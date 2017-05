Δούκισσα Νομικού: Το νυφικό που θα φορέσει στον γάμο της και η στιγμή που σκέφτεται και συγκινείται

Η παρουσιάστρια του «So you think you Can Dance» Δούκισσα Νομικού ένα μήνα πριν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας στο πλευρό του Δημήτρη Θεοδωρίδη, φωτογραφίζεται για το InStyle με total white look και μιλάει για τον γάμο της.«Όπως βλέπεις, τα κάνω όλα παράλληλα. Ανέκαθεν μου άρεσε να κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα, γι’ αυτό και κατά καιρούς έχω κάνει και πολλές διαφορετικές δουλειές την ίδια περίοδο: θέατρο, κινηματογράφο, ρούχα, site. Ενώ μου αρέσει να αφιερώνομαι σε ένα πρότζεκτ ολοκληρωτικά, αν κάποια στιγμή κάτι γίνει και έχω μόνο ένα πράγμα να κάνω, κάτι μου λείπει. Θα χαλαρώσω το καλοκαίρι. Τώρα έχει τύχει να έχω πολλή δουλειά και τα Σαββατοκύριακα. Αλλά όλα αυτά που κάνω με ευχαριστούν. Και τώρα που τα γυρίσματα για το So You Think You Can Dance είναι πολύωρα, πηγαίνω με τεράστια όρεξη να δούμε ωραίους χορευτές, να είμαστε μαζί με την κριτική επιτροπή, να κάνουμε ωραία πράγματα. Οπότε δεν έχω παράπονο, θα ήταν αχαριστία εκ μέρους μου. Μου δίνει ζωή αυτό που κάνω.»...Δείτε και διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr