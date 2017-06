Artists for Grenfell: Κυκλοφορεί ο δίσκος τους για τα θύματα της πυρκαγιάς στο δυτικό Λονδίνο

Ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της βρετανικής μουσικής, ανάμεσά τους ο ράπερ Stormzy, ο Ρόμπι Γουίλιαμς και οι Who, κυκλοφόρησαν σήμερα ένα δίσκο, τα έσοδα του οποίου θα δοθούν στους πυρόπληκτους του πολυώροφου κτιρίου κατοικιών στο δυτικό Λονδίνο.



Το τραγούδι, μια διασκευή του κλασικού «Bridge Over Troubled Water» των Σάιμον και Γκάρφανκελ, ερμηνεύουν επίσης η Λιόνα Λιούις, ο Τζέιμς Μπλαντ και χορωδία στην οποία συμμετέχουν 300 κάτοικοι της περιοχής, μεταξύ τους ορισμένοι επιζήσαντες της πυρκαγιάς.







Συνολικά 79 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά που ξέσπασε στον Πύργο Γκρένφελ στις 14 Ιουνίου, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την έρευνα.



Το single «Bridge Over Troubled Water» που υπογράφουν οι Artists for Grenfell, είναι μια πρωτοβουλία του μουσικού παραγωγού της ποπ και κριτή τηλεοπτικού σόου με ταλέντα Σάιμον Κάουελ.