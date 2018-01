Πρώην σύμβουλος του Τράμπ κατηγορεί τον Τραμπ Τζούνιορ για προδοσία

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ διέπραξε «προδοσία» καθώς συναντήθηκε με μια Ρωσίδα δικηγόρο που θα του παρέδιδε επιβαρυντικές για τη Χίλαρι Κλίντον πληροφορίες πριν από τις αμερικανικές εκλογές, εκτιμά ο πρώην σύμβουλος του προέδρου Στιβ Μπάνον, σε ένα βιβλίο που αναμένεται να κυκλοφορήσει.



Το περιβάλλον του Τραμπ βρίσκεται στο επίκεντρο μιας έρευνας που διεξάγεται από τον ειδικό εισαγγελέα Ρόμπερτ Μιούλερ σχετικά με το ενδεχόμενο μιας σκευωρίας με τη Ρωσία με στόχο να επηρεαστεί το αποτέλεσμα των εκλογών του Νοεμβρίου του 2016 προς όφελος του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου.



Οι ερευνητές ενδιαφέρονται κυρίως για τη συνάντηση μεταξύ του μεγαλύτερου γιου του Τραμπ, τον οποίο συνόδευε ο κουνιάδος του Τζάρεντ Κούσνερ και ο Πολ Μάναφορτ, τότε διευθυντής της εκστρατείας του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου, με τη Ναταλία Βεσελνίτσκαγια τον Ιούνιο του 2016.



Ωστόσο, σύμφωνα με το περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου, αυτή η συνάντηση δεν διήρκησε παρά «λίγα λεπτά» και η δικηγόρος, που φέρεται να διατηρεί σχέσεις με το Κρεμλίνο, δεν έδωσε «καμία πληροφορία που να αξίζει» και να ενοχοποιεί την υποψήφια των Δημοκρατικών.



«Τα τρία σημαντικότερα πρόσωπα της εκστρατείας σκέφτηκαν ότι θα ήταν καλή ιδέα να συναντηθούν με μια ξένη κυβέρνηση στον ουρανοξύστη Τραμπ, στην αίθουσα συσκέψεων του 25ου ορόφου, χωρίς την παρουσία δικηγόρων. Δεν είχαν δικηγόρους» λέει ο Μπάνον στον Μάικλ Γουόλφ, τον συγγραφέα του βιβλίου «Fire and Fury: Inside the Trump White House», αποσπάσματα του οποίου δημοσίευσε η εφημερίδα The Guardian.



«Ακόμα κι αν πιστεύετε ότι δεν ήταν προδοσία, ότι δεν ήταν κάτι το αντιπατριωτικό ή μια ανοησία και εγώ πιστεύω ότι ήταν όλα αυτά, θα έπρεπε να καλέσετε το FBI αμέσως» σημείωσε ο αμφιλεγόμενος πρώην υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού του Λευκού Οίκου.



Η έρευνα της ομάδας του εισαγγελέα Μιούλερ επικεντρώνεται στην κατηγορία της «νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» ήταν η εκτίμηση που διατύπωσε ο Μπάνον.



«Ο δρόμος προς τον Τραμπ περνά απευθείας από τον Πολ Μάναφορτ, τον Ντον Τζ. και τον Τζάρεντ Κούσνερ» υπογράμμισε.



Τέσσερα στελέχη της εκστρατείας του Τραμπ διώκονται σε αυτήν την υπόθεση, μεταξύ αυτών ο Πολ Μάναφορτ, ένας δικηγόρος που παρέμεινε στο πόστο του για μόλις λίγους μήνες.