδότης στην πόλη ενώ ο δήμαρχος, ο Δημοκρατικός Μπιλ Πεντούτο, έσπευσε να διαβεβαιώσει ότι η πόλη θα επιδιώξει να τηρήσει τους στόχους που θέτει η συμφωνία του Παρισιού.Για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επικαλείται μια μελέτη του NERA (Εθνικό Ινστιτουτο Οικονομικής Έρευνας), η συμφωνία του Παρισιού "θα μπορούσε να κοστίσει 2,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας μέχρι το 2025" εκ των οποίων "οι 440.000 στον βιομηχανικό τομέα". Ωστόσο ο Τραμπ δεν αναφέρθηκε στα παλαιότερα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (BEA) σύμφωνα με τα οποία το 2013 υπήρχαν 3,5 εκατομμύρια "πράσινες" θέσεις εργασίας στην αμερικανική οικονομία.Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Irena) το 2016 στις ΗΠΑ εργάζονταν στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών (εκτός του υδροηλεκτρισμού) 777.000 άνθρωποι: ο τομέας κατέγραφε ανάπτυξη 16 φορές γρηγορότερα από το σύνολο της αμερικανικής οικονομίας.Η απόφαση αποχώρησης από τη Συμφωνία καταγγέλθηκε και από πολλές μεγάλες αμερικανικές επιχειρήσεις, ακόμη και στους τομείς της βιομηχανίας και της ενέργειας, δεδομένου ότι εδώ και πολλά χρόνια έχουν κάνει στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή προς πηγές που ρυπαίνουν λιγότερο από τον άνθρακα και το πετρέλαιο, όπως είναι το φυσικό αέριο.Για τον Τραμπ, η συμφωνία του Παρισιού "ζημιώνει τις ΗΠΑ" οι οποίες είναι "ο παγκόσμιος ηγέτης όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος". Ξέχασε όμως να πει ότι οι ΗΠΑ είναι επίσης ο δεύτερος μεγαλύτερος ρυπαντής του κόσμου, πίσω από την Κίνα.Η συμφωνία προβλέπει τη μεταφορά χρημάτων από τις πλουσιότερες χώρες προς τις φτωχότερες προκειμένου οι τελευταίες να χρηματοδοτήσουν την ενεργειακή μετάβασή τους. Ο πρόεδρος Τραμπ επισημαίνει ότι "το χρέος των ΗΠΑ φτάνει τα 20 τρισεκατομμύρια δολάρια, ότι οι πόλεις δεν έχουν πόρους και δεν μπορούν να προσλαμβάνουν προσωπικό, όπως αστυνομικούς, ή να επισκευάζουν τις σημαντικές υποδομές, ενώ εκατομμύρια πολίτες είναι άνεργοι". Κι εκεί, ξέχασε να πει ότι οι ΗΠΑ παραμένουν η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου όσον αφορά την παραγωγή πλούτου και ότι τον Μάιο το ποσοστό της ανεργίας είχε πέσει στο 4,3%, στο χαμηλότερο επίπεδό του τα τελευταία 16 χρόνια.Αφού ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να "ξηλώσει" την κληρονομιά του προκατόχου του, του Μπαράκ Ομπάμα, είτε πρόκειται για τον τομέα της ασφάλισης υγείας είτε για την προστασία του περιβάλλοντος. Αν και κατάφερε τελικά, υπερπηδώντας πολλά εμπόδια στην πορεία, να περάσει από το Κογκρέσο μια μεταρρύθμιση του Obamacare, η φορολογική μεταρρύθμισή του προς το παρόν παραμένει ευσεβής πόθος ενώ η κυβέρνησή του βάλλεται από την υπόθεση των επαφών που είχαν μέλη του επιτελείου του με Ρώσους αξιωματούχους πριν και μετά τις εκλογές. Για τη αποχώρηση από τη Συμφωνία του Παρισιού ο Τραμπ δεν χρειάζεται να λάβει καμία έγκριση από πουθενά, ούτε από τη Γερουσία, ούτε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων: είναι όμως μια ευκαιρία να διακηρύξει ότι "μία προς μία", θα τηρήσει όλες "τις υποσχέσεις που έδωσε στον αμερικανικό λαό".Επιμέλεια: Σωτήρης Σκουλούδης