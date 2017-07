Αυτές είναι οι υποψηφιότητες στα Emmy Awards 2017

Την Πέμπτη, η Anna Clumsky, και ο Shemar Moore ανακοίνωσαν τους υποψήφιους των Emmy Awards 2017, που θα πραγματοποιηθούν στις 17 Σεπτεμβρίου, με οικοδεσπότη τον Stephen Colbert.Από 22 υποψηφιότητες έχουν το “Westworld” και το“Saturday Night Live”, το οποίο είναι η πρώτη φορά που συγκεντρώνει τόσες πολλές υποψηφιότητες για μια και μόνο σεζόν του.Από τα τηλεοπτικά δίκτυα, το HBO κέρδισε συνολικά 110 υποψηφιότητες για τις σειρές του, ενώ το Netflix ήρθε δεύτερο με 91.“Better Call Saul”“The Crown”“The Handmaid’s Tale”“House of Cards”“Stranger Things”“This Is Us”“Westworld”“The Handmaid’s Tale”“Atlanta”“Black-ish”“Master of None”“Modern Family”“Silicon Valley”“Veep”“Unbreakable Kimmy Schmidt”Bob Odenkirk, “Better Call Saul”Sterling K. Brown, “This Is Us”Anthony Hopkins, “Westworld”Matthew Rhys, “The Americans”Liev Schreiber, “Ray Donovan”Milo Ventimiglia, “This Is Us”Kevin Spacey, “House of Cards”