Έξαλλος με τους διοργανωτές των MAD VMA ο δημιουργός του τελευταίου clip του Παντελίδη

Με τους διοργανωτές των MAD Video Music Awards 2017, και όχι μόνο, τα έβαλε ο δημιουργός του video clip του Παντελή Παντελίδη που γυρίστηκε μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη.Το «Άλλη μια ευκαιρία» δεν είναι υποψήφιο στη σχετική κατηγορία. Αντίθετα, ο καλλιτέχνης είναι υποψήφιος στις κατηγορίες "Song of the year" για το τραγούδι «Θυμάμαι» και "Super fans of the year".Ο Αργύρης Διαβολίκης, ο οποίος σκηνοθέτησε το clip, σε ανάρτησή του στο facebook αναφέρει:«Παντελίδης - VMAΒραβεία για τους καλύτερους ή...κάτι άλλο ;;;;Βραβεία τα οποία έχουν κάποια κριτήρια που δεν μας τα εξηγεί ή δεν μας τα λέει κάποιος ;;;Γιατί αν τα λένε, σίγουρα κάτι δεν πάει καλά στις προεπιλογές υποψηφιοτητας που γίνονται !!!Οι εταιρείες κρίνουν τον καλύτερο υποψήφιο, τα views, ή ο κόσμος ;Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, τα TOP 10-20-30, οι προβολές στο MAD TV ή οι κλίκες και οι "δυνατοί" ;;;Απλά ρωτάω !!!Ας βγει κάποιος να μας βοηθήσει !!!Σαφώς ενοχλημένος από πολλά, με έχει στενοχωρήσει ΚΑΙ η μη συμμετοχή του video clip του Παντελή Παντελίδη "ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ" στις υποψηφιότητες....και αυτό, γιατί όλα τα παραπάνω (θετικά) στοιχεία τα έχει...το ακούμε καθημερινά πολλές φορές, έμεινε για μήνες στο TOP 10 και το βλέπουμε πολύ παραπάνω στο MAD TV, από πολλές άλλες υποψηφιότητες ...Βέβαια στους τίτλους στο MAD TV αλλά και στο YOUTUBE, κάποιοι φρόντισαν να μην υπάρχουν τα ονόματα μας ως σκηνοθέτες και παραγωγοί (!!!)Αναγράφουν ως σκηνοθέτη τις λέξεις : Video edit !!!Και αυτό έχουμε κάθε δικαίωμα να μας ενοχλεί !!!Μέσω πολλών πιέσεων (για να μην πω κάτι παραπάνω), αποφασίσαμε εγώ και οι συνεργάτες μου να κάνουμε πίσω για να βγει αυτή η δουλειά χωρίς τα ονόματα μας !!!ΕΜΕΙΣ, δεν θεωρήσαμε ότι έχουμε την δυνατότητα να στερήσουμε αυτό το αποτέλεσμα, από όσους καρτερικά και υπομονετικά περίμεναν να δουν το (1ο μετά τον θάνατο του Παντελή) video clip και να ακούσουν παράλληλα και τον νέο του "ύμνο" !!!Και ακόμα, νοιωθουμε περήφανοι γι αυτή την απόφαση μας !!!Αυτή η απόφαση που πήραμε βέβαια, βλέπουμε ότι στην πορεία κάνει κακό στον ίδιο τον Παντελή, στερώντας του αδίκως, άλλη μια υποψηφιότητα (αν και θα έπρεπε να είναι και σε άλλες κατηγορίες !!!) και αυτό μας οδηγεί στο να μην μπορούμε άλλο να κρύβουμε την απανθρωπιά και όχι μόνο, ευτυχώς κάποιων λίγων βέβαια...!!!Εμείς νιώθουμε ότι ο κόσμος θα ήθελε να είναι τουλάχιστον στις υποψηφιότητες και αυτό το video clip και νιώθουμε ότι άλλο ένα βραβείο στολίζει στην καρδιά μας την…Περισσότερα στο govastileto.gr