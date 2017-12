H Pamela Anderson έστειλε δώρο μια ψεύτικη γούνα στην Kim Kardashian!

Η πρώην σταρ του Baywatch, που είναι ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων και βίγκαν, έχει βάλει στόχο να πείσει την 36χρονη Kim Kardashian να σταματήσει να φοράει ρούχα από αληθινό δέρμα και γούνα.Στην προσπάθειά της λοιπόν να καταφέρει την Kim να υιοθετήσει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής πάνω στο ζήτημα, η Pamela αποφάσισε να της στείλει δώρο ένα παλτό από οικολογική γούνα, το οποίο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ειδικά για την Kim δια χειρός Only Me.Η Pamela Anderson συνόδευσε το δώρο της και με μια επιστολή, στην οποία ευχήθηκε στην Kim Kardashian και την οικογένειά της ενόψει Χριστουγέννων πριν την συμβουλεύσει πως οι θαυμαστές της «θα την θαύμαζαν περισσότερο» αν σταματούσε να φορά αληθινές γούνες.Συγκεκριμένα, στην επιστολή της έγραψε: «Χαρούμενες γιορτές από τη Γαλλία! Στο πνεύμα των γιορτών, παρακαλώ να δεχθείς αυτό το παλτό από ψεύτικη γούνα μινκ, φτιαγμένο ειδικά για εσένα από τους συνεργάτες μου στο Only Me Eco Fur στη Ρωσία. Καθώς όλοι εξετάζουμε τους στόχους για τη νέα χρονιά, γιατί δεν σκέφτεσαι μήπως έβαζες έναν σημαντικό όπως το να σταματήσεις να φοράς γούνες; Θα έδινες ένα μοδάτο, συμπονετικό παράδειγμα... Επίσης αυτό το φθινόπωρο, η Gucci ανακοίνωσε πως θα σταματήσει να χρησιμοποιεί αληθινές γούνες επειδή είναι "ξεπερασμένες", ακολουθώντας τα βήματα των Giorgio Armani, Ralph Lauren, BCBG Max Azria, Calvin Klein, και άλλων διάσημων brands που έκαναν το ίδιο. Kim, είμαι βέβαιη πως οι νεαροί θαυμαστές σου θα λάτρευαν εσένα και το brand σου ακόμη περισσότερο αν σταματούσες τις γούνες. Ελπίζω εσύ κι η οικογένειά σου να περάσετε υπέροχες διακοπές!».Περισσότερα στο govastileto.gr