«Ελλάδα έχεις ταλέντο» - Οι House of Drama κέρδισαν στο μεγάλο τελικό

Lasha Sengelia

Έλενα και Φένια Τσικιτίκου

Jiorgos Magic and Illusions

House of Drama

Άντρια Εβελίνα Αργυρίδου

Αντωνία και Γιώργος

Ντίνος Κάντη και Κυριάκος Ευθυμίου

Art of soul

Φ.Ο.Μ. Κότινος

SKG Squad

Shock Troopers

Devi Dharma

Οι εμφανίσεις των διαγωνιζομένων τη βραδιά του μεγάλου τελικού:



Άντρια Εβελίνα Αργυρίδου





SKG Squad





Shock Troopers





Ντίνος Κάντη και Κυριάκος Ευθυμίου



Το χορευτικό γκρουπ «House of Drama» ήταν οι μεγάλοι νικητές στον τελικό του «Ελλάδα έχεις ταλέντο».Ο μεγάλος τελικός του «Ελλάδα έχεις ταλέντο» ξεκίνησε στις 21.00 και ολοκληρώθηκε λίγα λεπτά μετά τη μια το πρωί της Παρασκευής.Δώδεκα στο σύνολο διαγωνιζόμενοι, βρέθηκαν στη σκηνή του σόου, όπου και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό με στόχο τη νίκη και την κατάκτηση του επάθλου και ήταν όλοι τους υπέροχοι.Τα μέλη της κριτικής επιτροπής είναι ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μαρία Μπακοδήμου και ο Σάκης Τανιμανίδης. Στην παρουσίαση είναι ο Γιώργος Λιανός.Στην έναρξη της μεγάλης βραδιάς προβλήθηκαν videos από παλαιότερες εμφανίσεις των διαγωνιζομένων.Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες στο σόου ξεκίνησαν τις σημερινές τους παρουσιάσεις.Jiorgos Magic and IllusionsLasha SengeliaArt of soulΈλενα και Φένια ΤσικιτίκουHouse of DramaDevil DharmaΦ.Ο.Μ. Κότινος