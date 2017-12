Κατερίνα Καινούργιου: «Ήθελαν να εξαφανιστώ! Με κατηγόρησαν για…»

Η αλήθεια είναι ότι η Κατερίνα Καινούργιου δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. To People συνάντησε την παρουσιάστρια λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος. Πληθωρική και εντυπωσιακή. Κόκκινο έξωμο πουλόβερ συνδυασμένο με βινύλ κολάν και over the knee μπότες. Μαλλιά πιασμένα ψηλά, έντονο κόκκινο κραγιόν και ένα μεγάλο χαμόγελο. Μιλάει δυνατά, είναι ενθουσιασμένη με τη ζωή και βρίσκεται σε έναν οργασμό δουλειάς.«Δεν περίμενα όταν μου έγινε η πρόταση για το Ε πως θα ήταν ό,τι καλύτερο έχω κάνει επαγγελματικά» εξηγεί. «Στην αρχή ήμουν αρκετά διστακτική για πολλούς λόγους. Ήμουν σε ένα κανάλι επτά χρόνια και το Ε δεν ήταν στο επίπεδο του Alpha. Όμως, η συνεργασία μου με τον Θέμη Μάλλη ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που είπα το “ναι”. Τον θαύμαζα πάντα, από τότε που ήταν αρχισυντάκτης στην Πρωινή Μελέτη».