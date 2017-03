Με το «This Is Love» θα μας εκπροσωπήσει η Demy στην Eurovision!

Το βράδυ της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε ο ελληνικός τελικός της Eurovision με παρουσιαστές την Έλενα Μπουζαλά και τον Αντώνη Λουδάρο.Το δεύτερο τραγούδι της Demy που ακούστηκε μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ1 είχε τίτλο «This Is Love» και αυτό θα μας εκπροσωπήσει τελικά φέτος στο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό στο Κίεβο της Ουκρανίας !H σύνθεση και η παραγωγή ανήκουν στον Δημήτρη Κοντόπουλο. Τους στίχους μοιράζονται η Romy Papadea και ο John Ballard.Το τραγούδι «This is love» επελέγη κατά 30% από κριτική επιτροπή ελληνικών κοινοτήτων της Ομογένειας (από το Βέλγιο, τη Γεωργία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Γερμανία, την Αρμενία, την Ιταλία, την Αυστραλία, την Αυστρία και την Ουκρανία) και κατά 70% από την ψηφοφορία των τηλεθεατών, ενώ τα έσοδα που προέκυψαν από τα SMS και τις τηλεφωνικές κλήσεις θα διατεθούν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα.Έτσι λοιπόν στις 9 Μαΐου η Demy θα ερμηνεύσει στο δεύτερο μισό του πρώτου ημιτελικού το «This is love», διεκδικώντας την πρόκριση για τον τελικό, στις 13 Μαΐου.ΠΗΓΗ: govastileto.gr